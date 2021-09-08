Лада Приора (2007-2018): все неисправности

Ломкая и ненадежная? Но Приора входит в десятку самых продаваемых машин на вторичке!

Материалы по теме Универсал за 500 000 руб. — все варианты

Выпуск Приоры начали с седана, позже на конвейер поставили универсал и пятидверный хэтчбек — в 2015 году их сняли с производства. Трехдверку выпускали малыми партиями.

В 2011 году был легкий рестайлинг, в 2013‑м — глубокий, с модернизацией подвески, головной оптики, шумоизоляции, к опциям добавили систему курсовой устойчивости.

Весной 2017‑го выпустили миллионную Приору.

Лада Приора

Достоинства

Очень недорого!

Высокая ремонтопригодность, низкие цены на обслуживание и запчасти.

Неплохое оснащение богатых комплектаций.

Объем багажника универсала «под шторкой» не сильно больше, чем у седана (444 против 430 л), но его форма дает больше возможностей для перевозки габаритных грузов. А еще у универсала на полсантиметра выше дорожный просвет.

Недостатки

Низкое качество комплектующих и запчастей.

Множество различных проблем, особенно по электрике.

Склонность к быстрой коррозии.

Быстрое падение остаточной стоимости.

Моторы

Все — бензиновые атмосферники 1.6. По ходу лет на смену 8‑клапанному мотору 21114 (80 л.с.) и 16‑клапанному 21126 (98 л.с.) пришли двигатели нового поколения 21116 (8 клапанов, 87 л.с.) с облегченной шатунно-поршневой группой и 21127 (16 клапанов, 106 л.с.). Восьмиклапанные полагались только начальной, «голой» комплектации. Самый массовый мотор 21126 рассчитан на АИ‑95.

Материалы по теме 6 главных проблем двигателя ВАЗ 1.6

Обновленным двигателям завод предполагал увеличение ресурса примерно на 50 тысяч км. В реальности это было не особо заметно, так как и до, и после последнее издыхание наступало в районе 250–300 тысяч, но потом всё равно еще был возможен ремонт.

Простота и отличная ремонтопригодность всех моторов гармонично сочетаются с обилием неисправностей, главным образом, навесного оборудования. В списке хронических «капризуль» — термостат, катушки зажигания, стартер, генератор.

Троение и сложный пуск в морозы обычно вызваны загрязнением свечей или форсунок. После 100–150 тысяч неизбежна борьба с нарастающим угаром масла. Распространена переделка моторов: замена штатных поршней на «невтыковые», дабы исключить встречу с клапанами в случае обрыва ремня ГРМ, что не редкость.

Цена нового мотора в сборе — от 110 тысяч рублей.

Коробки передач

Пятиступенчатая механика шумная, страдает быстрым износом синхронизаторов и втулок. Внедрение тросового привода ситуацию не сильно улучшило. Выдерживает около 150 тысяч км, чинится легко и недорого.

Также Приоры с 2014 года оснащали дерганым роботом — убийцей сцеплений. Но быстро от него отказались ввиду низкого спроса и обилия рекламаций. На вторичке машины с АМТ — почти неликвид.

Эксплуатационные болячки

Материалы по теме Одометру не верьте: как узнать истинный пробег б/у авто

Подвеска традиционно энергоемкая. Срок жизни ее элементов сильно зависит от характера эксплуатации. Рулевые наконечники, подшипники ступиц и опорные подшипники стоек, шаровые опоры не выдержат энергичной езды по кочкам дольше 30–40 тысяч км. Стойки и втулки стабилизатора — расходники. Есть претензии к ресурсу ШРУСов.

Список «типичных прочих неисправностей» возглавляют электрика и электроника: стеклоподъемники, иммобилайзер, блок управления светом, вентилятор отопителя, различные датчики и реле, лампочки подсветки, прикуриватель и так далее.

На немолодых машинах требуют контроля тормозные шланги и шланги отопительной системы.

Протекают багажники седана и хэтчбека.