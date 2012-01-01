Lada Largus после самоизоляции: стоянка не прошла даром

Лада Ларгус
- Изготовитель АВТОВАЗ
- Год выпуска 2012
- В эксплуатации «За рулем» с августа 2012 года
- Пробег на момент отчета 132 000 км
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После почти месячного простоя, связанного с самоизоляцией, у Ларгуса начал барахлить привод стеклоочистителя. Дворники то замирали в промежуточном положении, то начинали двигаться рывками.
Прежде чем демонтировать механизм стеклоочистителя, решил осмотреть контактную группу. Здорово, что к ней можно подобраться, не снимая привод. Достаточно убрать решетчатую облицовку, которая крепится одним пистоном. Отверткой аккуратно поддел защелки и снял крышку с контактной группой. А вот и причина сбоев: попала влага и электрические соединения окислились. Удалил остатки старой смазки, зачистил контакты и нанес на них смазку ЦИАТИМ‑201.
Стеклоочиститель заработал как новый!