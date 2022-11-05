Как снизить расход топлива у возрастного авто? Есть одна хитрость — журнал За рулем

Как снизить расход топлива у возрастного авто? Есть одна хитрость

Применили ее на Ларгусе 2012 года выпуска из парка «За рулем». И убедились, что побегавшим машинам необходима ревизия пластмассовых деталей.

Лада Ларгус, 1,6 (102 л.с.), М5

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Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2012 
В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года
Пробег на момент отчета — 144 500 км

В очередной раз пришлось заменить термостат. Прежний держал температуру на 8 градусов ниже положенной, что приводило к недостаточному нагреву двигателя и перерасходу топлива.

Вместе с термостатом приобрел улучшенный алюминиевый патрубок. Новые детали встали на место как родные, обеспечив оптимальную температуру и герметичность. О поддержании температуры подробнее расскажу после зимы.

Как снизить расход топлива у возрастного авто? Есть одна хитростьПоставили металлический патрубок взамен старого пластмассового.
Поставили металлический патрубок взамен старого пластмассового.

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Заодно проверил состояние старого пластмассового патрубка. И обнаружил, что привалочную плоскость повело примерно на 0,5 мм. Причина — недостаточная жесткость пластмассовой детали… и три предыдущие замены термостата. При такой кривизне даже новая прокладка могла не обеспечить герметичность.

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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