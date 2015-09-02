Datsun mi-DO против Ford Fiesta и Lada Granta: 60 часов на пределе (ВИДЕО)

Герои нашего очередного теста на надежность «60 часов „За рулем“» поистине народные: Datsun mi-DO, Ford Fiesta и Lada Granta. Все с автоматическими трансмиссиями, и в коробках — главная интрига. Пробуем разобраться, можно ли доверять АКП бюджетного автомобиля.

Datsun mi-DO
Datsun mi-DO

Datsun > mi-DO

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Ford Fiesta
Ford Fiesta

Ford > Fiesta

1. На Фиесте установлен шестиступенчатый робот с двумя сцеплениями PowerShift 6DCT250. 2. У Датсуна — классический четырехступенчатый автомат Jatco JF414E. 3. Самый любопытный агрегат стоит на Гранте — вазовский робот на базе известной коробки ВАЗ‑2181.

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Десять лет подряд мы неизменно собираемся на Дмитровском автомобильном полигоне и гоняем испытуемых в хвост и в гриву на марафоне «60 часов „За рулем“. За эти годы на скоростное кольцо выходили разные машины — подешевле и подороже, побольше и поменьше, мы не брезговали кроссоверами и универсалами. Но всякий раз старались придерживаться неписаного правила — стартовать на машинах российской сборки.

Памятуя о разразившемся кризисе, на сей раз мы выкатили на старт самые что ни на есть народные автомобили. Заводила в нашем трио — лифтбек Лада Гранта мощностью 106 л.с., который выпускают в Ижевске. Посмотрим, насколько крепок новый кузов с огромной дверью багажника.

Гранте противостоит «русский японец» — 87‑сильный хэтчбек Datsun mi-DO тольяттинской сборки. Это ближайший родственник Калины и Гранты — настолько близкий, что у наших Гранты и mi-DO совпадают маркировки амортизаторов. Но каждый завод — это вещь в себе. Вот и глянем, где делают более надежные машины — в Ижевске или в Тольятти.

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06 60 2015_zr 09_15_новый размерНашу компанию разбавили водоналивные манекены, по 70 кило каждый. В каждой машине — три «человечка». Говорить они не умеют — только булькают.
Нашу компанию разбавили водоналивные манекены, по 70 кило каждый. В каждой машине — три «человечка». Говорить они не умеют — только булькают.

А самый свежак — седан Ford Fiesta, который только-только начали собирать на заводе фирмы Ford Sollers в Набережных Челнах.

Кто сказал, что эта троица неинтересна? С Грантой всё давно понятно? Datsun недалеко от нее ушел? Фиесту у нас уже продавали? Подождите с выводами, я ведь не сказал самого главного: все наши подопечные оснащены автоматической трансмиссией!


На Гранте стоит пятиступенчатый робот с одним сцеплением, созданный на базе вазовской механической коробки 2181, к которой приладили исполнительный механизм ZF. У Датсуна — старенький гидромеханический четырехступенчатый автомат Jatco JF414E. А Fiesta щеголяет шестиступенчатым роботом с двумя сцеплениями PowerShift 6DCT250.

Именно в коробках заключается главная интрига! Жители мегаполисов все чаще отдают предпочтение машинам с автоматом, и каждого интересует вопрос: можно ли доверять народным автомобилям с автоматической трансмиссией? Не развалится ли дешевая коробка на наших ухабах? Чтобы дать ответ, мы даже изменили регламент нашего марафона.

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09 60 2015_zr 09_15_новый размерДобрая традиция — коллективное фотографирование на фоне пока еще чистых автомобилей. И — вперед, на старт!
Добрая традиция — коллективное фотографирование на фоне пока еще чистых автомобилей. И — вперед, на старт!

Datsun с автоматом мы купили за 539 000 рублей. Роботизированная Гранта в топовом оснащении стоит примерно тех же денег — 493 100 рублей. А за топовую 120‑сильную Фиесту с роботом нужно отдать 786 000 рублей.

РЕГЛАМЕНТ‑2015

Главная задача прежняя — оценить надежность в максимально сжатые сроки. Мощность, как и максималка, у подопытных разные. Потому мы ориентируемся не на пробег, а на время — 60 часов, то есть в среднем по 12 часов на каждый рабочий день. Львиная доля пробега приходится на скоростное 14‑километровое кольцо полигона НАМИ: 34 часа на максималке и 14 часов разгонов-торможений. Дабы жизнь медом не казалась, мы разбавили марафон булыжным кольцом (8 часов) и легкой грунтовкой (2 часа). Автоматические трансмиссии решили нагрузить заездом на 30‑процентный подъем (2 часа) с промежуточной остановкой и последующим стартом внатяг.

