Lada Largus после самоизоляции: стоянка не прошла даром

Начал барахлить привод стеклоочистителя. Лечение оказалось простым, но эффективным.

Лада Ларгус

Изготовитель АВТОВАЗ

АВТОВАЗ Год выпуска 2012

2012 В эксплуатации «За рулем» с августа 2012 года

с августа 2012 года Пробег на момент отчета 132 000 км

После почти месячного простоя, связанного с самоизоляцией, у Ларгуса начал барахлить привод стеклоочистителя. Дворники то замирали в промежуточном положении, то начинали двигаться рывками.

Прежде чем демонтировать механизм стеклоочистителя, решил осмотреть контактную группу. Здорово, что к ней можно подобраться, не снимая привод. Достаточно убрать решетчатую облицовку, которая крепится одним пистоном. Отверткой аккуратно поддел защелки и снял крышку с контактной группой. А вот и причина сбоев: попала влага и электрические соединения окислились. Удалил остатки старой смазки, зачистил контакты и нанес на них смазку ­ЦИАТИМ‑201.

Стеклоочиститель заработал как новый!