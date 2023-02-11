Заменил эту деталь - теперь в салоне тепло

Универсалу из парка «За рулем» уже больше десяти лет. Болячек у Ларгуса хватает, но с некоторыми проблемами можно справиться без особых затрат.

Лада Ларгус, 1,6 (102 л.с.), М5

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Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2012

В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года

Пробег на момент отчета — 146 000 км

Замена термостата дала результаты. Старый при заявленной температуре 89 °C реально открывался при 81 °C, что приводило к большим колебаниям температуры летом и плохому прогреву салона зимой.

Новый термостат (оригинальный Renault) температуру поддерживает идеально. В жару она не поднималась выше 89–99 °C. Верхние значения достигались только в затяжных пробках.

Зимой показатели гуляют в пределах 89–91 °C. В салоне стало значительно теплее, примерно на 4–5 градусов при том же положении ручки температуры.

А температуру мотора я отслеживаю по бортовому компьютеру со связью через разъем OBD-II.

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