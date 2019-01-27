Швеция запрещает автомобили с ДВС. Но не сейчас

Это некоторым образом уже сродни эпидемии — все больше стран стремятся называть дату, когда они введут запрет на продажу новых автомобилей, работающих на бензине и дизтопливе. Теперь среди них еще и Швеция.