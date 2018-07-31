Волшебный баллончик и камерный омыватель: новые советы бывалых

Избавиться от ослепляющих бликов на Весте, установить омыватель на камеру заднего вида Субару и отдельный выключатель для магнитолы на Датсуне, надежно закрепить капот на Самаре, отвинтить прикипевший болт с помощью баллончика для заправки газовых зажигалок — для читателей «За рулем» нет ничего невозможного! Присылайте свои находки, облегчающие эксплуатацию и ремонт автомобиля, — авторы всех опубликованных советов получают ценные призы.

НЕ БЛИКУЙ

Н. Холяков, Мурманск

В солнечную погоду на своей Весте сталкивался с неприятным явлением: при максимально опущенной и вытянутой рулевой колонке солнечные блики от ее верхнего кожуха «ослепляли» комбинацию приборов. Выход нашел просто. После оклейки перчаточного ящика остался карпет с клеевой подложкой — из него вырезал полоску 200×70 мм, приклеил на скошенную заднюю часть верхней половинки кожуха рулевой колонки, которая как раз и направляла свет на панель приборов. Блики исчезли, а полоска не видна даже с пассажирского места.

КАМЕРНЫЙ ОМЫВАТЕЛЬ

А. Коротин, Москва

Камера заднего вида помогает маневрировать, но это удобство сходит на нет, когда она загрязнена. Я установил на своем Subaru XV 2014 года омыватель. Врезал тройник на шланге к форсунке омывателя заднего стекла и подсоединил шланг к форсунке, установленной рядом с камерой заднего вида. Теперь в грязную и промозглую погоду достаточно брызнуть на заднее стекло и линзу камеры заднего вида — всё станет чистым. И не нужно выходить из машины.

ГАЗОВАЯ АТАКА

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С. Демьяненко, Санкт-Петербург

При ремонте автомобиля долго не мог отвинтить намертво прикипевший болт, находившийся к тому же в очень неудобном месте. Вспомнив физику, решил воспользоваться баллончиком со сжиженной смесью бутана, изобутана и пропана для заправки зажигалок. Покидая баллончик, она резко расширяется, соответственно понижается ее температура. Как результат охлаждения возникает ударное сжатие металла и, следовательно, деформация образовавшейся окисной связи. Побрызгав на головку болта, выждал несколько секунд и без труда открутил прикипевший болт. В особо тяжелых случаях операцию необходимо повторить. Желательно проводить ее на открытом воздухе, вдалеке от открытого огня. И — обязательно! — при заглушенном двигателе.

ШЕВЕЛИ ПОРШНЯМИ

Д. Онохин, Архангельск

При замене колодок дисковых тормозных механизмов столк­нулся с проблемой утапливания поршней. В гараже не нашлось специализированного инструмента. Я придумал свой вариант. Прижимаем к поршню большой струбциной деревянную дощечку. Потихоньку закручивая винт струбцины, утапливаем поршень. Только не забудьте перед этим открыть крышку бачка с тормозной жидкостью. А в процессе утапливания изредка поглядывайте, не выливается ли тормозуха через край.

КАПОТНАЯ КОМПОНОВКА

Д. Козулин, Новомосковск

На моей Самаре отклеился капот от ребер жесткости — это распространенный дефект. Для устранения неисправности удалил старый клей, зачистил ржавчину, подкрасил поврежденные места. Затем проклеил стыки шовным автомобильным герметиком, а в ребра жесткости залил Мовиль из баллончика. Работу удобнее выполнять на снятом капоте. После ремонта прошел год, машина проехала примерно 10 000 км — замечаний нет.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН

Р. Халитов, Самара

При установке двухдиновой магнитолы на Datsun on-DO возникли сложности. Например, система работала только при наличии ключа в замке зажигания, что не всегда удобно. Решил питание магнитолы вывести на отдельный выключатель — для этого отлично подошла кнопка для противотуманок от Приоры. Теперь магнитола включается независимо от зажигания. Кроме того, в оставшиеся рядом две заглушки вывел разъемы AUX и USB — подключать гаджеты стало намного проще.

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