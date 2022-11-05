Как снизить расход топлива у возрастного авто? Есть одна хитрость

Лада Ларгус, 1,6 (102 л.с.), М5
Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2012
В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года
Пробег на момент отчета — 144 500 км
В очередной раз пришлось заменить термостат. Прежний держал температуру на 8 градусов ниже положенной, что приводило к недостаточному нагреву двигателя и перерасходу топлива.
Вместе с термостатом приобрел улучшенный алюминиевый патрубок. Новые детали встали на место как родные, обеспечив оптимальную температуру и герметичность. О поддержании температуры подробнее расскажу после зимы.
Заодно проверил состояние старого пластмассового патрубка. И обнаружил, что привалочную плоскость повело примерно на 0,5 мм. Причина — недостаточная жесткость пластмассовой детали… и три предыдущие замены термостата. При такой кривизне даже новая прокладка могла не обеспечить герметичность.