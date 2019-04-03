Недавно мы опубликовали заметку о главных проблемах двигателя ВАЗ 1.6 (ссылка — в тексте). В комментариях к ней было немало критики и замечаний, которые основываются на массовых заблуждениях. Мы не могли оставить их без внимания. Эксперт ЗР объясняет, в чем порой ошибаются даже бывалые автовладельцы.

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Статью прочитали сотни тысяч человек — об этом говорит статистика. Споры не утихают до сих пор. А один из комментариев, который оставил читатель под ником «Андрей», наглядно доказывает, что на одно и то же техническое решение можно взглянуть с разных сторон. При этом оценки могут оказаться кардинально противоположными. Вот что он пишет:

«Гнет клапана — производитель пытается заработать на ремонтах;

Не гнет клапана — производитель расписался в своей беспомощности;

Сняли больше 120 л.с с полторашки — отжимают ресурс мотора в угоду *чего-то там*;

Сняли меньше 100 л.с — делают устаревшие моторы;

Усовершенствовали мотор — как же теперь ремонтировать его в гаражах в нашей нищей стране;

Не усовершенствовали мотор — отстают по всем позициям в мире;

Не написали в мануале про обкатку — их не интересует ресурс их мотора в руках потребителя;

Написали про обкатку — хахаха! только ВАЗ требует обкатки;

Поставили русскую комплектуху — экономят на запчастях, гнобят народ;

Поставили импортные — дорожает все, гнобят русских, лишают работы!»

Итак, разберем самые спорные, с технической точки зрения, высказывания.

Привод ГРМ и его надежность

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Многие читатели убеждены в надежности и беспроблемности привода ГРМ двигателей ВАЗ. А неисправности списывают на неквалифицированных владельцев машин: кто ролик от иномарки пристроит, кто родной эксцентриковый ролик не в ту сторону повернет для натяжения ремня.

Другие хвалят вазовский мотор за то, что его наконец стали оснащать невтыковыми поршнями. При этом не нужно забывать, что огромное количество выпущенных ранее моторов являются втыковыми.

Кстати, буквально на днях загнуло клапаны и у нашей редакционной машины — Datsun mi-DO. Восьмиклапанный двигатель рабочим объемом 1.6 конвейерной сборки потерпел фиаско.

У редакционного Datsun mi-DO срезало зубья ремня ГРМ при пробеге 67 695 км. Заявленный ресурс ремня — 75 000 км.

Сам автомобиль достаточно свежий, так что не от старости разрушился ремень. Мало того, машина — с гидромеханическим автоматом, который, как считается, бережет двигатель (по сравнению с МКП), не передавая резких крутильных нагрузок на коленвал.

Модернизация двигателя ВАЗ повысила его надежность

И это главное заблуждение! Яркий тому пример — история с нашим Datsun mi-DO. Я побывал в техцентре и посмотрел картину разрушений. Погнуло все восемь клапанов! Не напрасной была и критика шатунов облегченной конструкции с узкими вкладышами. Дело в том, что при разборке двигателя mi-DO выяснилось, что у вкладышей коленвала натиры (засветления) располагаются по самым краям. Это свидетельствует о том, что вкладыши нагружены неравномерно. Вероятная причина — они слишком узкие.

Следы удара видны на всех поршнях, а один из них перестал приходить в ВМТ. Шатун облегченной конструкции не выдержал и погнулся.

Состояние вкладыша облегченной поршневой группы после пробега 67 695 км.

Хон на стенках цилиндров сохранился очень неравномерно. В одном цилиндре он достаточно глубокий (ноготь цепляется), а в других поверхность почти гладкая, следы хона едва прослеживаются.

Ну а какая же деталь привела к такому «Сталинграду» в двигателе? Первые подозрения пали на насос системы охлаждения, который мог заклинить. Но открутив крышку привода ГРМ, наши сотрудники сразу определили, что причина в другом: ремень ГРМ утратил зубья на большом участке. Единственной причиной среза зубьев ремня явилось качество самого резинотехнического изделия — ремень, напомню, был установлен на заводе и еще не прошел заявленного пробега. А вот помпа, на удивление, не имела люфта вала, не подтекал сальник. Ходить ей и ходить.

А вывод из этой аварии двигателя можно сделать только один. Нет на ВАЗе стабильного качества. Даже в цилиндрах он весьма разный. А проведенная за последнее время модернизация негативно сказалась на ресурсе некоторых деталей. Вспомнить хотя бы то, что ширину ремня ГРМ уменьшили на 2 мм. Прочности это ему явно не прибавило. В конечном счете ремни то рвутся (как на редакционной Ладе Гранте), то теряют зубья, то выходят из строя из-за подклинивания помпы.

Гидрокомпенсаторы или гидротолкатели?

Один из читателей заметил, что «правильно говорить гидротолкатели, а не гидрокомпенсаторы». Не совсем так. Дело в том, что все автоматические устройства для искоренения зазора в механизме газораспределения называются гидрокомпенсаторы зазора. А по принципу они могут быть либо гидроопорами коромысла (рокера), либо гидротолкателями клапана. Но наиболее общее название — гидрокомпенсатор.

Доступ к гидрокомпенсаторам открывается после демонтажа распредвалов.

Интервал регулировки зазоров клапанов

Некоторые читатели в обсуждении статьи приводили в пример Kia Rio и Hyundai Solaris, утверждая, что регулировка клапанов им требуется каждые 30 тысяч км пробега. Мол, чаще, чем у вазовского двигателя. Тоже не совсем так: в мануале корейских бестселлеров сказано, что проверка требуется раз в 90 000 км. Обычно она показывает, что можно ездить еще до 150 000 км. А вот вазовские восьмиклапанные двигатели нуждаются в регулировке куда чаще. По регламенту — раз в 45 000 км. И опыт эксплуатации редакционных автомобилей подтверждает эти цифры. Реже можно заниматься этой процедурой только используя высококачественные масла и при условии регулярной замены каждые 7500 км.

