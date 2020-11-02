Chevrolet Lacetti на вторичке: полный список проблем

Это была популярная машина: в России продано почти 300 тысяч Lacetti. Сейчас есть много живых экземпляров последних лет выпуска с привлекательной ценой.

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Машина сделана компанией Daewoo под опекой концерна General Motors. Многие узлы заимствованы у моделей Chevrolet и Opel. В Калининграде с 2006 года делали седаны, хэтчбеки (примерно поровну c седаном) и универсалы (шестая часть продаж). Попадаются автомобили узбекской, украинской, казахстанской сборки — последняя считается худшим вариантом. Близкие родственники — не столь популярные Daewoo Gentra и Ravon Gentra, выпускавшиеся в Узбекистане с 2013 по 2018 год.

Достоинства

Очень недорого! В том числе обслуживание и ремонт.

Простые моторы и надежные трансмиссии.

Неплохая управляемость.

Руль великоват, подушка сиденья коротковата, есть другие мелкие косяки. В целом ничего особенного, но всё на привычных местах и достаточно удобно.

Недостатки

Тонкий металл кузова и тонкое ЛКП.

Дешевые материалы салона, небогатое оснащение, скверная «шумка».

Много мелких болячек.

Моторы

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Бензиновые атмосферники 1.4 (94 л.с.) и 1.6 (109 л.с.) ведут родословную от опелевского двигателя X14XE. Наиболее надежным считается конструктивно схожий мотор 1.8 (122 л.с.), но машин с ним продали мало. У всех — распределенный впрыск, впускной коллектор с изменяемой геометрией и ременный привод ГРМ (ремень требует замены каждые 50–60 тысяч км). Была общая болезнь в виде быстро загрязнявшихся и зависавших клапанов (чаще выпускных, а также EGR). Её вылечили к 2008 году. Течи прокладки клапанной крышки и сальников сохранились, слаба также прокладка теплообменника (на 1.6 и 1.8).

Все двигатели чувствительны к качеству топлива — от плохого возникает детонация и прогрессирует закоксовывание колец. При нормальном обслуживании поршневая группа доживает до 350–400 тысяч км. Но термостат и радиатор редко перешагивают рубеж 100 тысяч км, катушки зажигания и водяная помпа ещё менее долговечны.

Chevrolet Lacetti

Коробки передач

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Пятиступенчатая механика — родня опелевской F16, но крепче и надежнее: ресурс уходит за 250 тысяч км. Ахиллесова пята — выжимной подшипник, иногда умирающий к 30 000 км. Хотя сам узел сцепления ходит свыше 150 000 км.

Неплохи четырехступенчатые автоматические коробки ZF (с мотором 1.8) и Aisin (1.6). Обе задумчивы, но при хорошем обслуживании до 200 тысяч км никаких проблем с ними не возникает. Разве что у ZF возможны отказы электроники при езде в жару по пробкам.

На поздних машинах встречается «джиэмовский» шестиступенчатый автомат 6T30. Слабых мест у него больше, он плохо переносит даже короткие перегревы (ставят дополнительный радиатор), хотя ресурс примерно такой же.

Эксплуатационные болячки

В подвеске всё служит приемлемо долго, кроме втулок и стоек стабилизатора. Наконечники рулевых тяг живут 80–120 тысяч км. На ранних машинах часто протекал ГУР — затем его модернизировали.

Быстро закисают направляющие тормозных суппортов, это приводит к неравномерному износу колодок.

Провисание дверей легко исправить, благо петли крепятся болтами.

Много нареканий по электрике: часто перегорают лампы, осыпается изоляция проводов, разъемы плохо защищены от влаги, сбоят различные системы, включая АБС, замок зажигания, центральный замок и климат-контроль.

Недолговечен нейтрализатор и его датчики; на многих машинах их удалили и заменили «обманками», что увеличивает шумность.

В холода регулярно лопается трубка подачи жидкости к заднему стеклоочистителю (у седанов его нет), иногда заливая и замыкая важные цепи.

Euro NCAP: Тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Lacetti 1.6, МКП

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Lacetti 1.6, МКП, не ранее 2008 года

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Ford Focus II, Kia Ceed I, Nissan Almera Classic, Opel Astra H, Renault Logan I

Фото: Chevrolet