Москвич-2141: Максимка, сын Симки и Ауди

Чтобы определить, что общего у автомобиля Москвич-2141 с зарубежными «родственниками», придется разобрать его по косточкам.

Первый переднеприводный и, по сути, последний в истории завода Москвич (если не считать его бестолковых удлиненных и не менее бестолковых, но, напротив, купированных модификаций периода агонии бывшего АЗЛК) рождался долго и мучительно, а прожил нелегкую и яркую жизнь. Не секрет, что первый прототип в конце 1970‑х годов делали на основе французского хэтчбека Simca 1307, - на заводе этот образец получил шутливое прозвище Максимка. Что в действительности взял Москвич‑2141 от французской машины, а что — от еще одного, более успешного, нежели Simca, западноевропейского автомобиля?

Москвич‑2141 — революционный для АЗЛК автомобиль: не только первый переднеприводный, но и первый серийный хэтчбек. Увы, новый мотор, который готовили специально для этой машины (речь шла не только о бензиновом агрегате, но и о дизеле) до производства не довели. На серийные «сорок первые» ставили не очень подходящие, слабоватые двигатели ВАЗ‑2106 и УЗАМ‑331 в разных модификациях. Позднее, уже в самые сложные для завода времена, появились версии с моторами Renault. При создании Москвича‑2141 в качестве близкого аналога использовали и ровесника Симки 1976 года — Audi 100 Avant серии С. Эти вместительные переднеприводные машины, хоть и были одноклассницами, конструктивно сильно отличались друг от друга.

У французской Симки двигатель расположен поперечно, передняя подвеска — на поперечных рычагах. Ничего этого у Москвича нет. К нему непосредственное отношение имеет лишь задняя подвеска Симки с разнесенными амортизаторами и пружинами, а еще — кузов. Но о нем разговор отдельный.

Продольная схема расположения силового агрегата и подвеска McPherson спереди, примененные на Audi 100, - более передовая, нежели у Симки, конструкция. У Москвича‑2141 она именно как у Audi. А вот задняя подвеска у «немца» другая — со стойками, объединяющими пружины и амортизаторы.



Французский хэтчбек Simca 1307 (на верхнем рисунке) действительно был взят за основу при создании Москвича‑2141 (снизу). Точного копирования нет, но у советской и французской машин близки габариты, база, размеры салона.



Долгий путь эволюции от Максимки к серийному Москвичу‑2141 (слева) привел к тому, что отечественная и французская машины Chrysler Simca 1307 (справа) стали разительно отличаться друг от друга.

В линии остекления и задней части кузова серийного «сорок первого» французские корни все же читаются без труда. Но называть Москвич копией Симки, конечно, нельзя.

МОСКОВСКАЯ САГА

Интересно проследить эволюцию элементов салона Москвича‑2141. Ранний вариант панели приборов (на среднем фото), созданный на АЗЛК, уж очень близок к французскому, серийный — совсем иной. Он, конечно, менее выразителен и даже простоват, зато — свой.

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Был ли Москвич самобытным? В целом — да. ­

За десятилетие, ушедшее на создание Москвича‑2141, внешне он очень далеко ушел от западных прототипов. Тем не менее в основе советского автомобиля лежали некоторые французские и немецкие инженерные решения. Впрочем, «международная» подвеска McPherson к тому моменту, когда «сорок первый» стал серийным, разумеется, вовсе не устарела и стала общим местом для большинства ­небольших машин.

Москвич‑2141 так и не получил подходящего отечественного мотора. В последние годы его пытались спасти французскими двигателями Renault мощностью 112 л.с. и даже 145 л.с., но — безуспешно. Впрочем, это отдельный разговор, длинный и грустный.