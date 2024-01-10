Неубиваемые авто за полмиллиона – 5 вечных легковушек

Эксперт «За рулем» назвал самые надежные модели с пробегом 200 тысяч км и выше

Обязательно для всех

Полтора года назад в 500 тысяч рублей укладывалась половина предложений на вторичке, сейчас – только пятая часть.

С таким ограниченным бюджетом на кроссовер-иномарку в пристойных кондициях не стоит рассчитывать – только при большом везении. А вот седан с пробегом 200-250 тысяч км (который пробежит еще тысяч сто) подобрать реально.

При возрасте 12-15 лет и пробеге свыше 200 тысяч км машин в идеальном состоянии за эти деньги не бывает. Дефекты – повод не только для торга, но в перспективе и для ремонта. Но если переборка подвески – не самая дорогая и сложная операция, то стуки и завывания в автоматической трансмиссии вполне могут привести к ремонту тысяч на 150 рублей – сильно подорожали и ремкомплекты, и нормо-часы.

Кузов после 200-250 тысяч км также не может быть в идеале. Если он свежевыкрашен, осматривайте особенно пристально на предмет серьезных ремонтов – обязательно используйте толщиномер.

И с убитым мотором далеко не уедешь. Потому при выборе прямой смысл плясать если не от реального состояния двигателя (не всегда возможно его определить), то от его конструкции и потенциальной жизнестойкости.

Для массовых моделей и моторов это хорошо изучено и поддается систематизации.

Наилучшие варианты с минимальными рисками зачастую дают самые архаичные и простые сочетания. Типа атмосферного мотора 1.4 с МКП. Если автомат – то лучше четырехступка.

Ford Focus

С оговорками можно относить к беспроигрышным вариантам. За 500 тысяч рублей доступны машины 2009-2011 годов «на ручке». С гидроавтоматом – или старше, или дороже.

Автомат 4F27E (четыре ступени) эталонной надежностью не отличается, зато прост и недорог в ремонте.

Все бензиновые моторы достаточно живучие – 300-350 тысяч км ходят. Ранний 100-сильный 1.6 менее ломок и менее требователен, чем он же в поздней 115-сильной версии с ненадежным фазовращателем.

Механическая пятиступка IB5 прекрасна в союзе с младшими моторами, но с 1.8 (125 л.с.) ее синхронизаторы и шестерни часто не доживают до 150 тысяч км. С автоматом мотор 1.8 не сочетается и сам по себе довольно прихотлив, хоть и происходит от Мазды.

Базовый 1.4 (80 л.с.) хорош по надежности, но не лучший по ресурсу и динамике. Оптимальный выбор крутится вокруг 1.6 с «механикой». Все моторы массовые и хорошо изучены сервисами, равно как и весь Focus второго поколения.

Бестселлер выпускали до 2011 года. Постоянно входит в топ-10 самых продаваемых моделей с пробегом. Седан и хэтчбек по ценам примерно равны. Но не все сочетания мотор-коробка одинаково удачны.

Kia Rio

Седан или пятидверный хэтчбек. Основная масса машин 2009-2011 годов – дороже 600 тысяч рублей, среди них много с совсем скромными пробегами.

За полмиллиона недоступен автомат, но есть экземпляры с МКП, не пробежавшие 150 тысяч км.

К достоинствам относят неспешно ржавеющий кузов, высокую ремонтопригодность и надежные главные агрегаты.

К недостаткам – слабоватую ходовую часть, дешевые материалы салона. Хотя для бюджетных «корейцев» того периода это было нормой.

Официально к нам попадала только Rio с мотором G4EE 1.4 (95 или 97 л.с.). Такой же устанавливали на Hyundai Getz. Агрегат спокойно ходит 300-350 тысяч км, а чугунный блок позволяет нормальный капремонт.

Часты жалобы на нестабильную работу – из-за катушек зажигания и загрязнения дросселя. Серьезных недугов не выявлено. Сильный угар масла обычно вызывают маслосъемные колпачки, дубеющие к 150 тысячам км.

Пятиступенчатая МКП не лучшая, в ранних вариантах быстро изнашивались подшипники и шестерни. Но с моторами 1.4 спокойно ходит 200 тысяч км. В целом ресурс сильно зависит от эксплуатации – например, не забыл ли владелец поменять масло после 120 тысяч км, как того требует производитель. Четырехступенчатый автомат A4AF3 очень надежен и живуч.

Бешеными тиражами не продавалась – в отличие от моделей-современниц Hyundai Accent или Daewoo Nexia. Распробовали жизнестойкость и неприхотливость этой Rio с опозданием.

