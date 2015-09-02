Итоги марафона «60 часов „За рулем“»: Datsun mi-DO против Ford Fiesta и Lada Granta

Подводим итоги ресурсного теста «60 часов „За рулем“». Круги по Дмитровскому полигону по 12 часов в день наматывают Datsun mi-DO, Ford Fiesta и Lada Granta, все — с автоматическими трансмиссиями. Так можно ли доверять АКП бюджетного автомобиля?

Окончание. Начало см. здесь.

11 60 2015_zr 09_15_новый размер В среду прибыло такое количество гостей, что наш марафон начал походить на спортивное мероприятие всероссийского масштаба.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Среда обещала быть жаркой. И речь не только о погоде. На этот день был запланирован приезд представителей фирм, чья продукция участвует в марафоне. Нас посетили специалисты компаний Ford, Nissan, Total, Toyo и ЛУКОЙЛ. А сотрудники АВТОВАЗа во главе с Сергеем Мединцом, главным конструктором Гранты, присутствовали на марафоне с первой до последней минуты. То, как конструктор переживал за свой продукт, вызвало у нас искреннее уважение.

Как и в предыдущий день, семь часов рабочего времени посвятили торможениям и разгонам. На этот раз всё прошло штатно. В общей сложности зачетные 14 часов и почти 700 торможений все три автомобиля выдержали на родных дисках и колодках. Даже внеплановой смены шин никому не потребовалось. А вот езду по булыжнику для Гранты пришлось прервать — порвалась одна из резиновых подушек глушителя. Нужную запчасть оперативно предоставили тольяттинцы, а на ремонт ушло лишь три минуты.

60 60 2015_zr 09_15_новый размер На третий день у Лады лопнула одна из резиновых подушек выпускной системы. Ремонт занял всего три минуты.

В полдень подтянулись и гости. Фордовцам мы пожаловались на хандрящий климат-контроль и непомерно высокий расход бензина. Они обещали разобраться после завершения марафона. А ниссановцам и предъявить было нечего: Datsun единственный не вызвал никаких вопросов.

Конечно, нас интересовало не только железо. На второй день езды по булыжнику «заговорил» салон Гранты. Загрохотала пластиковая обивка на водительской двери, а в правой части передней панели стало что-то зудеть. Mi-DO тоже заскрипел салонным пластиком. И лишь салон Фиесты, как опытный партизан, не издавал ни звука. Постукивания ходовой части не в счет — на булыжнике этим грешат все автомобили.

Простившись с гостями и откатав до конца булыжную дистанцию, мы приступили к главному блюду дня — заезду на подъем крутизной 30%.

27 60 2015_zr 09_15_новый размер Datsun уверенно чувствует себя на булыжнике. Но передающихся на руль вибраций могло быть и меньше.

НАСЕЛЕНА РОБОТАМИ

О том, что интерес к недорогим машинам с автоматической трансмиссией нешуточный, мы поняли еще до начала марафона — в редакции «За рулем» не нашлось равнодушных. Работники Дмитровского автополигона тоже заваливали нас вопросами: как, что, почем? А уже после марафона меня на Дмитровском шоссе остановил сотрудник ГИБДД и, заприметив необычный селектор, поинтересовался, какой автомат стоит на машине. Услышав ответ, он округлил глаза: «Робот? Нашей сборки? А можно посмотреть?». Да, наш, еще и почти вдвое дешевле обычного автомата.

Гаишнику я даже дал прокатиться. Но это было потом, а сейчас мы собрали все машины у так называемых подъемов большой крутизны. Нам нужен самый скромный из них — 30‑процентный. В более привычных единицах измерения это всего лишь 13,5º. Всего лишь? Но во всей Москве найдется два-три таких подъема, и то не на проезжих улицах, а в каких- нибудь тупиках или промышленных зонах. Это довольно крутая горка!

36 60 2015_zr 09_15_новый размер Подъем крутизной 30%. Чтобы при троганье не спалить сцепление на Гранте, пришлось по-спортивному левой ногой придерживать педаль тормоза.

Алгоритм прост: машина заезжает на тарированный бетонный подъем и останавливается на полпути. Водитель должен зафиксировать полную остановку. Затем он трогается и въезжает на вершину подъема, после чего неспешно спускается вниз по 500‑метровому съезду, охлаждая двигатель и коробку. И так раз за разом, два часа без роздыха.

