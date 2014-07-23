Топливные форсунки: промывать или выбрасывать?

Если бензиновые форсунки непосредственного впрыска засорились — менять их или мыть? И если мыть, то как? Ответы дают специалисты компаний Ford, Bosch и Volkswagen. И, конечно, эксперт «За рулем».

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Одному из наших читателей, владельцу кроссовера Ford Kuga с 1,6‑литровым мотором с непосредственным впрыском бензина в камеру сгорания, сервисмен на ТО‑3 (45 000 км) предложил промыть форсунки, подключив к системе питания очистительную установку: двигатель некоторое время должен поработать на моющей жидкости вместо топлива. Якобы это нужно сделать для профилактики, чтобы в будущем не возникало перебоев на холостом ходу, потерь мощности и повышенного расхода топлива.

У читателя претензий к работе мотора не было, и выкладывать семь с половиной тысяч рублей он не захотел. Но зерно сомнений мастер все-таки заронил. Порывшись в интернете, читатель обнаружил разные мнения. Нашлись как сторонники подобной промывки, рассказывающие о ее положительном влиянии на двигатели с впрыском во впускной трубопровод, так и противники, пугающие выходом топливной аппаратуры из строя. Вот мы и решили помочь читателю разобраться.

Найдем отличия

У двигателя с распределенным впрыском форсунки располагаются во впускном трубопроводе, поближе к впускным клапанам. Температура и давление в трубопроводе невелики, как, впрочем, и давление топлива в магистрали.

Форсунки высокого давления систем прямого впрыска обладают малой массой, большим выбором форм сопел, обес­печивают равномерное распределение смеси и минимальный размер капель топлива, что делает их подходящими для широкого круга бензиновых двигателей.

При прямом впрыске форсунка находится в головке блока цилиндров и подает топливо непосредственно в камеру сгорания. Распылитель форсунки во время такта сгорания омывается раскаленными газами, а давление топлива, подачей которого заведует форсунка, превышает 200 бар. Создает столь высокое давление высокотехнологичный топливный насос, для изготовления которого требуются особые материалы и высокая чистота обработки поверхностей. Любая твердая частица, попавшая в насос или форсунку, может поцарапать рабочую поверхность и привести к потере герметичности. Поскольку зазоры в сопряжении иглы клапана и седла также минимальны, то любые отложения на них могут привести к некорректной работе, потере давления, плохому распылу топлива и образованию кокса на распылителе форсунки. Убирая все эти отложения и лаковый налет, следует соблюдать медицинскую заповедь: не навреди.

Мы задали несколько вопросов техническим специалистам крупных компаний, и вот что они ответили.

Как присадки в топливо влияют на работу каталитического нейтрализатора и датчиков кислорода?

Bosch. Присадки могут негативно отразиться на их работе. Перед чисткой следует внимательно изучить рекомендации производителя.

Ford. Существуют сервисные инструкции для наших дилеров по очистке систем питания и элементов двигателя с использованием специальных жидкостей — например, производимых компанией Tunap: Premium 139 для бензиновых форсунок, Premium 137 для камеры сгорания, клапанов и инжекторов. Проведенные тесты не выявили негативных последствий применения этих средств для очистки системы нейтрализации.

Volkswagen. Оригинальные присадки в топливо, рекомендованные нашей компанией, никак не влияют на работу каталитического нейтрализатора и датчиков кислорода. О других присадках достоверной информации у нас нет.

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Нужно ли чистить систему непосредственного впрыска?

Bosch. Необходимость чистки форсунок может выявить только диагностика. Форсунки рекомендуется чистить не на двигателе, а на специальных стендах — после демонтажа.

Ford. Прежде чем чистить, нужно провести комплексную диагностику. Она покажет, достаточно ли помыть только форсунки или требуется чистка клапанов и камеры сгорания. Убрать грязь из форсунок можно специальными жидкостями или в ультразвуковой мойке.

Volkswagen. Для поддержания хорошего состояния системы впрыска рекомендуем при каждом ТО добавлять в топливный бак присадки, соответству­ющие стандарту VW 507 53 B (многофункциональная присадка G 001 780 M3). Технического регламента по очистке компонентов концерн не предлагает. И если в ходе самостоятельной очистки будут повреждены механические части мотора, топливная аппаратура, каталитические нейтрализаторы и кислородные датчики, рассчитывать на гарантийную поддержку со стороны производителя не следует.

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Можно ли в принципе чистить загрязнившиеся форсунки непосредственного впрыска или их необходимо менять на новые?

Bosch. Чистка форсунок возможна на специальных стендах. Форсунку не просто погружают в ультразвуковую ванну, а устанавливают определенным способом. Электрические контакты остаются на поверхности. Форсунку подключают к стенду, который подает сигналы на открытие и закрытие клапаны, - так форсунка очищается полноценно. После процедуры у форсунки проверяют гидроплотность (герметичность), пропускную способность, факел распыла. Если хотя бы по одному из этих параметров проверка на стенде не пройдена, форсунку необходимо заменить. Кстати, не рекомендуется чистить ультразвуком старые форсунки с керамическим покрытием — оно может осыпаться.

Ford. Чистить можно, но всё зависит от причины. Как правило, чистку форсунок ультразвуком (без подачи питания на обмотку управления клапаном) используют только для устранения твердых углеродистых отложений. После этого необходимо проконтролировать рабочие параметры форсунок.

Volkswagen. По результатам диагностики дилер может предложить провести очистку в ультразвуковой ванне. Однако такая процедура полезна не каждой форсунке. У некоторых из-за конструктивных особенностей могут разрушиться не только загрязнения, но и фильтрующие элементы, керамические и полимерные покрытия запорной иглы, а также седло клапана. Данный способ подразумевает обязательный демонтаж форсунки и последующую замену опорных шайб и уплотнительных колец.

Выводы