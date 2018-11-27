Выбрать любой подержанный автомобиль непросто. А когда речь идет о массовой бюджетной модели, которая часто встречается и на службе в такси, к примеру, где за техническим состоянием машин следят не очень тщательно, задача усложняется.

В «За рулем» уже шесть лет проходит длительный тест Lada Largus. И последние два года я занимаюсь эксплуатацией, обслуживанием, тюнингом и ремонтом этого автомобиля. Машина много повидала, но еще полна сил. Lada Largus мне близок еще и потому, что в свое время я курировал написание книги по ремонту и обслуживанию этого представителя логанообразных. Ориентируясь на опыт эксплуатации, постараюсь помочь вам выбрать достойный экземпляр на вторичке.

Лада Ларгус построен на платформе В0, при этом колесная база растянута до 2900 мм, что дало возможность получить просторный салон и огромный по вместительности багажник. А еще у Ларгуса есть семиместная модификация, что для автомобиля В-класса очень неплохо. Вначале, с 2012 года, автомобиль комплектовался французскими моторами, а два года назад в ходе рестайлинга Ларгус получил вазовские двигатели и коробки передач. Автомата у Ларгуса не было.

Кто продавец?

Largus появился на нашем рынке шесть лет назад — это не очень много. Поэтому найти экземпляр с одним или двумя владельцами вполне реально. Большее количество хозяев в большинстве случаев означает, что за техническим состоянием машины не следили должным образом.

Кому ранее мог принадлежать рассматриваемый к покупке Largus? Рассмотрим варианты…

Largus приобретают небогатые частники с большой семьей как дешевую альтернативу минивэну или семиместному кроссоверу. В этом случае годовые пробеги, как правило, не превышают 15 000 км. Техническое обслуживание зачастую бывает регулярным, и вообще такой Ларгус может даже быть любимцем семьи.

Второй вариант — небольшая бригада установщиков какого-либо оборудования или просто электриков, к примеру. Длинная крыша идеально подходит для перевозки на ней лестницы, а в багажник уместится весь необходимый инструмент. Люди зарабатывали деньги, а Largus служил средством доставки их к клиенту. Годовые пробеги в таком режиме могут составить до 30 000 км.

Самый худший, третий вариант, когда именно Largus непосильным трудом вынужден был зарабатывать своему владельцу деньги. Во многих регионах эти машины работают в такси — их пробеги порой превышают 500 000 км. Нелегкая жизнь и у машин, используемых для доставки грузов. И хотя автомобиль давно себя окупил, все равно его владелец предпочтет устранить видимые следы в салоне, по которым можно сделать вывод о нелегкой судьбе машины, и продать Largus подороже.

Совет только один — постарайтесь не купить автомобиль у владельцев третьего типа. И, конечно, постарайтесь не нарваться на перекупщика, который выдает старую и больную рабочую лошадку за любимца всей семьи. Иначе машину придется чаще ремонтировать, чем ездить.

Пробег не должен быть слишком большим, желательно не более 100 000 км, и тогда машина еще столько же проедет без особых проблем по двигателю, трансмиссии и ходовой части. К слову, контрактные двигатели и коробки передач сравнительно недороги. Обычный порядок цен: 70 и 25 тысяч рублей соответственно.

В такси Ларгусы работают чаще в регионах. Обе столицы пренебрегают этим вместительным и удобным автомобилем.

А еще желательно искать машину с прозрачной сервисной историей. Техническое обслуживание в дилерских центрах Lada стоит не очень дорого. Поэтому я советую присматриваться к автомобилю, который хотя бы первые три гарантийных года обслуживался профессионалами.

Небитый, некрашеный

Очевидно, что машину следует искать безаварийную, то есть не бывавшую в крупных ДТП. В случае с Ларгусом это не так уж и сложно. Недорогой автомобиль редко восстанавливают «в ноль», чтобы ремонт был совсем незаметен. Значит следует искать любые несимметричности на бортах автомобиля, во внешнем виде швов, зазоров, слоев герметизирующей мастики на кузове. Болты крепления всех дверей, капота и передних крыльев не должны иметь следов отворачивания гаечным ключом. Не должно быть следов снятия лючка бензобака, ведь именно по нему ведут подбор краски. Очень желательно промерить толщину лакокрасочного покрытия специальным прибором. Толщина лакокрасочного покрытия Ларгуса составляет 90–120 мкм. Любые отклонения, обычно в большую сторону, свидетельствуют о ремонте панели кузова. Слабых мест, с точки зрения коррозионной стойкости, у Ларгусов не отмечено. Коррозия может развиваться либо в местах некачественного ремонта после аварии, либо на месте сколов лакокрасочного покрытия. А вообще, автомобиль еще не так давно появился, так что «сгнивших в ноль» экземпляров быть не должно.

Какой двигатель выбрать

Французский мотор серии К4М по качеству изготовления находится на высоком уровне. Недавно в исследовательских целях разобрали и полностью продефектовали такой мотор. Износ минимальный. Ремни ГРМ ходят по 120 000 км и при регламентной замене не имеют ощутимого износа. Для машины, часто эксплуатирующейся со значительной нагрузкой, оптимально подобрана и коробка передач. Все-таки над доводкой силового агрегата трудились инженеры фирмы со столетним опытом проектирования автомобилей. А вот движок, отпочковавшийся от «восьмерочного» мотора ВАЗ, по уровню шума, вибраций, надежности далеко не так хорош. Самое главное, что вазовские моторы рабочим объемом 1,6 л менее года назад получили «невтыковую» конструкцию (в отличие от К4М), то есть при обрыве ремня ГРМ поршни гнут клапаны, а это, в свою очередь, приводит к дорогостоящему ремонту. Именно поэтому советую выбирать Ларгус с мотором Renault К4М, ну или К7М. Хотя последний вариант все же слабоват для напряженного трафика крупных городов. Так что выбирайте «француза», даже если сама машина окажется чуть старше или с чуть большим пробегом, чем экземпляр с вазовским «сердцем».

