Лада Ларгус после снежной зимы: что сломалось?
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Лада Ларгус, 1,6 (102 л. с.), М5
- Изготовитель – АВТОВАЗ
- Год выпуска – 2012
- В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года
- Пробег на момент отчета – 153 000 км
В начале весны обнаружил, что не работает обогрев водительского сиденья. Пользуюсь им редко, но тут был нужен. Прозвонил – обрыв цепи нагревателя. А тут еще заметил разрыв обивки сиденья по шву – лопнули нитки.
Причиной отказа считаю очень снежную зиму, когда автомобиль на парковке приходилось ставить задом буквально в сугроб. О пользовании багажником и речи не было, задние двери тоже не доступны, а чтобы достать сумки с заднего сиденья, приходилось становиться коленями на подушку переднего. Предположительно, это и повлекло повреждение нитей нагрева.
По теплой погоде сниму сиденье, разберу подушку, зашью прореху и постараюсь восстановить обогрев.
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- Полный отчет по поломкам редакционного Ларгуса — тут.
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Отзывы о LADA Largus (11)
Вестимость, подвеска
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .