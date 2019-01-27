ГДЕ СКОЛЬЗКО, ТАМ НЕ РВЕТСЯ
Е. Рождественский, Сергиев Посад-6
При установке камеры заднего вида прокладывал проводá внутри штатной гофры электропроводки двери багажного отделения. Обратил внимание, как жестко удерживается силами трения жгут проводов в гофре. При открывании двери проводá излишне изгибаются, а это особенно опасно для старой изоляции.
С помощью трубочки распылил внутри гофры силиконовый спрей по всей длине. Теперь жгут проводов хорошо скользит. Заодно смазка вытеснила влагу. Советую обработать и другие жгуты проводов, проходящие через резиновые гофры, особенно на старых автомобилях.
Приз автору совета — дневные ходовые огни фирмы Osram.
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