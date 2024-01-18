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Эксперт рассказал, на что обратить внимание при покупке подержанного авто

Сажин: ключевым моментом перед покупкой б/у авто является поездка в автосервис

Автомобиль с пробегом всегда таит риски, ведь чаще всего мы не знаем, кто и как его эксплуатировал и насколько качественно за ним ухаживал.

Эксперт Владимир Сажин поделился советами по выбору подержанного автомобиля. По словам специалиста, иллюзии о том, что авто с пробегом может быть в идеальном состоянии, следует сразу отбросить, так как такие автомобили встречаются редко.

Исключения возможны, например, если у машины был всего один владелец, она хранилась в гараже и имеет маленький пробег.

Сажин считает, что ключевым моментом перед совершением сделки является обязательная поездка в автосервис. Он подчеркнул, что даже если машина была в аварии, ничего страшного, важно понять, как были проведены ремонтные работы и в каких условиях происходит эксплуатация автомобиля.

Например, если крыло было заменено и покрашено в специальной камере, то такой автомобиль можно брать, если же его «выстукивали» на коленке, а затем наложили толстый слой шпаклевки и покрасили валиком – стоит задуматься, что еще могли замаскировать таким образом,

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Эксперт настоятельно рекомендует провести диагностику в автосервисе, не полагаясь лишь на собственные ощущения. Отдать автомобиль для проверки двигателя, ходовой части и оценки возможных затрат на ремонт - важный этап при покупке подержанного транспортного средства.

Следует обратить внимание на состояние подкапотного пространства: слишком чистый двигатель может скрывать проблемы, такие как потеки масла или следы интенсивной эксплуатации.

Если же нарушена геометрия кузова, нет компрессии двигателя и, например, воздушный фильтр весь в масле, то от такой машины стоит отказаться.

Внимательное изучение автомобиля на сервисе позволит выявить потенциальные угрозы, такие как прохудившиеся прокладки, замена которых может оказаться дорогостоящей.

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Источник: ОСН

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 93
18.01.2024
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