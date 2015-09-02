Datsun mi-DO против Ford Fiesta и Lada Granta: 60 часов на пределе (ВИДЕО)

Герои нашего очередного теста на надежность «60 часов „За рулем“» поистине народные: Datsun mi-DO, Ford Fiesta и Lada Granta. Все с автоматическими трансмиссиями, и в коробках — главная интрига. Пробуем разобраться, можно ли доверять АКП бюджетного автомобиля.

1. На Фиесте установлен шестиступенчатый робот с двумя сцеплениями PowerShift 6DCT250. 2. У Датсуна — классический четырехступенчатый автомат Jatco JF414E. 3. Самый любопытный агрегат стоит на Гранте — вазовский робот на базе известной коробки ВАЗ‑2181.

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Десять лет подряд мы неизменно собираемся на Дмитровском автомобильном полигоне и гоняем испытуемых в хвост и в гриву на марафоне «60 часов „За рулем“. За эти годы на скоростное кольцо выходили разные машины — подешевле и подороже, побольше и поменьше, мы не брезговали кроссоверами и универсалами. Но всякий раз старались придерживаться неписаного правила — стартовать на машинах российской сборки.

Памятуя о разразившемся кризисе, на сей раз мы выкатили на старт самые что ни на есть народные автомобили. Заводила в нашем трио — лифтбек Лада Гранта мощностью 106 л.с., который выпускают в Ижевске. Посмотрим, насколько крепок новый кузов с огромной дверью багажника.

Гранте противостоит «русский японец» — 87‑сильный хэтчбек Datsun mi-DO тольяттинской сборки. Это ближайший родственник Калины и Гранты — настолько близкий, что у наших Гранты и mi-DO совпадают маркировки амортизаторов. Но каждый завод — это вещь в себе. Вот и глянем, где делают более надежные машины — в Ижевске или в Тольятти.

06 60 2015_zr 09_15_новый размер Нашу компанию разбавили водоналивные манекены, по 70 кило каждый. В каждой машине — три «человечка». Говорить они не умеют — только булькают.

А самый свежак — седан Ford Fiesta, который только-только начали собирать на заводе фирмы Ford Sollers в Набережных Челнах.

Кто сказал, что эта троица неинтересна? С Грантой всё давно понятно? Datsun недалеко от нее ушел? Фиесту у нас уже продавали? Подождите с выводами, я ведь не сказал самого главного: все наши подопечные оснащены автоматической трансмиссией!