Заменил эту деталь - теперь в салоне тепло

Лада Ларгус, 1,6 (102 л.с.), М5
Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2012
В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года
Пробег на момент отчета — 146 000 км
Замена термостата дала результаты. Старый при заявленной температуре 89 °C реально открывался при 81 °C, что приводило к большим колебаниям температуры летом и плохому прогреву салона зимой.
Новый термостат (оригинальный Renault) температуру поддерживает идеально. В жару она не поднималась выше 89–99 °C. Верхние значения достигались только в затяжных пробках.
Зимой показатели гуляют в пределах 89–91 °C. В салоне стало значительно теплее, примерно на 4–5 градусов при том же положении ручки температуры.
А температуру мотора я отслеживаю по бортовому компьютеру со связью через разъем OBD-II.
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