Самые дешевые б/у авто: в чем подвох и как не прогадать — журнал За рулем

Самые дешевые б/у авто: в чем подвох и как не прогадать

Задача купить максимально дешевую легковушку с таким расчетом, чтобы ее хватило еще на несколько лет, только кажется неразрешимой. На самом деле цель вполне достижима.

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Тут важно все: где и как искать, как проверять, сколько вложить после покупки.

Как искать

Первый путь поиска: древняя модель, но в ухоженном состоянии. Второй: сравнительно свежая модель, но ушатанная.

Ушатанные в больших объемах на вторичку поставляют таксопарки. По документам многие машины — молодые, кузов может даже не начал ржаветь, если не побывал в авариях. Но всё остальное после 300–400 тысяч км — с высокой вероятностью сильно изношенное.

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Сколько вложить

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Покупка такой машины почти наверняка повлечет дополнительные расходы. Сколько именно — при беглом осмотре не определишь.

Самый разорительный элемент в восстановлении — двигатель. Не все современные моторы одинаково пригодны для ремонта, многие операции требуют специального оборудования, да и определенных ­навыков.

Новый двигатель иномарки, из числа не очень сложных, сейчас стоит 250–300 тысяч рублей. Это цена всего автомобиля, который мы планируем купить. Так что определенно мотор — самая дорогая запчасть.

Переборка поршневой группы с распредвалами, фазовращателями, помпами и прочими сальниками может встать в 100–150 тысяч — не особо радужная перспектива.

Какой мотор

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Так что при поиске машины с большим пробегом разумно ориентироваться именно на двигатель. Предпочтение — тем, которые без особых вмешательств ходят минимум 300 тысяч км. То есть при пробеге в 200 тысяч выдержат еще немало.

Собственно, это и есть первый путь поиска: некая бюджетная модель 10–15 лет с надежным и ресурсным мотором. У нее может быть убитая подвеска и система выпуска. Дырявые двери или крылья — тоже, в общем, не катастрофа. Лишь бы пороги не гнилые. Ржавчина несимпатична, но ездить не мешает. При желании можно провести косметический ремонт, заделав и подкрасив, или присмотреть бэушную деталь на разборке.

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Моторы-миллионники родом из 90‑х еще существуют в природе — в основном на немецких и японских машинах. Истинный пробег обычно неизвестен — многие попадали к нам уже со скрученным счетчиком. Авантюрный вариант. Подойдет тонким ценителям, умеющим реставрировать иностранные двигатели с применением деталей от Москвича.


Идеал — недорогая массовая модель с бензиновым атмосферным двигателем небольшого объема, желательно с чугунным блоком (не все алюминиевые поддаются качественной капиталке), как можно более простой конструкции.


На ум в первую очередь приходят восьмиклапанники. Их давно везде сняли с производства (вазовские — исключение), но на вторичке есть. Например, фольксвагеновский BSE 1.6 MPI встречается на различных моделях до 2014 года. И часть этих моделей вписывается в наши условия — можно добыть за 250–300 тысяч рублей.

Какая коробка

Коробки-автоматы, а тем более вариаторы и роботы, при пробегах от 150 тысяч км непрактичны. Они дороже в ремонте, к ним сложнее найти запчасти, не любая мастерская возьмется их чинить. Простые механические коробки, изначально сделанные по уму, выдерживают 250–300 тысяч км. И после этого еще подлежат капремонту.


ЗА ЧЕМ НЕ СТОИТ ГОНЯТЬСЯ


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  • Daewoo Matiz за 300 тысяч рублей можно найти моложе 10 лет. У многих заявлен пробег менее 100 тысяч км — слишком нереалистичный, скорее всего, скручен. Кузов почти не сопротивляется коррозии. Подвеска сыпучая. Двигатели неплохи, но их предел — 250–300 тысяч км. И Matiz — ну очень маленький.
  • Hyundai Accent (ТагАЗ) также ржавеет быстрее среднего. Мотор G4EC 1.5 (102 л. с.) — не очень удачный. Неурядицы часты и разнообразны (течи, помпа, масложор), ресурс около 250 тысяч км.
  • Kia Spectra. Быстро ржавеет. Двигатель S6D 1.6 (101 л. с.) живет 350 тысяч км, но уже после 100 тысяч придется менять масляный и водяной насосы, катушки зажигания, датчики и попутно бороться с угаром масла. Ремень ГРМ изнашивается к 40–50 тысячам.
  • Mitsubishi Lancer IX — отличная машина своего времени. Мотор 4G18 1.6 (98 л. с.) неплох и способен на 400 тысяч. Но в возрасте старше 15 лет и с пробегом за 250 тысяч км Lancer теряет кондиции. Запчасти и раньше были недешевы, а сейчас стали еще и дефицитными.

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Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

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