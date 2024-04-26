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Поездка на СТО и помощь юриста: как не прогадать при покупке машины с пробегом

Эксперт Солодовник объяснил, что должно насторожить при покупке авто с пробегом

При покупке автомобиля с пробегом на вторичном рынке нужно обязательно изучать историю владения транспортного средства и обратить внимание на некоторые моменты. Советами по выбору подержанных машин в беседе с изданием «Лента.ру» поделился директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максим Солодовник.

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Он рассказал, что сейчас на фоне спроса на рынке некоторые собственники пытаются по завышенной цене продать откровенный хлам. Солодовник считает, что спрос был обусловлен ожиданием изменений на российском авторынке с 1 апреля. При выборе машины с пробегом он советует обратить внимание на такие критерии, как стоимость, соответствие пробега и состояния салона, а также историю эксплуатации авто.

«Например, средняя стоимость пятилетнего авто составляет около 2,5 млн рублей, и, если продавец утверждает, что продает не битый и не затопленный автомобиль по цене существенно ниже рыночной, от покупки стоит отказаться. Также подозрение должно вызвать идеальное состояние подкапотного пространства: возможно, перед продажей его приводили в порядок, чтобы скрыть последствия интенсивной эксплуатации, как подтеки масла», — предостерегает собеседник издания.

Прежде чем заключать сделку, автомобиль нужно подвергнуть тщательной диагностике в сервисном центре, чтобы избавить себя от последующего дорогостоящего ремонта, советует Солодовник. А историю владения автомобилем эксперт называет фактором, обязательным для проверки.

Не стоит рассчитывать на ликвидность машины, если ее использовали в такси, каршеринге или другом корпоративном парке, подчеркивает эксперт. Такие модели оцениваются гораздо ниже рынка из-за высокого пробега. Насторожить должна и частая смена собственников, в этом случае стоит обратиться к юристам, чтобы они проверили чистоту владения на отсутствие угонов, залогов и других обременений, подытожил Солодовник.

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Источник: lenta.ru

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Фото:Depositphotos
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