А чтобы испытатели не грустили в одиночестве, в каждой машине поедут три «пассажира» — 70‑килограммовые водоналивные манекены, которые обеспечат загрузку примерно в три четверти от максимальной.

Фиксируем не только время движения, но и плановые остановки для дозаправки и смены водителей. Главный критерий — время, потраченное на ремонт. Если устранить поломку не удается в течение часа и машина не может продолжить движение, снимаем ее с дистанции. Но просто доехать — мало! Важно, в каком состоянии каждый участник пришел к финишу. Потому кроме обычного осмотра мы каждые 2000 километров берем пробы моторного масла, которые отдадим на анализ в лабораторию Total ANAC. Кроме того, ежедневно измеряем глубину протектора шин для оценки динамики износа.

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12 60 2015_zr 09_15_новый размерТоржественный взмах — и в бой отправляется Datsun.
Торжественный взмах — и в бой отправляется Datsun.

Традиционные предстартовые замеры на динамометрической дороге позади, зачетные легкосплавные колеса K&K и одинаковые шины Toyo Proxes CF2 установлены. А чтобы выяснить, изменится ли жесткость кузова после тряски на булыжнике, мы вывесили по диагонали каждый автомобиль и измерили усилие открывания дверей. Все проверки повторим по окончании забега.

Ключ на старт!

БОН АППЕТИ

Небо безоблачно, на часах половина десятого утра. Запускаем участников по очереди, начиная с самого быстрого — седана Ford Fiesta. Спустя минуту с места срывается Лада Гранта, а еще через шестьдесят секунд в бой уходит Datsun mi-DO. Обгонов всё равно не избежать: Datsun заметно уступает Фиесте и Гранте в максималке.

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13 60 2015_zr 09_15_новый размерКонечно же, в испытаниях принял участие главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Ему предстоит скоростной заезд на Фиесте.
Конечно же, в испытаниях принял участие главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Ему предстоит скоростной заезд на Фиесте.

Состояние скоростной дороги становилось хуже от года к году, и весной мы переживали: пугала перспектива каждый день менять разрушенные шины. В начале лета дорогу подлатали. Ремонт ямочный, но откровенных каверн больше нет. Можно не бояться погнуть колесо, порвать шину или словить в лобовое стекло «кирпич», идя на опережение «вне траектории».

Datsun с 87‑сильным моторчиком — самый медленный. На спусках mi-DO идет не быстрее 185 км/ч, а на подъемах проседает до 150 км/ч. Итого — комфортные средние 160 км/ч на круге (все скорости — по спидометру и трип-компьютеру). Уровень шума — как от дороги, так и от двигателя — приемлемый. Конструкция автомата не нова, ждать особой прыти от машины глупо. Но передачи сменяются плавно и без рывков. На прямой Datsun стоит уверенно, изредка требуя корректировки курса. Надо отдать должное вазовским конструкторам — из «восьмерочного» шасси выжали максимум, ведет оно себя на максималке достойно.

Гранта — сестра родная, пусть и без японского псевдонима. Но 106‑сильный агрегат выводит ее совсем в другое скоростное измерение. На 200 км/ч шасси уже не справляется, выдавая с потрохами свой тридцатилетний возраст. Постоянные попытки перескочить с одной полосы на другую и необходимость подруливать: мчать на Гранте на средних 180 км/ч — удовольствие сомнительное. Робот с одним сцеплением переключается не столь плавно, как автомат Датсуна. Но это проблема всех коробок такого типа. Удивил низкий расход топлива — 14,2 л/100 км. У Датсуна немногим меньше (13,5), хотя скорость куда ниже и тратить лишние литры 95‑го бензина «ЛУКОЙЛ Экто» на преодоление сопротивления воздуха, резко увеличивающегося с ростом скорости, ему не приходится.

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10 60 2015_zr 09_15_новый размерДозаправка — эдакий пит-стоп. Пока заправщик Андрей заливает 95‑й бензин «ЛУКОЙЛ Экто», техническая группа моет лобовое стекло, контролирует состояние шин и заполняет протокол.
Дозаправка — эдакий пит-стоп. Пока заправщик Андрей заливает 95‑й бензин «ЛУКОЙЛ Экто», техническая группа моет лобовое стекло, контролирует состояние шин и заполняет протокол.

Fiesta не столь рачительна к бензину и выпивает на пять литров больше (18,34 л/100 км). Да и бак у нее маленький — 42 литра. По причине частых дозаправок средняя скорость за день даже ниже, чем у Лады, — 178 км/ч. При том что мотор у Фиесты самый мощный (120 л.с.) и круг она пролетает со скоростью 184 км/ч. В чем Fiesta впереди, так это в комфорте: отличная стабильность на прямой, низкий уровень шума, классная эргономика. Да и робот с двумя сцеплениями — совсем другой уровень. Переключения в любую сторону оперативны и происходят почти без разрыва потока мощности. Всю неделю я невольно завидовал тем, чья смена выпадала на Фиесту!

