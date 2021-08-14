Лада Ларгус накатал 136 700 км (и простоял 3 месяца): подробный отчет по поломкам

За прошедший год количество поездок сократилось - сказались ковидные ограничения. Рассказываем, что «накрылось» в машине из парка «За рулем» в результате вынужденного простоя и сколько пришлось потратить на восстановление.

Масло — заменил

С предыдущего ТО прошел год. Весной, конечно, заменил масло в двигателе. Особое внимание уделил проверке его подлинности. Дело в том, что в эпоху кризисов и всяческой неразберихи растет количество подделок популярных товаров. Поэтому выбрал масло Shell Helix Ultra 5W‑40, которое купил на фирменной бензоколонке и тут же проверил по коду на крышке через сайт производителя. Причем пришлось сделать это дважды. Канистры имеют емкость 4 л и 1 л, а в мотор входит пять литров.

Масляный фильтр взял оригинальный, в проверенном магазине, там же предложили достойные воздушный и салонный фильтры.

Расходные материалы обошлись более чем в 6500 рублей — нужно сэкономить на работе.

Расходники дорожают, а на чем можно сэкономить? Решил провести обслуживание не только своими силами, как обычно, но и в совершенно спартанских условиях — даже без подъемника или эстакады. Кто-то может проделать такие операции на даче, кто-то найдет пустырь. Разумно спланированные работы вреда экологии не наносят, а потому я проделал их во дворе многоквартирного дома, просто поставив машину передом к трансформаторной будке, подальше от лишних глаз. В Москве с этим всё сложнее и сложнее.

Старое масло удалил из поддона двигателя, откачав его через трубку масляного щупа. Для этого использовал одно из приспособлений, протестированных и описанных нами тут. Электрический насосик за несколько минут откачал все пять литров масла, что было видно по уровню в пятилитровой емкости из-под незамерзайки. При этом не пролилось ни капли, а масло потом сдал на утилизацию.

Для замены фильтра пришлось демонтировать защиту топливной рампы, но это дело пары минут. Подложил под фильтр большой кусок ветоши и тоже не пролил ни капли. Ну а менять на Ларгусе фильтр для очистки воздуха — одно удовольствие.

Кондиционер — дозаправил

С каждым годом кондиционер «терял силы». Воздух шел все менее прохладный, хотя система при этом работала, о чем говорили и щелчок муфты компрессора, и контролька в кнопке на блоке управления климатом. Воздух из дефлекторов автомобиля шел с температурой всего градусов на пять ниже температуры окружающей среды, а трубка под капотом была лишь слегка холодная. Поскольку я знаю историю автомобиля, то уверен, что все соединения и узлы системы кондиционирования не подвергались разборке или разгерметизации. На стыках системы никогда не было запотевания, свидетельствующего о просачивании кондиционерного масла. Просто постепенно, за девять лет, хладагент потихоньку улетучился, ведь в системе присутствуют даже уплотнения подвижных деталей — например, вала компрессора.

Дозаправка кондиционера — простая операция, если хладагент с годами просто улетучился. После дозаправки воздух из сопел вентиляции идет ледяной, простудиться можно!

Значит, систему можно просто дозаправить. Не делать в фирменном сервисе диагностику, вакуумирование, добавку масла и последующую заправку, а просто пополнить запас хладагента R132A! Это тоже можно сделать своими силами.

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Приобрел заправочный шланг с манометром и разъемами для присоединения к баллону и штуцеру автомобиля, а также баллон с хладагентом. На всё вместе — меньше 2000 рублей, причем установка стоимостью около 1000 рублей пригодится еще не раз. Дозаправка прошла удачно, принеся желанную прохладу. Воздух из дефлекторов теперь имеет температуру ниже 10 °C. Об эффективности дозаправки можно судить и по потере мощности двигателя при включенном кондиционере. Раньше она была малозаметна, а теперь очень чувствуется.

Ходовая — в порядке

Ходовую часть, которая у Ларгуса весьма проста, оцениваю при каждой сезонной смене колес — на сегодня новых проблем не обнаружено. Лакокрасочное покрытие потихоньку покрывается сколами, но больших коррозионных повреждений нет.

Нижняя часть задней двери: начало коррозии.

Аккумулятор — под замену

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После карантина весны 2020 года сдох аккумулятор, прослуживший четыре года. Ток, потребляемый в состоянии покоя бортовой сетью, — нормальный, не более 15 мА. Немного увеличивает расход энергии в состоянии покоя бортовой компьютер «Мультитроникс», берущий еще 31 мА. Дополнительной сигнализации, которая могла бы тянуть энергию, на автомобиле нет. Но когда отказался работать центральный замок, а на клеммах оказалось менее 1 В, стало ясно, что аккумулятору пришел срок.

На замену взял не новый аккумулятор, а нашедшийся под рукой. Если бы пришлось покупать, то крупная — длиной 275 мм — АКБ обошлась бы примерно в 5000 рублей. Для предотвращения таких ситуаций в дальнейшем установил прибор «Стоп-разряд», прошедший испытания в редакции. Теперь он будет беречь батарею в непредвиденных ситуациях.

Приборчик «Стоп-разряд» теперь стоит на страже аккумулятора Ларгуса.

Прочие неполадки

За время вынужденного бездействия окислились контакты в механизме стеклоочистителя. Зачистка и смазка вернули их к жизни, и они уже год работают нормально. Контакт подрулевого выключателя также прекрасно заработал после очистки от окислов. Материалы по теме Lada Largus после 134 500 км: барахлят дворники



Просачивание небольшого количества влаги сквозь задние боковые приоткрывающиеся окошки удалось ликвидировать нанесением силиконовой смазки. Просачивание небольшого количества влаги сквозь задние боковые приоткрывающиеся окошки удалось ликвидировать нанесением силиконовой смазки. Весной на заднее стекло перестала подаваться омывающая жидкость, хотя всю зиму система на хорошей незамерзайке работала отлично. Долго искал дефект: оказалось, что в месте соединения шлангов муфтой, уменьшающей сечение и расположенной в районе левого угла багажника, образовался сгусток солей. Всё же разные жидкости при смешивании могут давать осадок. Прочистил, и подача восстановилась. Ларгус продолжает трудиться на благо редакции. Все товары для экспертиз «За рулем» перевозит именно он. Мелкие дефекты устраним, а крупных при хорошем уходе не ждем. Лада Ларгус, 1,6 (102 л.с.), М5 Изготовитель — АВТОВАЗ

— АВТОВАЗ Год выпуска — 2012

— 2012 В эксплуатации «За рулем» — с августа 2012 года

— с августа 2012 года Пробег на момент отчета — 136 700 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (13 000 — 136 700 км) * Расходы на содержание (13 000 — 131 700 км) 561 211 ₽

561 211 ₽ Из них на бензин (АИ-95, средний расход 9,02 л/100 км) 381 699 ₽

381 699 ₽ Расходы на содержание (131 700 — 136 700 км) 36 393 ₽

36 393 ₽ Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11, 91л/100 км) 29 775 ₽

29 775 ₽ Масло моторное 5 л 5548 ₽

5548 ₽ Масляный фильтр 370 ₽

370 ₽ Воздушный фильтр 280 ₽

280 ₽ Салонный фильтр 420 ₽

420 ₽ Общие расходы 597 604 ₽

597 604 ₽ Стоимость 1 км пробега 4,83 ₽ * Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско. Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Чем довольны и чем недовольны владельцы обоновленного Ларгуса, узнайте тут.

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