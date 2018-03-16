Победа ГАЗ-М20 — чья копия?

Насколько оригинальна и самобытна была легендарная Победа ГАЗ-М20? Или мы имеем дело с очередным клоном?

Первый послевоенный массовый легковой (а теперь культовый) автомобиль, символ послевоенного возрождения страны. Победе стукнуло уже 70 лет, но споры о том, была ли она революционной по дизайну и оригинальной по конструкции, по сей день не утихают. Попробуем разобраться без лишних эмоций.

То, что основной точкой опоры при создании Победы послужил немецкий Opel Kapitän 1938 года, известно давно. С ним и с предыдущей моделью ГАЗ‑11–73 сравнивали Победу в ходе испытаний. Однако во внешности Победы от Опеля нет практически ничего. У немецкой машины более развитые крылья, запасное колесо хранилось в футляре снаружи — на крышке багажника. Разве что сужающиеся капоты так называемого аллигаторного типа были похожи, но это общая тенденция тех лет.
То, что основной точкой опоры при создании Победы послужил немецкий Opel Kapitän 1938 года, известно давно. С ним и с предыдущей моделью ГАЗ‑11–73 сравнивали Победу в ходе испытаний. Однако во внешности Победы от Опеля нет практически ничего. У немецкой машины более развитые крылья, запасное колесо хранилось в футляре снаружи — на крышке багажника. Разве что сужающиеся капоты так называемого аллигаторного типа были похожи, но это общая тенденция тех лет.

Opel Kapitän 1938 года
Opel Kapitän 1938 года

По сути, Победа — первый отечественный автомобиль с несущим кузовом. Ни опыта создания таких конструкций, ни серьезной кузовной школы в СССР в те годы не было. Поэтому конструкцию несущего кузова заимствовали у Опеля, с этим никто не спорит.
По сути, Победа — первый отечественный автомобиль с несущим кузовом. Ни опыта создания таких конструкций, ни серьезной кузовной школы в СССР в те годы не было. Поэтому конструкцию несущего кузова заимствовали у Опеля, с этим никто не спорит.

К слову,фирма Opel стала пионером в создании подобных кузовов еще в 1935 году.
К слову,фирма Opel стала пионером в создании подобных кузовов еще в 1935 году.

Передняя подвеска Победы [1] один в один опелевская: пружинная, на поперечных рычагах и со стабилизатором. Верхний рычаг одновременно служил рычагом амортизатора. Для тех лет эта схема была, пожалуй, самой современной. Ее к тому времени освоили и американские компании [2].
Передняя подвеска Победы [1] один в один опелевская: пружинная, на поперечных рычагах и со стабилизатором. Верхний рычаг одновременно служил рычагом амортизатора. Для тех лет эта схема была, пожалуй, самой современной. Ее к тому времени освоили и американские компании [2].

Дизайн у Победы самобытный, но стилисты ГАЗа широко использовали опыт мировых автопроизводителей того времени. В частности, заметно некое сходство с американским седаном Nash Ambassador 1942 модельного года.
Дизайн у Победы самобытный, но стилисты ГАЗа широко использовали опыт мировых автопроизводителей того времени. В частности, заметно некое сходство с американским седаном Nash Ambassador 1942 модельного года.

Салон Победы не скопирован ни с одной модели в чистом виде. Но в нем легко читались американские (подсмотренные, в частности, у хорошо известных в СССР машин Chevrolet) мотивы — разумеется, в несколько упрощенном виде.
Салон Победы не скопирован ни с одной модели в чистом виде. Но в нем легко читались американские (подсмотренные, в частности, у хорошо известных в СССР машин Chevrolet) мотивы — разумеется, в несколько упрощенном виде.

Двигатель Победы [1] никакого отношения к опелевскому не имеет. Это нижнеклапанный четырехцилиндровый мотор, созданный на основе рядной «шестерки» ГАЗ‑11/ГАЗ‑12/ГАЗ‑51/ГАЗ‑52, скопированный перед войной с агрегата Dodge D5 [2], с уменьшением хода поршня. У ГАЗ-М20 рабочий объем 2,12 литра (82×100 мм), а у «шестерок» — 3,38 литра (82×110 мм). Мотор развивал 52 л.с. - лишь на три силы меньше, чем «шестерка» Опеля. Первоначально на ГАЗ-М20 планировали ставить шестицилиндровый мотор, который в разных версиях развивал 76–90 л.с., но его признали неэкономичным. Позднее шестицилиндровые Победы тоже делали, но в мизерном количестве — для служб ­госбезопасности.
Двигатель Победы [1] никакого отношения к опелевскому не имеет. Это нижнеклапанный четырехцилиндровый мотор, созданный на основе рядной «шестерки» ГАЗ‑11/ГАЗ‑12/ГАЗ‑51/ГАЗ‑52, скопированный перед войной с агрегата Dodge D5 [2], с уменьшением хода поршня. У ГАЗ-М20 рабочий объем 2,12 литра (82×100 мм), а у «шестерок» — 3,38 литра (82×110 мм). Мотор развивал 52 л.с. - лишь на три силы меньше, чем «шестерка» Опеля. Первоначально на ГАЗ-М20 планировали ставить шестицилиндровый мотор, который в разных версиях развивал 76–90 л.с., но его признали неэкономичным. Позднее шестицилиндровые Победы тоже делали, но в мизерном количестве — для служб ­госбезопасности.

Про нашу Победу

Конечно, без заимствования достижений передовых на то время немецких и американских фирм Победа не получилась бы такой, какой получилась. Тем более — в послевоенном 1946 году. Талант горьковских конструкторов во главе с Андреем Липгартом проявился в умелом использовании конструктивных и стилистических решений западного автопрома. А машина при этом вышла пусть и не революционной, но вполне самобытной и очень удачной. И нравится нам до сих пор.

Победа ГАЗ-М20 — чья копия?

Победа ГАЗ-М20 — чья копия?
Фото: Онлайн-редакция
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