Fiesta встает на уклоне, я отпускаю педаль тормоза — и машина не скатывается назад! Противооткатная система надежно удерживает седан на 30‑процентном подъеме, так что нужды быстро переносить ногу с тормоза на газ нет. Удобно! Робот с двумя сцеплениями работает идеально, да и мотор не перенапрягается: трогаясь на подъеме, я прожимаю педаль газа примерно на три четверти, а ближе к концу подъема даже приотпускаю ее — если этого не сделать, Fiesta гордо переключится на вторую передачу и продолжит разгон в небеса!

Datsun с его классическим автоматом тоже не преподнес сюрпризов и легко вскарабкался на вершину, хотя и не так шустро, как Fiesta. У него противооткатной системы нет, но она в случае с гидромеханическим автоматом и не нужна: спокойно переносишь ногу с тормоза на газ и начинаешь разгон.

37 60 2015_zr 09_15_новый размер Fiesta с ее противооткатной системой удобна для заезда на подъем — с задачей справится даже ученик автошколы.

С Грантой такой номер не проходит. «Антиотката» у нее нет, поэтому за то мгновение, пока переносишь правую ногу с педали на педаль, Гранта успевает чуть пойти вниз — и бедный робот работает с диким проскальзыванием сцепления. Ведь ему сначала нужно остановить подавшийся вниз автомобиль, а уж потом тащить его вверх. Дозировка газа в этом случае требуется ювелирная: если мало — будет только пробуксовка сцепления, если сразу очень много — резкий старт с пробуксовкой колес.

Через три-четыре таких старта стало ясно, что коробку мы быстро угробим — как минимум сожжем сцепление. И рассудили так: грамотный водитель будет трогаться либо с ручником (как на обычной механике), либо в две педали. Мы выбрали второй вариант: левая нога потихоньку отпускает тормоз, а правая уже давит на газ. Так-то легче!

В итоге после двух часов и 36 тяжелых заездов на подъем все участники остались в строю, без намека на перегрев или выход трансмиссии из строя. Но результат все же есть: наблюдавший за ходом испытаний Сергей Мединец обещал по возвращении на завод лично пробить разработку и установку противооткатной системы для Гранты в кратчайшие сроки. Было бы здорово!

41 60 2015_zr 09_15_новый размер На крутом подъеме передние колеса разгружаются, потому легкие пробуксовки — обычное дело.

ШЕСТУЮ ДАВАЙ!

Четверг начался со звонка из московского офиса фирмы Ford — нашлось объяснение чрезмерно высокому расходу топлива. Робот PowerShift в режиме «газ в пол» просто не включает шестую передачу. Мы и сами обратили внимание на то, что в автоматическом режиме на быстром круге высшая передача включается лишь один раз, и то ненадолго, — на затяжном пологом спуске, когда скорость по спидометру переваливает за 200 км/ч.

Ради эксперимента решили перейти в ручной режим и включать шестую принудительно. Само собой, средняя скорость круга тут же упала на 5 км/ч, но и расход снизился — сразу на 3,5 литра! Однако наша цель не экономить топливо, а ехать максимально быстро, поэтому дальше мы гоняли Фиесту в автоматическом режиме.

Гранта продолжала сжирать шины и в четверг второй раз потребовала переобувания. Характер износа тот же — сильно страдает внутренняя дорожка. Причем на сей раз похожая проблема нарисовалась и у mi-DO, хотя и в гораздо меньшем масштабе. То, что убежали углы установки колес, уже не вызывало сомнения, требовалось лишь документальное подтверждение. Сразу по завершении марафона мы отправили Гранту к официальному дилеру на проверку: так и есть — все углы вне допуска! Конечно, регулировка углов схождения входит в перечень первого ТО, на котором их наверняка исправили бы. Да и в обычной жизни на штатных скоростях эта проблема вряд ли всплыла бы. Но ведь углы можно и нужно регулировать на заводе. Подобная «экономия» имиджу во вред!

GQ7Q6400_новый размер Очередной обгон Датсуна на скорости около 200 км/ч. Главное — без резких движений!

НА РАЗРЫВ

Финальный день как-то сразу не заладился. В четыре часа утра, когда все мирно спали, в гостинице сработала пожарная сигнализация. Тревога оказалась ложной, но сон уже не вернешь, и первая смена отправилась на дороги в разбитом состоянии.

Первым делом долили масла всем трем автомобилям — 150 мл Фиесте, 250 мл Датсуну и 350 мл Гранте (за два дня до этого мы уже влили в нее 250 мл, остальным долив тогда не потребовался).