Chevrolet Lacetti на вторичке: полный список проблем

Машина сделана компанией Daewoo под опекой концерна General Motors. Многие узлы заимствованы у моделей Chevrolet и Opel. В Калининграде с 2006 года делали седаны, хэтчбеки (примерно поровну c седаном) и универсалы (шестая часть продаж). Попадаются автомобили узбекской, украинской, казахстанской сборки — последняя считается худшим вариантом. Близкие родственники — не столь популярные Daewoo Gentra и Ravon Gentra, выпускавшиеся в Узбекистане с 2013 по 2018 год.
Достоинства
- Очень недорого! В том числе обслуживание и ремонт.
- Простые моторы и надежные трансмиссии.
- Неплохая управляемость.
Недостатки
- Тонкий металл кузова и тонкое ЛКП.
- Дешевые материалы салона, небогатое оснащение, скверная «шумка».
- Много мелких болячек.
Моторы
Все двигатели чувствительны к качеству топлива — от плохого возникает детонация и прогрессирует закоксовывание колец. При нормальном обслуживании поршневая группа доживает до 350–400 тысяч км. Но термостат и радиатор редко перешагивают рубеж 100 тысяч км, катушки зажигания и водяная помпа ещё менее долговечны.
Коробки передач
Неплохи четырехступенчатые автоматические коробки ZF (с мотором 1.8) и Aisin (1.6). Обе задумчивы, но при хорошем обслуживании до 200 тысяч км никаких проблем с ними не возникает. Разве что у ZF возможны отказы электроники при езде в жару по пробкам.
На поздних машинах встречается «джиэмовский» шестиступенчатый автомат 6T30. Слабых мест у него больше, он плохо переносит даже короткие перегревы (ставят дополнительный радиатор), хотя ресурс примерно такой же.
Эксплуатационные болячки
- В подвеске всё служит приемлемо долго, кроме втулок и стоек стабилизатора. Наконечники рулевых тяг живут 80–120 тысяч км. На ранних машинах часто протекал ГУР — затем его модернизировали.
- Быстро закисают направляющие тормозных суппортов, это приводит к неравномерному износу колодок.
- Провисание дверей легко исправить, благо петли крепятся болтами.
- Много нареканий по электрике: часто перегорают лампы, осыпается изоляция проводов, разъемы плохо защищены от влаги, сбоят различные системы, включая АБС, замок зажигания, центральный замок и климат-контроль.
- Недолговечен нейтрализатор и его датчики; на многих машинах их удалили и заменили «обманками», что увеличивает шумность.
- В холода регулярно лопается трубка подачи жидкости к заднему стеклоочистителю (у седанов его нет), иногда заливая и замыкая важные цепи.
Euro NCAP: Тест не проводился
Самое массовое предложение на вторичке: Lacetti 1.6, МКП
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Lacetti 1.6, МКП, не ранее 2008 года
ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Ford Focus II, Kia Ceed I, Nissan Almera Classic, Opel Astra H, Renault Logan I
Фото: Chevrolet