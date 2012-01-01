Largus после 133 000 км: надоело хлопать дверью — журнал За рулем

Largus после 133 000 км: надоело хлопать дверью

Ключ Torx T‑30, немного смазки, полчаса — и двери закрываются без усилий.

Лада Ларгус

Изготовитель АВТОВАЗ
Год выпуска 2012
В эксплуатации «За рулем» с августа 2012 года
Пробег на момент отчета 133 000 км

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Распашные двери багажного отделения стали закрываться нечетко. Правой створкой приходилось очень сильно хлопать, чтобы нижний замок закрылся. Возраст! Пришлось устроить ревизию всем четырем замкам: отрегулировать их положение и смазать.

Для работы понадобился только один ключ — Torx T30. Полчаса — и двери закрываются как у домашнего холодильника.

Заодно, по совету бывалых, впрыснул силиконовую смазку в резиновую гофру, в которой проходит жгут проводов из кузова в левую дверь. Теперь провода легко скользят внутри гофры и не перегибаются. А значит — дольше прослужат.

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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