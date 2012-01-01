Largus после 133 000 км: надоело хлопать дверью

Ключ Torx T‑30, немного смазки, полчаса — и двери закрываются без усилий.

Лада Ларгус

Изготовитель АВТОВАЗ

Год выпуска 2012

В эксплуатации «За рулем» с августа 2012 года

Пробег на момент отчета 133 000 км

Распашные двери багажного отделения стали закрываться нечетко. Правой створкой приходилось очень сильно хлопать, чтобы нижний замок закрылся. Возраст! Пришлось устроить ревизию всем четырем замкам: отрегулировать их положение и смазать.

Для работы понадобился только один ключ — Torx T‑30. Полчаса — и двери закрываются как у домашнего холодильника.

Заодно, по совету бывалых, впрыснул силиконовую смазку в резиновую гофру, в которой проходит жгут проводов из кузова в левую дверь. Теперь провода легко скользят внутри гофры и не перегибаются. А значит — дольше прослужат.