Ларгус лучше приобретать с французским мотором серии К4М, а вот экземпляры с вазовским двигателем лучше обходить стороной.

Машина с ГБО

Опыт эксплуатации автомобиля на газе в нашем издательстве показал, что установка ГБО без доработки двигателя снижает ресурс последнего. Однажды мы полностью разобрали такой мотор и провели профессиональную диагностику. Пробег в 80 000 км на газовом топливе приводит к заметным повреждениям выпускных клапанов и их седел. Специалисты по двигателям утверждают, что при дальнейшей эксплуатации на газе еще через 80 000 км потеря герметичности выпускных клапанов неизбежна.

Так что не советую приобретать Ларгус, переведенный на газ. Во-первых, при установке ГБО, скорее всего, сэкономили на доработке двигателя, а потому его ресурс заметно снижен. Во-вторых, найти машину с узаконенной переделкой сложно. А в-третьих, нельзя забывать о том, что чаще всего на газ переводят машины, которым предстоят большие пробеги (в том же такси, к примеру). Поэтому Ларгус на газе с небольшим пробегом — редкость. А если вам и удалось такой отыскать, то велика вероятность, что пробег был скручен.

Газобаллонное оборудование нивелирует основное преимущество Ларгуса — вместительный багажник.

Ходовая часть

Это очень надежный элемент всех автомобилей на платформе В0, и Ларгус здесь не является исключением. Изнашивающиеся со временем втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости стоят недорого и довольно легки в замене. То же относится и к ступичным подшипникам, ресурс которых превышает зачастую 100 000 км. Они недороги и могут быть заменены владельцем самостоятельно, если имеются навыки подобной работы. Амортизаторы передней подвески в среднем служат несколько меньше, чем 100 000 км. Но их ресурс сильно зависит от качества дорог и степени загруженности машины.

Все сказанное можно отнести и к задней подвеске. Разве что зависимость ресурса ее элементов от нагрузки (перегрузки) будет больше.

«Ходовка» Ларгуса проста, надежна и недорогая в обслуживании и ремонте. Например, шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, что, несомненно, дешевле, чем менять целый рычаг в сборе.

Состояние редакционной машины

По состоянию некоторых элементов салона можно судить о реальном пробеге автомобиля. В качестве примера опишу, как обстоят дела с нашим редакционным Ларгусом, прошедшем 120 000 км:

Рулевое колесо без явных потертостей и трещин. Лишь слегка заблестело покрытие в местах хвата.

Рулевое колесо нашего Ларгуса в отличном состоянии.

Рукоятка рычага коробки передач нигде не затерта.

Даже не верится, что при таком пробеге на органах управления нет явных следов длительной эксплуатации.

Резиновые накладки на педали немного потерты, но рисунок сохранился, и уж тем более нет разрывов.

Накладка педали тормоза весьма долговечна.

Обивка сидений, включая водительское, не протерта и не порвана. Профиль сидений сохранился. Наполнитель не сыпется, пружины целые. Заломов на сиденье нет.

Двери не провисли, закрываются легко и не требовали регулировки. Обивки дверей в удовлетворительном состоянии. Уплотнители дверей сохранили эластичность и неплохо герметизируют проемы.

Напольное покрытие багажного отделения, не защищенное ковриком, потеряло товарный вид.

Ворсовое покрытие износилось и выглядит «на троечку». Нужно было ставить пластиковое или резиновое корытце, но оно конфликтует с третьим рядом сидений.

Двери багажного отделения закрываются не всегда четко и нуждаются в регулировке. При этом все уплотнители на месте и не имеют локальных затертостей.

Коррозия на крыле в месте скола развивается медленно.

На крыльях и кромке капота присутствуют мелкие сколы, которые, конечно, потихоньку рыжеют, но происходит это достаточно медленно. На нижней части порога есть значительное отслоение краски площадью около 10 кв. см, при этом коррозии не наблюдается.

Выводы

Подержанный Ларгус может быть очень неплохим приобретением для многих групп потребителей. Важно подобрать экземпляр не слишком сильно изношенный. И самое главное — не битый. Не хуже, чем наш редакционный автомобиль!

Комментарий специалиста

Станислав Асафьев, директор компании «Автопрагмат» по подбору автомобилей с пробегом

Лада Ларгус — очень надежный и специфический автомобиль, который пользуется высоким спросом. Но из-за такой надежности, как ни странно, найти живой экземпляр на вторичном рынке довольно сложно. Чтобы мы могли рекомендовать такой автомобиль клиенту, у него должен быть подтвержденный пробег, понятная сервисная история, целый кузов. Неприемлем ремонт силового каркаса, допустим, окрас с небольшим ремонтом не более трех навесных элементов. И обязательно должна быть соответствующая всему вышеперечисленному адекватная цена. Такие экземпляры продаются по цене около 450 000 рублей и не каждый морально готов выложить такую сумму за рабочую лошадку. Данные о пробеге на Ларгусах хранятся только в комбинации приборов и легко подвергаются корректировке. А история обслуживания обычно не подтверждена ни чем, кроме слов владельца о том, что он сам менял масло в гараже 2000 км назад. Обычно Ларгус продают после серьезного ДТП либо когда на нем накатан большой пробег (около 400 000 км), естественно, скрутив его до психологически приятных значений. Я бы рекомендовал искать свежую машину с понятной и подтвержденной историей, тогда попытка сэкономить, купив автомобиль с пробегом, будет иметь смысл.