Largus после 133 000 км: надоело хлопать дверью

Лада Ларгус
Изготовитель АВТОВАЗ
Год выпуска 2012
В эксплуатации «За рулем» с августа 2012 года
Пробег на момент отчета 133 000 км
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Распашные двери багажного отделения стали закрываться нечетко. Правой створкой приходилось очень сильно хлопать, чтобы нижний замок закрылся. Возраст! Пришлось устроить ревизию всем четырем замкам: отрегулировать их положение и смазать.
Для работы понадобился только один ключ — Torx T‑30. Полчаса — и двери закрываются как у домашнего холодильника.
Заодно, по совету бывалых, впрыснул силиконовую смазку в резиновую гофру, в которой проходит жгут проводов из кузова в левую дверь. Теперь провода легко скользят внутри гофры и не перегибаются. А значит — дольше прослужат.