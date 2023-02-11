Заменил эту деталь — теперь в салоне тепло — журнал За рулем

Заменил эту деталь - теперь в салоне тепло

Универсалу из парка «За рулем» уже больше десяти лет. Болячек у Ларгуса хватает, но с некоторыми проблемами можно справиться без особых затрат.

Лада Ларгус, 1,6 (102 л.с.), М5

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Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2012
В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года
Пробег на момент отчета — 146 000 км

Замена термостата дала результаты. Старый при заявленной температуре 89 °C реально открывался при 81 °C, что приводило к большим колебаниям температуры летом и плохому прогреву салона зимой.

Заменил эту деталь — теперь в салоне тепло

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Новый термостат (оригинальный Renault) температуру поддерживает идеально. В жару она не поднималась выше 89–99 °C. Верхние значения достигались только в затяжных пробках.

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Зимой показатели гуляют в пределах 89–91 °C. В салоне стало значительно теплее, примерно на 4–5 градусов при том же положении ручки температуры.

А температуру мотора я отслеживаю по бортовому компьютеру со связью через разъем OBD-II.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР» — ответим!

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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