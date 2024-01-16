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Долговечный мотор, надежная коробка – крепкий седан за 500 тысяч руб.

Эксперт «За рулем»: Logan с пробегом 200 тысяч – отличный вариант за полмиллиона

Приличный автомобиль с пробегом 200-250 тыс. км за 500 тысяч рублей, конечно, найти сложно. В него еще придется вложиться, вопрос лишь в том, чтобы цена этих вложений не превысила стоимость самого автомобиля – запчасти сегодня недешевы. Однако седан за эти деньги вы найдете скорее, чем авто с любым другим кузовом. О доступных вариантах рассказал в своем материале автор «За рулем» Сергей Зиновьев.

Остановимся на одном из самых ремонтопригодных и доступных автомобилей из этого списка – и, конечно же, это Renault Logan. За полмиллиона отдадут даже десятилетний автомобиль с пробегом около 200 тысяч км, причем с автоматом он обойдется не намного дороже.

Комментарий эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Французы сделали Logan удивительно подходящим для наших дорог и условий. А то, что ржавеет он чуть быстрее, чем ждешь от иномарки, – компенсация за энергоемкую подвеску и либеральные цены.

Дешевле только «китайцы» да некоторые бюджетные «корейцы».

Наш специалист отмечает, что у этой модели очень надежные моторы, блок цилиндров у них чугунный. Его двигатели наверняка переживут кузов. Это касается и совсем старых 8-клапанников K7J 1.4 (75 л.с.) и K7M 1.6 (84 или 87 л.с.), и более современного 16-клапанного K4M 1.6 (102 л.с.).

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Конечно, есть в движках и слабые места (связанные, в основном, с неполадками катушек зажигания), но в целом это простые и ремонтопригодные агрегаты.

Механические коробки в Логанах тоже очень надежные, а вот автоматы – не лучшие из самых простых, но 300 тыс. км отходят легко, а потом потребуется переборка.

Что еще предложит рынок авто с пробегом за полмиллиона, читайте в полной версии материала «Неубиваемые авто за полмиллиона – 5 вечных легковушек».

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Wikimedia и «За рулем»
Количество просмотров 3
16.01.2024
Фото:Wikimedia и «За рулем»
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