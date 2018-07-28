Лада Ларгус из парка ЗР: на 120 000 км пробега случился wheel hop

Lada Largus — один из ветеранов автопарка журнала «За рулем». Как и полагается машине с большим пробегом, неисправности, в том числе и серьезные, происходят регулярно. В причинах одной из них, так называемой wheel hop (это когда передние колеса скачут при разгоне), мы и будем разбираться.

Lada Largus из парка ЗР

Будни Ларгуса

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После предыдущего отчета автомобиль проехал не очень много — около четырех тысяч километров. Но при этом успел перевезти к месту проведения испытаний 28 крупных аккумуляторов одновременно. Таскал прицеп. А еще однажды вместил в себя множество кузовных деталей для редакционной Калины, которые нужно было отвезти к месту ее ремонта. Грузовой отсек — гигантский, такое впечатление, что Калину можно было туда затолкать целиком.

В остальное время ежедневный пробег Ларгуса составляет от 10 до 14 км по городу. Регулярно приходится стоять в пробках. Именно поэтому средняя скорость по бортовому компьютеру не превышает 20 км/ч, а расход топлива — ужасные 12 л на 100 км пробега. Правда, и стиль езды при этом не совсем пенсионерский.

Последствия ТО

На ТО заменил оба ремня, масло, фильтры. Через какое-то время проверял еще раз ремни — натянуты идеально. Но! Я такого не ожидал. За пару тысяч километров пробега ослабли и чуть не потерялись болты крепления штатной защиты моторного отсека. Тогда во время ТО я их заботливо смазал и затянул разумным моментом, резьба-то всего М6. А они отвернулись! Хорошо, коллеги успокоили, что с таким явлением у машин на платформе В0 уже сталкивались. Чтобы не потерять защиту, есть смысл использовать фиксаторы резьбы.

Промывка регулятора холостого хода полностью устранила проблему с двигателем, когда он порой глох в жару в долгой пробке.

Регулятор холостого хода после промывки стал держать обороты с погрешностью +/- 5 об/мин.

Тюнинг

Установил бортовой компьютер Multitronics C-590. Штука полезная. Например, дисплей в штатной комбинации приборов Ларгуса показывает температуру в четыре «шоколадки» и когда реальная температура составляет 80 градусов, и когда уже 100. Выше значений, к счастью, не видел, но к родному дисплею машины доверия мало.

На борту завелся дополнительный прибор. Он дает гораздо больше информации об автомобиле, чем штатные средства.

Еще научный прибор периодически выдает сообщение: «Время открытия форсунок увеличено, расход топлива больше на …». И эта цифра меня напрягает, поскольку она раз от раза составляет от 10 до 50%. Хотя система управления двигателем контрольную лампу check engine зажигать даже не пыталась. Решил промыть форсунки, потому что за 120 000 км их не касалась рука человека. Демонтировал рампу, снял форсунки и промыл их с помощью аэрозольного баллона очистителя карбюратора.

Рампа с форсунками. Да здравствует банный день!

Не сказать, чтобы они были сильно грязными, но освежил сетчатые фильтры на входе и распылители стали «пылить» дальше и сильнее после проведенной работы. На всю процедуру ушло около часа. Зато я теперь уверен в состоянии своих форсунок.

Напряжение на форсунку от своего же аккумулятора подавал двумя проводами коллега, любезно согласившийся помочь.

Заодно сменил заправку, чтобы проверить, не качество ли топлива вызывает такую реакцию маршрутного компьютера.

Диагностика

Как мы с коллегой уже писали, замену моторного масла можно производить по нескольким системам отсчета. При наших с Ларгусом поездках чисто в городском цикле я считаю, что нужно оценивать остаточный ресурс моторного масла по моточасам, отработанным двигателем, а не по пробегу. Результаты в нашем Ларгусе смотрю по счетчику моточасов.

Счетчик моточасов и указатель температуры воздуха за бортом разместились в передней части кожуха туннеля пола.

Каждые 100 часов произвожу отбор пробы моторного масла. Естественно, сохранил и пробу нового масла, которое заливал в мотор при замене. После 300 часов планирую отдать все четыре пробы в лабораторию. Результаты, надеюсь, позволят определить ходимость масла на неновом двигателе, который работает почти исключительно в пробочной Москве.

Общее состояние

Автомобиль ездит и ездит. Никаких серьезных отклонений в работе ни одной из систем не отмечено. Двигатель хорошо тянет и, субъективно, не потерял прыти. Сцепление, конечно, доживает последние дни, но я об этом еще зимой говорил. А ведь пока ездит! Коробка передач показывает завидную надежность, за что я обязуюсь поменять в ней масло при замене сцепления.

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Подвеска автомобиля вызывает неоднозначное впечатление. Насколько же хорошо работает простейшая по конструкции задняя подвеска! А вот с передней все не так однозначно.

Дело в том, что «народный любимец» напомнил мне о знаменитом явлении wheel hop. Это когда передние колеса бешено скачут, издавая характерный звук при попытке резко ускориться. Противные скачки колеса не только доставляет неприятные ощущения, но и не позволяют разгоняться с должной интенсивностью. Естественно, это оказывает негативное воздействие на автомобиль.

Впервые я увидел это явление еще работая на АЗЛК, где попал на субботник в цех испытаний. Там некомплектные заднеприводные Москвичи модели 2140 без задних амортизаторов колотили ведущими колесами на весь цех.

Потом столкнулся с проблемой, когда первым отечественным переднеприводным автомобилям исполнилось несколько лет от роду и пробег подошел к полусотне тысяч километров. Хотя у некоторых партий переднеприводных Москвичей такое наблюдалось сразу.

Колебания чаще возникают у правого колеса, если в машине находится только водитель. При повороте с ускорением начинает подпрыгивать внутреннее колесо, поскольку нагрузка на него гораздо меньше.

Wheel hop наблюдается, в основном, в мокрую погоду. В явлении, преследующем наш Ларгус, нужно разбираться — под подозрением находятся амортизаторы и сайлент-блоки рычагов. И не говорите, что на «полугрузовичке» не следует так ездить, чтобы этот процесс начинался. По-хорошему, при излишнем крутящем моменте колесо просто должно пробуксовывать. Итак, имеем сложное и интересное явление и будем в нем разбираться. О результатах расскажу в следующих отчетах о жизни лучшей из Лад. А пока накидывайте свои варианты причин такого явления в комментариях.

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Вызывает уважение долговечность тормозной системы. Как выяснилось, до меня жидкость в системе никто не менял, но ни один из цилиндров не потек. Задние барабаны даже не вскрывал. Задние колодки стоят еще заводские. Все работает идеально. Ручник стабильно удерживает машину на склонах зимой и летом и никогда не примерзает. Вообще, для проверки стояночного тормоза считаю, что следует периодически в безопасном месте производить торможение с небольшой скорости не педалью, а ручником, наблюдая за поведением автомобиля. Но, к сожалению, уверен, что первая же разборка задних барабанных тормозов приведет к замене колодок, распорных планок и, очень вероятно, ступичных подшипников. Но когда это будет… Передние диски тонковаты, но, я надеюсь, третий комплект колодок скончается одновременно с ними.

К рулевому управлению нареканий нет. Руль легкий, никаких посторонних шумов. Особенно хочу отметить, что точки легкой коррозии на месте сколов на капоте и крыльях практически не разрастаются.

Словом, Ларгус, являющийся отпрыском славной семьи автомобилей, построенных на платформе В0, продолжает славные традиции сверхнадежности. Так держать, старина!