Первый день пролетел без сюрпризов. Ну, почти. У Лады нехорошо изнашивались шины — на переднем левом колесе внутренняя дорожка стерта больше остальных. У Форда мы обнаружили запотевание теплообменника двигателя.

Есть за чем следить!

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16 60 2015_zr 09_15_новый размерСмена Сергея Канунникова окончена. Можно перевести дух и выпить кофе.
Смена Сергея Канунникова окончена. Можно перевести дух и выпить кофе.

АТАКА ХОДОМ

Еще одно нововведение нынешнего года — дополнительная загрузка тормозов, мотора и трансмиссии. Чтобы как следует погонять их, мы ввели в программу торможения с разгонами. Суть проста: каждые два километра тормозим с 120 до 20 км/ч, после чего снова разгоняемся «в пол» до 120 км/ч. Интенсивность торможения — 70–80% максимальной, до порога срабатывания ABS (тормозной путь при этом составляет около 75 метров). И так семь часов кряду.

Через час у Гранты появились сильные вибрации, и они нарастали. Неужели повело передние тормозные диски? Рановато! Да и Datsun с точно такими же тормозами чувствует себя отлично. Осмотр показал, что тормоза ни при чем. Внутренняя дорожка шин, беспокоившая нас в первый день, стерлась окончательно, вдобавок неравномерно — разброс глубины протектора достигал миллиметра.

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14 60 2015_zr 09_15_новый размерНа спусках 106‑сильный мотор разгонял Гранту свыше 200 км/ч, расходуя при этом приемлемые 14–15 литров на сотню.
На спусках 106‑сильный мотор разгонял Гранту свыше 200 км/ч, расходуя при этом приемлемые 14–15 литров на сотню.

Заменили покрышки, занесли потраченное время в протокол и пустили Ладу в дальнейшее плавание. Вибрации исчезли, но осадочек остался, — похоже, нарушены углы установки колес.

Озадачил и Ford. Еще в ходе обкатки мы заметили, что в Фиесте душновато, хотя кондиционер включен. Вот и теперь вентилятор крутит на полную, кондиционер работает, а воздух из дефлекторов не идет. Оказалось, что закрыты заслонки воздуховодов! После нескольких включений проблема исчезла так же внезапно, как и появилась. Глюк неприятен, но на скорость и безопасность не влияет, а значит, снимать Фиесту с дистанции не за что.

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15 60 2015_zr 09_15_новый размерFiesta оказалась самой шустрой на круге — средняя скорость 184 км/ч. Но ей пришлось чаще заезжать на дозаправку: расход — 18 л/100 км.
Fiesta оказалась самой шустрой на круге — средняя скорость 184 км/ч. Но ей пришлось чаще заезжать на дозаправку: расход — 18 л/100 км.

Материалы по теме
11 60 2015_zr 09_15_новый размер Итоги марафона «60 часов „За рулем“»: Datsun mi-DO против Ford Fiesta и Lada Granta

Асфальтом день не ограничился — ближе к вечеру мы выдвинулись на грунты. Нескончаемые июньские дожди превратили полигонную грунтовку в настоящее бездорожье. Кто первый? Конечно Datsun! Клиренс большой — чем не кроссовер? Но на самом раскисшем участке даже он еле пролез. Куда там Фиесте, которая тут же села на брюхо! Пришлось вызывать Патриот-техничку и вызволять бедолаг. Через полтора часа безуспешных попыток проехать по грунтовке мы отказались от этой затеи. Неровён час, поотрываем бамперы.

На закуску оставили булыжное кольцо. Лада и Datsun одинаково хорошо отрабатывают любые неровности. Оно и понятно: амортизаторы-то одни и те же и одинаково беспощадно передают все толчки и вибрации на руль. Впечатления водителя подтверждают манекены, недовольно булькая на заднем диване.

У Гранты к тому же вибрирует водительское сиденье. А вот модернизированные кресла Датсуна, с иной набивкой, лояльнее к шоферу.

На этом фоне Fiesta — королева комфорта! Вибрации растворяются в недрах подвески, и водитель абсолютно изолирован от неприятных толчков. Главное — следить за сильно выступающими камнями, дабы не пробить ничем не прикрытый поддон картера. Штатная защита Фиесте не положена. Нет ее и на европейской версии. Видимо, посчитали, что тратить пять минут на ее установку в условиях конвейера — непозволительная роскошь. Продавцы дополнительного оборудования простаивать не будут.

Окончание см. здесь.

Datsun mi-DO против Ford Fiesta и Lada Granta: 60 часов на пределе (ВИДЕО)
Datsun mi-DO против Ford Fiesta и Lada Granta: 60 часов на пределе (ВИДЕО)
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