Datsun on-Do против сурового Урала: в поисках наследственности

Повезло: все Datsun обуты в шипованные покрышки — без них будет совсем трудно. А все потому, что зимняя сказка, увы, не состоялась. Еще вчера на Урале и в Западной Сибири было минус 25 градусов, солнышко, искрящийся снег, вся эта пейзажная романтика. А сегодня, в день старта пробега на автомобилях Datsun по российской глубинке, уже +4, слякоть, соль и такой скользкий лед, что даже опытным водителям не по себе. Меня ждут два дня пути — половина полного маршрута от Челябинска до Омска. В Тюмени отправлюсь домой, а мое место займет сменщик.

Datsun on-DO
Datsun on-DO

Datsun > on-DO

1

1Автомобили Datsun за день до нашего приезда. Зимняя сказка!
Автомобили Datsun за день до нашего приезда. Зимняя сказка!
Автомобили Datsun за день до нашего приезда. Зимняя сказка!

Пытаясь не грохнуться на снежной каше, цепляюсь за дверную ручку седана on-Do. Выбрал его не за тип кузова, а за механическую коробку передач. Уж очень не хотелось оказаться на скользкой дороге в машине с автоматом, которым оснащены все имеющиеся в распоряжении организаторов хэтчбеки mi-Do. Здесь в Челябинске на просоленных улицах еще терпимо, а на загородных шоссе наверняка настоящее Медео. Автомат же, как ни крути, подрезает арсенал водительских приемов. А я страсть как хотел освежить навыки зимнего пилотирования.

За городом, как и ожидалось, — массовый падёж. По количеству поверженных — утро после Куликовской битвы. По одному и группами, на обочинах и в металле отбойника разделительной полосы торчат разбитые автомобили. Счет не на единицы — на десятки. Среди них и те, что нашпигованы электронными системами стабилизации.

В моем Datsun с механикой есть только ABS с электронным регулятором тормозных сил. И она сейчас очень нужна. В салоне помимо меня еще два человека и полный багажник поклажи. На спусках с голым льдом приходится притормаживать, и автомобиль справляется. Замедляется ровно, тяжелая корма не норовит уйти в занос. Ничего особого? Помню, много лет назад здесь же, на Урале, попал в похожую ситуацию на вазовской «десятке». Затяжной скользкий спуск. Касаюсь педали тормоза: сначала мотает корму, потом блокируются передние колеса и глохнет двигатель. Выкрутился приемом газ-тормоз. Пустил мотор и гасил скорость левой ногой, а правой поддерживал обороты.

2

2Перед самым стартом случилась оттепель. Подойти к автомобилям не поскользнувшись — и то проблема!
Перед самым стартом случилась оттепель. Подойти к автомобилям не поскользнувшись — и то проблема!
Перед самым стартом случилась оттепель. Подойти к автомобилям не поскользнувшись — и то проблема!

Материалы по теме
06 _zr 12_14a Доступные седаны: встреча ON-DOклассников. Часть 1

А на разгоне электронные системы нам с on-Do не нужны. Восьмиклапанный мотор объемом 1,6 л прекрасно справляется со своими обязанностями. Это на сухом асфальте считают лошадиные силы, на зимних же покрытиях много важнее характеристика крутящего момента. С ним все в порядке — 140 Нм в численном выражении плюс уменье тащить автомобиль внатяг. Чуть раньше переключения передач, разгон на грани пробуксовки колес, и мы лидируем в потоке автомобилей. Вот остался позади полноприводный Range Rover. Престижный автомобиль и явно опытный водитель. Он все не мог смириться, что его прессует недорогой Datsun. Но через некоторое время сдался. Извини, сегодня не твой день, на тяжелом вседорожнике трудно держать такой темп в гололед.

Наш перегон из Челябинска в Екатеринбург прошел без проблем. Datsun заслужил лестные оценки. Расход топлива 6,5 л/100 км — хороший показатель для груженого автомобиля на зимней дороге да в бодром темпе. Понравилась шумоизоляция, удобное водительское сиденье, рулевое управление, позволяющее хорошо чувствовать автомобиль. На скользкой дороге ему цены нет.

3

3На дорогах — лед, слякоть, реагенты
На дорогах — лед, слякоть, реагенты
На дорогах — лед, слякоть, реагенты

Кстати, омывающую жидкость в бачок доливать не пришлось — хватило на триста с лишним километров. Хотя поливать стекло приходилось непрерывно — реагент с асфальта моментально делает его мутным. И, скажу вам, соль уральских дорог даже более ядреная, чем столичная.

Второй перегон — в других условиях. На шоссе асфальт: лед, наконец, растаял. Часть маршрута идет по местным дорожкам: извилистым, с перепадами высот и не всегда идеальным покрытием. Силовой агрегат мощностью 87 л.с. уверенно затягивает груженый автомобиль в горки. Честно говоря, думал, это будет даваться ему с большим трудом. Во всяком случае, часто подтыкать пониженную передачу не приходилось.

Datsun on-Do против сурового Урала: в поисках наследственности

Страницы

← предыдущаяследующая →

12

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Datsun on-DO

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии (9)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые