Lada Largus после самоизоляции: стоянка не прошла даром — журнал За рулем

Lada Largus после самоизоляции: стоянка не прошла даром

Начал барахлить привод стеклоочистителя. Лечение оказалось простым, но эффективным.

Лада Ларгус

  • Изготовитель АВТОВАЗ
  • Год выпуска 2012
  • В эксплуатации «За рулем» с августа 2012 года
  • Пробег на момент отчета 132 000 км

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После почти месячного простоя, связанного с самоизоляцией, у Ларгуса начал барахлить привод стеклоочистителя. Дворники то замирали в промежуточном положении, то начинали двигаться рывками.

Прежде чем демонтировать механизм стеклоочистителя, решил осмотреть контактную группу. Здорово, что к ней можно подобраться, не снимая привод. Достаточно убрать решетчатую облицовку, которая крепится одним пистоном. Отверткой аккуратно поддел защелки и снял крышку с контактной группой. А вот и причина сбоев: попала влага и электрические соединения окислились. Удалил остатки старой смазки, зачистил контакты и нанес на них смазку ­ЦИАТИМ201.

Стеклоочиститель заработал как новый!

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Отзывы о LADA Largus (9)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Большой салон. хорошо лазит по сугробам, не швыряет не кидает. хорошо входит в повороты. движок вроде неплохой кпп включается понятно.чётко.

Недостатки:

плохое качество сборки отдельных элементов куча недоделок (конструктивных, инженерных — см комментарий) нет элементарных вещей (свойственных коммерческой машине и функциям) жрёт бензин 10л/100 км это вы считаете нормально для условно коммерческой машины?? (а тем более для личной? Вы серьезно? что...

Комментарий:

выдана машина произведена в ноябре 2019 года. Служебная. новая. казалось бы езди и радуйся? комплектация не дешевая. НО: никаких бардачков под рулем водителя. только пассажирский замок зажигания — неделю езжу пытаюсь попасть. инженеры сами пробовали его в работе почему ключ надо вращать в руке ,...

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