Skoda Octavia

Формально это не седан, а лифтбек, что по эксплуатационным качествам лучше. Наверное, и это тоже влияет на цены. Машину 13-14 лет с пробегом слегка за 200 тысяч км найти можно. Правда, только с МКП. Автомат – сильно дороже или не моложе 2008 года.

Базовый мотор 1.4 (80 л.с.) довольно капризен и не особо живуч. Лучший выбор – 102-сильный 8-клапанный BSE 1.6 c распределенным впрыском и ременным приводом ГРМ.

У 115-сильного 1.6 BLF 16 клапанов, прямой впрыск и цепной привод ГРМ. А также – залегающие кольца, масложор, капризные катушки зажигания и термостат. Он пройдет и 300-350 тысяч км, но с гораздо большими затратами, чем неприхотливый 8-клапанник, у которого только одна системная болячка – подсос воздуха через трещины пластикового коллектора.

Наддувные 1.4, 1.8 или дизель 2.0 за полмиллиона рублей недоступны. И не надо, ведь после 150 тысяч км они попросту станут разорительными.

Робот DSG-7 в паре с 1.4 TFSI – дуэт недолгожителей. МКП очень живучая, при бережном обращении ходит не менее 300 тысяч км. Шестиступенчатый автомат AQ250 (Aisin TF-60SN) держится свыше 250 тысяч км, но требует тщательного обслуживания.

В остальном «вторая» Octavia – одна из лучших машин своего периода. Подвеска и кузов очень стойкие, набор мелких поломок невелик.

Ценится на вторичке дороже Фокуса, а потому «за те же деньги» машины идут более побегавшие. Много экземпляров после такси с пробегом свыше 250 тысяч км.

Mitsubishi Lancer

Демонстрирует выдающуюся живучесть во всех отношениях, кроме кузова. «Железо» гниет быстро даже для машины, задуманной как незамысловатый бюджетник.

Что младший мотор 1.3 (82 л.с.), что старший 1.6 (98 л.с.) – с чугунными блоками, неприхотливы и при нормальном уходе долговечны (ресурс уходит за 400 тысяч км). Бороться обычно приходится только с высоким расходом масла. После 150-200 тысяч км он развивается до литра на тысячу – надо менять колпачки и вычищать нагар с колец.

Четырехступенчатый автомат F4A41 выдерживает столько же – если хотя бы иногда менять масло. К механической коробке, напротив, есть вопросы – по части быстрого износа подшипников. Подвеска чертовски крепкая.

«Девятый» Lancer – исключительно удачный автомобиль для тех, кто ценит высокую ремонтопригодность. И кому начхать на дизайн и отсутствие некоторых элементов комфорта.

И главное, 250 тысяч км для Лансера – это точно не «пенсия», а середина жизни.

Выпускали до 2010 года. За 500 тысяч рублей доступны машины последних лет. В том числе с пробегами менее 150 тысяч км, и даже с автоматами.

Renault Logan

Моторы переживут кузов. Во всяком случае, старые 8-клапанники K7J 1.4 (75 л.с.) и K7M 1.6 (84 или 87 л.с.), да и более современный K4M 1.6 (102 л.с.), где уже 16 клапанов. Блоки у всех чугунные.

Есть мелкие заморочки (например, связанные с хандрой катушек зажигания), но в целом это простые, надежные и не особо прихотливые агрегаты. То же можно сказать и про механические коробки.

Автомат DP2 – не лучший из простецких четырехступок. Но и он в наших реалиях вытягивает свыше 300 тысяч км. Правда, потребуется пара переборок.

Французы сделали Logan удивительно подходящим для наших дорог и условий. А то, что ржавеет он чуть быстрее, чем ждешь от иномарки – компенсация за энергоемкую подвеску и либеральные цены. Дешевле только «китайцы» да некоторые бюджетные «корейцы».

Подкупает очень привлекательными ценами. «За 500» отдают даже машины 10-11 лет с пробегами около 200 тысяч км. Машины с автоматом не особо дороже.

А что еще?

Популярная Toyota Corolla по ценам и возрасту не вписывается в заданные условия. В эту компанию можно добавить еще несколько моделей – например, Chevrolet Lacetti или Opel Astra H.

Однако Lacetti слегка напрягает довольно сыпучей подвеской и стремительной коррозией некоторых элементов. А у Астры не так много комбинаций мотор-коробка, о которых можно сказать, что 300 тысяч км они пройдут наверняка. Моторы сложноваты. Хотя к любой бюджетной модели можно придраться – их и производят уже с заложенным набором недостатков.

Примерно половина всей цены немолодого автомобиля – это мотор и коробка. При бережном к ним отношении, доездив на них до 350 тысяч км, машину можно будет продать. Причем продать выгодно. Ведь чем старше автомобиль, тем выше ценится остаточный ресурс его дорогостоящих агрегатов.

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