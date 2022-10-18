Самые дешевые б/у авто: в чем подвох и как не прогадать

Задача купить максимально дешевую легковушку с таким расчетом, чтобы ее хватило еще на несколько лет, только кажется неразрешимой. На самом деле цель вполне достижима.

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Тут важно все: где и как искать, как проверять, сколько вложить после покупки.

Как искать

Первый путь поиска: древняя модель, но в ухоженном состоянии. Второй: сравнительно свежая модель, но ушатанная.

Ушатанные в больших объемах на вторичку поставляют таксопарки. По документам многие машины — молодые, кузов может даже не начал ржаветь, если не побывал в авариях. Но всё остальное после 300–400 тысяч км — с высокой вероятностью сильно изношенное.

Сколько вложить

Покупка такой машины почти наверняка повлечет дополнительные расходы. Сколько именно — при беглом осмотре не определишь.

Самый разорительный элемент в восстановлении — двигатель. Не все современные моторы одинаково пригодны для ремонта, многие операции требуют специального оборудования, да и определенных ­навыков.

Новый двигатель иномарки, из числа не очень сложных, сейчас стоит 250–300 тысяч рублей. Это цена всего автомобиля, который мы планируем купить. Так что определенно мотор — самая дорогая запчасть.

Переборка поршневой группы с распредвалами, фазовращателями, помпами и прочими сальниками может встать в 100–150 тысяч — не особо радужная перспектива.

Какой мотор

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Так что при поиске машины с большим пробегом разумно ориентироваться именно на двигатель. Предпочтение — тем, которые без особых вмешательств ходят минимум 300 тысяч км. То есть при пробеге в 200 тысяч выдержат еще немало.

Собственно, это и есть первый путь поиска: некая бюджетная модель 10–15 лет с надежным и ресурсным мотором. У нее может быть убитая подвеска и система выпуска. Дырявые двери или крылья — тоже, в общем, не катастрофа. Лишь бы пороги не гнилые. Ржавчина несимпатична, но ездить не мешает. При желании можно провести косметический ремонт, заделав и подкрасив, или присмотреть бэушную деталь на разборке.