Назван дешевый «кореец» без слабых мест и с ресурсом 250 тыс. км и более

Жаль, такие машины встретишь сегодня только на вторичке. Зато запчастей достаточно - и это еще один плюс в карму добротного хэтча.

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Hyundai Getz (2002- 2010 г.в.) — простой и доступный компактный хэтчбек, трех- или пятидверный. В Россию поставлялся из Южной Кореи, 90% машин — с пятью дверями.

При рестайлинге (2006 год) в штатном оснащении появились АБС, гидроусилитель руля, кондиционер, отключаемая подушка ­безопасности со стороны пассажира.

Hyundai Getz

Достоинства

Недорого, в том числе в содержании.

Живучие и неприхотливые главные агрегаты.

Стойкие материалы салона.

Всё просто, но аккуратно и на своих местах. После рестайлинга исчез указатель температуры двигателя — вместо него «тревожная» лампочка.

Недостатки

Почти не осталось машин с малым пробегом.

Маленький багажник — 254 л.

Моторы

Бензиновые атмосферники с чугунными блоками и распределенным впрыском, все — под АИ‑92. Часть моторов ведет родословную от агрегатов Mitsubishi 1990‑х годов.

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Младший 1.1 (66 л.с.) выпускали в двух версиях (G4HD, после рестайлинга G4HG). Три цилиндра, высокая склонность к перегреву (сразу страдает головка блока), плавающие обороты. Служит до 250 тысяч км — и есть ремонтные размеры. Сочетается только с МКП.

Мотор 1.3 (G4EH, 85 л.с.) — уже рядная «четверка». После рестайлинга ее заменил 1.4 (G4EE, 97 л.с.) и стал самым массовым. Топовый 1.6 (G4ED, 105 л.с.) выпал из ассортимента за пару лет до окончания продаж.

Общие достоинства этих трех моторов: неприхотливы к качеству топлива, есть гидрокомпенсаторы зазоров, угар масла становится заметным не ранее 150 тысяч км. Все моторы — «втыковые», надо следить за ремнем ГРМ. Невелик ресурс масляного насоса, засоряются форсунки, дроссель и регулятор холостого хода. Нестабилен ресурс катушек зажигания, подтекают прокладки и сальники. Затрудненный пуск и падение тяги часто связаны с грязью в топливном фильтре. Ресурс — не менее 250 тысяч, а моторы 1.4 и 1.6 способны и на 350. Запчастей много.

Дизель 1.5 попадал к нам неофициально, стремиться к нему не стоит: чрезвычайно капризный, а к 200 тысячам км часто трескается ГБЦ.

Коробка передач

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Пятиступенчатые механические коробки двух типов в ранние годы подводило качество компонентов — замена подшипников первичного и вторичного валов иногда требовалась до 100 тысяч км. Затем ситуация улучшилась. Узел сцепления нередко доживает до 200 тысяч км (кроме выжимного подшипника).

Четырехступенчатый автомат A4AF3/A4BF2 создан на основе коробки Mitsubishi F4A21 — в том числе для моторов 2.0 с намного большим крутящим моментом, так что ее запас прочности на Гетцах изрядный. До рестайлинга мучился различными детскими болезнями, затем их большей частью вылечили. Получилось хорошо: недомогания, в основном, возрастные и связаны с естественным износом втулок и фрикционов. В ремонте несложен, при бережной эксплуатации ходит свыше 300 тысяч км.

Эксплуатационные болячки

Подвеска на удивление стойкая и на нормальных дорогах не требует внимания до 100 тысяч км. На плохих дорогах первыми сдаются сайлентблоки и задние амортизаторы.

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Ресурс рулевой рейки и ГУР также вызывает удивление: как удалось сделать, что служат 150–200 тысяч км?

Проблемным был ЭУР на машинах с мотором 1.6 до 2005 года.

Тормозные колодки и диски изнашиваются быстро — иногда к 20–30 тысячам надо менять комплектом.

Суппорты столь же быстро закисают.

Ржавчина охотно селится со стороны днища и на пятой двери, прочие части кузова держатся лучше.

Топливный бак сгнивает изнутри за 10–12 лет, после чего засоряет ржавчиной фильтр.

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Фото: Hyundai