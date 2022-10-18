Немолодых машин на рынке хоть отбавляй, но как найти среди них хорошую? Эксперт «За рулем» делится секретами.

ЧТО ИЩЕМ?

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Самые живучие седаны и хэтчбеки

Возраст: не имеет значения

не имеет значения Пробег: уж какой есть

уж какой есть Цена: 250–300 тысяч ₽

Продажи новых машин падают третий год подряд. Жесткий дефицит на вторичный рынок пока не пришел, но уже ощущается нехватка сравнительно свежих машин в возрасте 3–5 лет. По ценам это, грубо говоря, от полумиллиона и выше. Четырехлетняя Лада Гранта с умеренным пробегом — уже 500 тысяч рублей (цену определяет спрос). Про иномарки и говорить нечего — дорого. Материалы по теме Названы регионы, где детей можно отпускать одних в школу Штраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех) Рано или поздно это случится с вами в лифте Материалы по теме Самые дешевые б/у авто: в чем подвох и как не прогадать Немолодых машин много, но найти среди них хороший экземпляр непросто. Есть ли что-то достойное и теоретически способное продержаться еще 3–4 года или 100 тысяч км так, чтобы не высосать весь семейный бюджет? Да! И это хорошая новость для всех, кому важно с минимальными тратами пережить сложный рыночный период. А о моде и престиже подумаем потом.

Граница, за которой начинается полный хлам, где на ладан дышат все главные составляющие автомобиля (кузов, подвеска, мотор, трансмиссия), сейчас пролегает где-то в районе 100–150 тысяч рублей.

Если нужен максимально дешевый автомобиль, но не хлам, надо добавить. Итого потребуется примерно 250–300 тысяч. И это довольно большая выборка — около 6% от всех предложений на рынке подержанных седанов и хэтчбеков.

Приора и Гранта

Возраст 10 лет и старше, с пробегами 150–250 тысяч км.

Приора — самое массовое предложение за 250–300 тысяч рублей. Наиболее распространенный двигатель — 16‑клапанный 21126 (98 л.с.). Гранту можно найти чуть моложе — лет восьми, пробеги такие же. Основные моторы — 8‑клапанные 11183 (82 л.с.) и 11186 (87 л.с.).

Эталонами надежности Лады никогда не были, в таком возрасте у них постоянно что-то выходит из строя. Железо без антикора гниет быстро. Что касается двигателей, сложно отдать предпочтение тому или этому — у каждого изрядный набор слабых мест. Ресурс их, по большому счету, не поддается определению — иногда переборка требуется еще до 150 тысяч км, иногда всё прекрасно работает до 300 и далее.

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Главные достоинства Гранты и Приоры — относительно низкий расход топлива, всеядные подвески, обилие недорогих запчастей и возможность многое починить на коленке.

Цена нового мотора зависит от конкретной комплектации, колеблется в пределах 100–160 тысяч рублей.

Новая коробка ВАЗ‑2180 с тросовым приводом — 50–75 тысяч.

Вердикт. Будет ломаться, но всё починяемо.

Daewoo Nexia

Машины 2011–2013 годов с пробегами около 100 тысяч.

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Двигатель A15SMS 1.5 (80 л.с.) с восемью клапанами и чугунным блоком считается надежным и ходит до 300 тысяч км. Однако страдает различными течами и не переносит перегрева. Нестабилен ресурс ремня ГРМ, водяной помпы, термостата, стартера, гидрокомпенсаторов и многих датчиков.

А вот 16‑клапанный F16D3 1.6 (109 л.с.) лучше. Более ресурсный, и недугов у него меньше. Тарелки клапанов, клапан EGR и впускной коллектор быстро зарастают отложениями. Отказывает система зажигания и умирают лямбда-зонды. Надо полагать, всему этому способствует применение бензина АИ‑92. Мотор вообще-то заточен на 95‑й.

Этот же агрегат работает на Chevrolet Lacetti, но Lacetti моложе 2010 года за эти деньги не найти, пробег будет намного выше.

Дефицита запчастей нет. Подвеска вполне жизнестойкая, если не насиловать ее скачками по колдобинам. Коррозионная стойкость скверная — ржавеет быстро и везде. Узбекская или ростовская сборка — без разницы.

Вердикт. При готовности сражаться с коррозией — можно брать.

Продолжение — на следующей странице.