Как снизить расход топлива у возрастного авто? Есть одна хитрость

Применили ее на Ларгусе 2012 года выпуска из парка «За рулем». И убедились, что побегавшим машинам необходима ревизия пластмассовых деталей.

Лада Ларгус, 1,6 (102 л.с.), М5

Материалы по теме Лада Ларгус с пробегом: все его небольшие недостатки

Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2012

В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года

Пробег на момент отчета — 144 500 км

В очередной раз пришлось заменить термостат. Прежний держал температуру на 8 градусов ниже положенной, что приводило к недостаточному нагреву двигателя и перерасходу топлива.

Вместе с термостатом приобрел улучшенный алюминиевый патрубок. Новые детали встали на место как родные, обеспечив оптимальную температуру и герметичность. О поддержании температуры подробнее расскажу после зимы.

Поставили металлический патрубок взамен старого пластмассового.

Материалы по теме 11 операций по техобслуживанию Lada Largus, которые помогут сэкономить

Заодно проверил состояние старого пластмассового патрубка. И обнаружил, что привалочную плоскость повело примерно на 0,5 мм. Причина — недостаточная жесткость пластмассовой детали… и три предыдущие замены термостата. При такой кривизне даже новая прокладка могла не обеспечить герметичность.

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР» — ответим!