Поездка на СТО и помощь юриста: как не прогадать при покупке машины с пробегом

Эксперт Солодовник объяснил, что должно насторожить при покупке авто с пробегом

При покупке автомобиля с пробегом на вторичном рынке нужно обязательно изучать историю владения транспортного средства и обратить внимание на некоторые моменты. Советами по выбору подержанных машин в беседе с изданием «Лента.ру» поделился директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максим Солодовник.

Он рассказал, что сейчас на фоне спроса на рынке некоторые собственники пытаются по завышенной цене продать откровенный хлам. Солодовник считает, что спрос был обусловлен ожиданием изменений на российском авторынке с 1 апреля. При выборе машины с пробегом он советует обратить внимание на такие критерии, как стоимость, соответствие пробега и состояния салона, а также историю эксплуатации авто.

«Например, средняя стоимость пятилетнего авто составляет около 2,5 млн рублей, и, если продавец утверждает, что продает не битый и не затопленный автомобиль по цене существенно ниже рыночной, от покупки стоит отказаться. Также подозрение должно вызвать идеальное состояние подкапотного пространства: возможно, перед продажей его приводили в порядок, чтобы скрыть последствия интенсивной эксплуатации, как подтеки масла», — предостерегает собеседник издания.

Прежде чем заключать сделку, автомобиль нужно подвергнуть тщательной диагностике в сервисном центре, чтобы избавить себя от последующего дорогостоящего ремонта, советует Солодовник. А историю владения автомобилем эксперт называет фактором, обязательным для проверки.

Не стоит рассчитывать на ликвидность машины, если ее использовали в такси, каршеринге или другом корпоративном парке, подчеркивает эксперт. Такие модели оцениваются гораздо ниже рынка из-за высокого пробега. Насторожить должна и частая смена собственников, в этом случае стоит обратиться к юристам, чтобы они проверили чистоту владения на отсутствие угонов, залогов и других обременений, подытожил Солодовник.

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Источник: lenta.ru