Обкатка

У редакционной Лады Весты с мотором 1.6 масложор наблюдался уже дважды: перед третьим ТО и на пробеге в 50 000 км. У другой Весты с двигателем 1.8, находящейся на длительном тесте в редакции, за первые 10 000 км пробега уровень масла в двигателе опустился до минимальной отметки на щупе.

Многие читатели уверены, что вазовский движок нуждается в обкатке не более, чем любая иномарка. И это тоже одно из распространенных заблуждений в среде автомобилистов сегодня. Вначале разберемся, что же такое обкатка.

Обкатка проводится с целью приработки сопрягаемых поверхностей деталей агрегатов, узлов и машины в целом. При взаимном перемещении между микронеровностями возникает контакт, что приводит к формированию рабочего микрорельефа поверхности. Результатом обкатки становятся снижение величины сил трения и уменьшение износа сопрягаемых деталей.

Исходя из этого определения, в обкатке не нуждаются только устройства, в которых нет движущихся частей. Конечно, обкатка нужна любому автомобилю, и в инструкциях ко всем машинам сказано, что первые полторы-две тысячи километров пробега не следует особо нагружать двигатель. Но вот расход масла … Все иномарочные двигатели, с которыми мне приходилось иметь дело, до первого ТО практически не расходуют масла. По крайней мере, ощутимого падения уровня масла на щупе не наблюдается. А вот по опыту эксплуатации и обслуживания всех автомобилей производства ВАЗ, бывших в парке «За рулем», включая недавний пробег в Каракумские пески , тольяттинские двигатели начинали заметно лучше «тянуть» после первых 5000–10 000 км. До этого в моторы приходилось доливать масло — в среднем до одного литра.

Таким образом, именно на вазовских двигателях эффект от обкатки заметнее всего, в то время как у большинства иномарок обкатка не сильно влияет на характеристики мотора и как следствие практически незаметна для потребителя.

Расход масла

Многие читатели убеждены, что повышенный расход масла на первых тысячах километров пробега — не более чем миф. Правда, зачастую такие суждения основаны лишь на личном опыте, который ограничивается эксплуатацией одного или в лучшем случае нескольких автомобилей. Через редакцию журнала «За рулем» прошли сотни машин, как правило, только что сошедших с конвейера. В результате эксперты ЗР накопили колоссальный опыт по части эксплуатации. Нам есть с чем сравнивать. Так вот расход масла у моторов производства ВАЗ, как правило, начинает заметно расти к 100 000 км пробега. Причиной может быть и расход масла на угар, и течи различных уплотнений двигателя. Для сравнения: пробег редакционной Лады Ларгус с мотором Renault К4М составляет уже 125 000 км, при этом падения уровня масла на щупе не наблюдается вовсе.

Характеристики вазовских моторов находятся на современном уровне

Один из читателей пишет: «Сравним „реновские“ моторы, устанавливаемые на Ларгусы: 16-клапанник К4М — 105 л.с., а 8-клапанник К7М — 84 л.с. Получается, что вазовские варианты Ларгуса еще и помощнее будут. Реновские моторы тоже устарели?».

Да, упомянутые моторы фирмы Renault во многом устарели. Разница лишь в том, что их конструкция отработана до мелочей и обладает высокой надежностью. Эти моторы, кроме случаев, когда хозяин допустил грубую ошибку в эксплуатации, имеют, как правило, значительно больший ресурс (порядка 300–400 тысяч км) по сравнению с вазовским двигателем.

Моторная линейка Renault и Лады действительно очень схожа по характеристикам, но не по части надежности.

Поддон и жесткость силового агрегата

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Один из комментариев гласил: «Вы из каких источников черпнули инфу, что со стальным поддоном жесткость блока ниже, чем с силуминовым? Или сие ваша собственная догадка?».

Инфа — 100%. На лекциях кафедры «Комбинированные двигатели внутреннего сгорания» МВТУ им. Баумана, которые мне довелось посещать еще в 80-х годах, большое внимание уделяли жесткости блока цилиндров. Впоследствии на производственной практике я увидел блок цилиндров знаменитого двигателя В-2 — такого же, как у танка Т-34. Так вот поддон двигателя представлял собой мощную отливку из алюминиевого сплава, которая к верхней части крепилась крупными болтами, а уплотнялся стык шелковой нитью на бакелитовом лаке.

Почему не корковая, резиновая или паронитовая прокладки? — вопрошали студенты. Ответ был таков: «Жесткости не будет! Поддон должен работать как одно целое с остальным мотором». Если бы стальной поддон обеспечивал сопоставимую жесткость, его наверняка и предпочли бы разработчики двигателя В-2. Ведь одними из главных условий в то время были простота и дешевизна конструкции.

На разрезе мотора В-2 видно, насколько мощный поддон и как он замыкает силовую схему.

Из современных примеров: новый 1,8-литровый двигатель Volvo с турбонаддувом, который устанавливается на кроссовер Geely Atlas. Поддон жестяной, но непосредственно под блоком цилиндров имеется толстенная алюминиевая бугельная плита, придающая жесткость силовому агрегату.

Не согласны? Милости просим в комментарии. Давайте вместе искать истину в конструкции, эксплуатации и ремонте самого интересного и любимого неодушевленного объекта — автомобиля!