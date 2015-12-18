Datsun on-Do против сурового Урала: в поисках наследственности

Повезло: все Datsun обуты в шипованные покрышки — без них будет совсем трудно. А все потому, что зимняя сказка, увы, не состоялась. Еще вчера на Урале и в Западной Сибири было минус 25 градусов, солнышко, искрящийся снег, вся эта пейзажная романтика. А сегодня, в день старта пробега на автомобилях Datsun по российской глубинке, уже +4, слякоть, соль и такой скользкий лед, что даже опытным водителям не по себе. Меня ждут два дня пути — половина полного маршрута от Челябинска до Омска. В Тюмени отправлюсь домой, а мое место займет сменщик.

1 Автомобили Datsun за день до нашего приезда. Зимняя сказка!

Автомобили Datsun за день до нашего приезда. Зимняя сказка!

Пытаясь не грохнуться на снежной каше, цепляюсь за дверную ручку седана on-Do. Выбрал его не за тип кузова, а за механическую коробку передач. Уж очень не хотелось оказаться на скользкой дороге в машине с автоматом, которым оснащены все имеющиеся в распоряжении организаторов хэтчбеки mi-Do. Здесь в Челябинске на просоленных улицах еще терпимо, а на загородных шоссе наверняка настоящее Медео. Автомат же, как ни крути, подрезает арсенал водительских приемов. А я страсть как хотел освежить навыки зимнего пилотирования.

За городом, как и ожидалось, — массовый падёж. По количеству поверженных — утро после Куликовской битвы. По одному и группами, на обочинах и в металле отбойника разделительной полосы торчат разбитые автомобили. Счет не на единицы — на десятки. Среди них и те, что нашпигованы электронными системами стабилизации.

В моем Datsun с механикой есть только ABS с электронным регулятором тормозных сил. И она сейчас очень нужна. В салоне помимо меня еще два человека и полный багажник поклажи. На спусках с голым льдом приходится притормаживать, и автомобиль справляется. Замедляется ровно, тяжелая корма не норовит уйти в занос. Ничего особого? Помню, много лет назад здесь же, на Урале, попал в похожую ситуацию на вазовской «десятке». Затяжной скользкий спуск. Касаюсь педали тормоза: сначала мотает корму, потом блокируются передние колеса и глохнет двигатель. Выкрутился приемом газ-тормоз. Пустил мотор и гасил скорость левой ногой, а правой поддерживал обороты.

2 Перед самым стартом случилась оттепель. Подойти к автомобилям не поскользнувшись — и то проблема!

Перед самым стартом случилась оттепель. Подойти к автомобилям не поскользнувшись — и то проблема!

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А на разгоне электронные системы нам с on-Do не нужны. Восьмиклапанный мотор объемом 1,6 л прекрасно справляется со своими обязанностями. Это на сухом асфальте считают лошадиные силы, на зимних же покрытиях много важнее характеристика крутящего момента. С ним все в порядке — 140 Нм в численном выражении плюс уменье тащить автомобиль внатяг. Чуть раньше переключения передач, разгон на грани пробуксовки колес, и мы лидируем в потоке автомобилей. Вот остался позади полноприводный Range Rover. Престижный автомобиль и явно опытный водитель. Он все не мог смириться, что его прессует недорогой Datsun. Но через некоторое время сдался. Извини, сегодня не твой день, на тяжелом вседорожнике трудно держать такой темп в гололед.

Наш перегон из Челябинска в Екатеринбург прошел без проблем. Datsun заслужил лестные оценки. Расход топлива 6,5 л/100 км — хороший показатель для груженого автомобиля на зимней дороге да в бодром темпе. Понравилась шумоизоляция, удобное водительское сиденье, рулевое управление, позволяющее хорошо чувствовать автомобиль. На скользкой дороге ему цены нет.

3 На дорогах — лед, слякоть, реагенты

На дорогах — лед, слякоть, реагенты

Кстати, омывающую жидкость в бачок доливать не пришлось — хватило на триста с лишним километров. Хотя поливать стекло приходилось непрерывно — реагент с асфальта моментально делает его мутным. И, скажу вам, соль уральских дорог даже более ядреная, чем столичная.

Второй перегон — в других условиях. На шоссе асфальт: лед, наконец, растаял. Часть маршрута идет по местным дорожкам: извилистым, с перепадами высот и не всегда идеальным покрытием. Силовой агрегат мощностью 87 л.с. уверенно затягивает груженый автомобиль в горки. Честно говоря, думал, это будет даваться ему с большим трудом. Во всяком случае, часто подтыкать пониженную передачу не приходилось.