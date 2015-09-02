Datsun mi-DO против Ford Fiesta и Lada Granta: 60 часов на пределе (ВИДЕО)

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Десять лет подряд мы неизменно собираемся на Дмитровском автомобильном полигоне и гоняем испытуемых в хвост и в гриву на марафоне «60 часов „За рулем“. За эти годы на скоростное кольцо выходили разные машины — подешевле и подороже, побольше и поменьше, мы не брезговали кроссоверами и универсалами. Но всякий раз старались придерживаться неписаного правила — стартовать на машинах российской сборки.
Памятуя о разразившемся кризисе, на сей раз мы выкатили на старт самые что ни на есть народные автомобили. Заводила в нашем трио — лифтбек Лада Гранта мощностью 106 л.с., который выпускают в Ижевске. Посмотрим, насколько крепок новый кузов с огромной дверью багажника.
Гранте противостоит «русский японец» — 87‑сильный хэтчбек Datsun mi-DO тольяттинской сборки. Это ближайший родственник Калины и Гранты — настолько близкий, что у наших Гранты и mi-DO совпадают маркировки амортизаторов. Но каждый завод — это вещь в себе. Вот и глянем, где делают более надежные машины — в Ижевске или в Тольятти.
06 60 2015_zr 09_15_новый размерНашу компанию разбавили водоналивные манекены, по 70 кило каждый. В каждой машине — три «человечка». Говорить они не умеют — только булькают.
А самый свежак — седан Ford Fiesta, который только-только начали собирать на заводе фирмы Ford Sollers в Набережных Челнах.
Кто сказал, что эта троица неинтересна? С Грантой всё давно понятно? Datsun недалеко от нее ушел? Фиесту у нас уже продавали? Подождите с выводами, я ведь не сказал самого главного: все наши подопечные оснащены автоматической трансмиссией!
На Гранте стоит пятиступенчатый робот с одним сцеплением, созданный на базе вазовской механической коробки 2181, к которой приладили исполнительный механизм ZF. У Датсуна — старенький гидромеханический четырехступенчатый автомат Jatco JF414E. А Fiesta щеголяет шестиступенчатым роботом с двумя сцеплениями PowerShift 6DCT250. Именно в коробках заключается главная интрига! Жители мегаполисов все чаще отдают предпочтение машинам с автоматом, и каждого интересует вопрос: можно ли доверять народным автомобилям с автоматической трансмиссией? Не развалится ли дешевая коробка на наших ухабах? Чтобы дать ответ, мы даже изменили регламент нашего марафона.
09 60 2015_zr 09_15_новый размерДобрая традиция — коллективное фотографирование на фоне пока еще чистых автомобилей. И — вперед, на старт!
РЕГЛАМЕНТ‑2015Главная задача прежняя — оценить надежность в максимально сжатые сроки. Мощность, как и максималка, у подопытных разные. Потому мы ориентируемся не на пробег, а на время — 60 часов, то есть в среднем по 12 часов на каждый рабочий день. Львиная доля пробега приходится на скоростное 14‑километровое кольцо полигона НАМИ: 34 часа на максималке и 14 часов разгонов-торможений. Дабы жизнь медом не казалась, мы разбавили марафон булыжным кольцом (8 часов) и легкой грунтовкой (2 часа). Автоматические трансмиссии решили нагрузить заездом на 30‑процентный подъем (2 часа) с промежуточной остановкой и последующим стартом внатяг. А чтобы испытатели не грустили в одиночестве, в каждой машине поедут три «пассажира» — 70‑килограммовые водоналивные манекены, которые обеспечат загрузку примерно в три четверти от максимальной. Фиксируем не только время движения, но и плановые остановки для дозаправки и смены водителей. Главный критерий — время, потраченное на ремонт. Если устранить поломку не удается в течение часа и машина не может продолжить движение, снимаем ее с дистанции. Но просто доехать — мало! Важно, в каком состоянии каждый участник пришел к финишу. Потому кроме обычного осмотра мы каждые 2000 километров берем пробы моторного масла, которые отдадим на анализ в лабораторию Total ANAC. Кроме того, ежедневно измеряем глубину протектора шин для оценки динамики износа.
12 60 2015_zr 09_15_новый размерТоржественный взмах — и в бой отправляется Datsun.
БОН АППЕТИНебо безоблачно, на часах половина десятого утра. Запускаем участников по очереди, начиная с самого быстрого — седана Ford Fiesta. Спустя минуту с места срывается Лада Гранта, а еще через шестьдесят секунд в бой уходит Datsun mi-DO. Обгонов всё равно не избежать: Datsun заметно уступает Фиесте и Гранте в максималке.
13 60 2015_zr 09_15_новый размерКонечно же, в испытаниях принял участие главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Ему предстоит скоростной заезд на Фиесте.
10 60 2015_zr 09_15_новый размерДозаправка — эдакий пит-стоп. Пока заправщик Андрей заливает 95‑й бензин «ЛУКОЙЛ Экто», техническая группа моет лобовое стекло, контролирует состояние шин и заполняет протокол.
16 60 2015_zr 09_15_новый размерСмена Сергея Канунникова окончена. Можно перевести дух и выпить кофе.
АТАКА ХОДОМЕще одно нововведение нынешнего года — дополнительная загрузка тормозов, мотора и трансмиссии. Чтобы как следует погонять их, мы ввели в программу торможения с разгонами. Суть проста: каждые два километра тормозим с 120 до 20 км/ч, после чего снова разгоняемся «в пол» до 120 км/ч. Интенсивность торможения — 70–80% максимальной, до порога срабатывания ABS (тормозной путь при этом составляет около 75 метров). И так семь часов кряду. Через час у Гранты появились сильные вибрации, и они нарастали. Неужели повело передние тормозные диски? Рановато! Да и Datsun с точно такими же тормозами чувствует себя отлично. Осмотр показал, что тормоза ни при чем. Внутренняя дорожка шин, беспокоившая нас в первый день, стерлась окончательно, вдобавок неравномерно — разброс глубины протектора достигал миллиметра.
14 60 2015_zr 09_15_новый размерНа спусках 106‑сильный мотор разгонял Гранту свыше 200 км/ч, расходуя при этом приемлемые 14–15 литров на сотню.
15 60 2015_zr 09_15_новый размерFiesta оказалась самой шустрой на круге — средняя скорость 184 км/ч. Но ей пришлось чаще заезжать на дозаправку: расход — 18 л/100 км.
Окончание см. здесь.
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