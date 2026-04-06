Названы лучшие подержанные автомобили по соотношению цена-качество

Hyundai заинтриговал автомобильный мир двумя загадочными новинками
ADAC назвал лучшие подержанные автомобили 2026 года по соотношению цена-качество

Немецкий автоклуб ADAC составил свежий рейтинг самых выгодных подержанных машин. Эксперты взяли за основу результаты своих тестов, где каждая модель проходит проверку по трём сотням параметров, и сопоставили их с актуальными рыночными ценами из базы DAT-Marktspiegel. В итоге получился список оптимальных вариантов для покупки. В фокус попали трёхлетние автомобили с пробегом примерно 33 тысячи километров – именно такой возраст и состояние чаще всего считаются лучшим балансом между износом и ценой.

Все модели разделили на четыре ценовые группы, в каждой из которых выбрали топ-5. В самом доступном сегменте, до 15 тысяч евро (около 1,4 млн рублей), первое место занял компактный Toyota Aygo X. Его хвалят за современные системы безопасности и неплохую комплектацию, правда, по расходу топлива он немного проигрывает конкурентам.

Если бюджет позволяет потратить до 20 тысяч евро (1,87 млн рублей), то лидером стал электромобиль Opel Corsa-e Elegance. Он предлагает запас хода в районе 280 километров и вполне адекватную динамику для города. Следом за ним идёт бензиновый Skoda Fabia 1.0 TSI Style, который выделяется неожиданно просторным салоном для своего класса, удобной посадкой и отличной обзорностью.

В категории до 25 тысяч евро (2,3 млн рублей) победил дизельный Volkswagen Golf 2.0 TDI. Эксперты отмечают его экономичность, предсказуемое поведение на дороге и высокий уровень пассивной безопасности. Кстати, в этой же группе оказались бензиновый Volkswagen Golf 1.0 eTSI и электрический Citroen ë-C4 X – оба сделали ставку на комфорт и новые технологии.

Самая дорогая категория – до 30 тысяч евро (2,8 млн рублей). Здесь лучшим признали дизельный универсал Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI с коробкой DSG. Плюсы очевидны: огромный багажник, низкий расход и множество электронных помощников. Из минусов – запутанная мультимедийная система и, собственно, немалая цена даже на вторичном рынке.

Toyota Aygo X
Opel Corsa-e Elegance
Skoda Fabia 1.0 TSI Style
Volkswagen Golf Variant
Citroen ë-C4 X

Вообще, на деле выбор в бюджетных сегментах сейчас серьёзно сужается – виной всему растущие цены и ажиотажный спрос. Зато в более дорогих категориях предложений становится больше. Там активно дешевеют на вторичке не только модели среднего класса, но и электромобили, что делает их покупку привлекательнее.

Впрочем, специалисты ADAC предупреждают: даже машина из этого рейтинга требует тщательной проверки перед сделкой. Обязательно нужно оценить реальное техническое состояние, изучить историю обслуживания, перепроверить пробег и не забыть про возможные скрытые дефекты или юридические проблемы.

Лежнин Роман
Фото: Depositphotos
06.04.2026 
