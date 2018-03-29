Что будет, если помыть двигатель?

Весной хочется сделать что-то приятное своему автомобилю, который всю зиму защищал вас от холода, снега и грязи. Многим хочется навести не только внешний лоск, но и порядок в моторном отсеке. Как это сделать, чтобы не причинить больше вреда, чем пользы?

Каждому свое

Давайте сразу разделим все автомобили на эксплуатируемые преимущественно на асфальте и те, которые много катаются по бездорожью. Наши советы касаются первых. Для вторых подсказки не нужны — их владельцы и сами все знают. Очевидно, что эти профессионалы или чересчур увлеченные любители — та категория автовладельцев, которая просто вынуждена периодически отмывать детали и узлы в моторном отсеке.

После таких покатушек не помыть мотор — грех.

Мойка для них обязательна, чтобы наслоения грязи не мешали движению органов управления, а также не препятствовали охлаждению двигателя и коробки передач. Ведь слои глины толщиной до нескольких сантиметров могут образовывать своего рода керамический кокон на деталях. Тут можно посоветовать только одно: мойте машину, по возможности, вскоре после загрязнения, пока грязь не успела закаменеть.

Куда податься?

Теперь поговорим о другой категории автомобилей. Моторные отсеки этих машин хоть и загрязняются, но все-таки не столь интенсивно. Автолюбители, живущие в частных домах с приусадебными участками, чаще всего моют автомобили сами. Очистку машины большинство владельцев, особенно в крупных городах, осуществляют на платных автомойках. Помыть кузов снаружи, почистить коврики, а то и обивку салона — отлично, но вот пускать ли этих мойдодыров XXI века под капот?

Давайте вначале определимся, с какой целью вообще моют двигатель и моторный отсек.

Вы уверены, что всему этому хитросплетению проводов, трубочек, шлангов и приборов не будет вреда от пенистых химикалий?

Мойка на продажу

Пытаться отмыть мотор перед продажей — занятие весьма сомнительное. Многие покупатели осведомлены, что моют моторы зачастую с целью скрыть следы недавнего ремонта двигателя после интенсивного подтекания масла. Гораздо больше доверия у них вызывает запорошенный сухой пылью мотор, которого «не касалась рука человека». И я полностью согласен с этим мнением. Резюме: перед продажей машины двигатель, если он действительно сухой, — не мыть.

Мойка перед грандиозным ремонтом

Помыть силовой агрегат перед демонтажем — идея привлекательная: все же не так вымажешься при работах. Но я бы посоветовал если и мыть агрегат, то после этого его уже не запускать. А за время ремонта любая влага высохнет.

Мойка из любви к чистоте

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Вот этот вид мойки можно считать самым бесполезным. Особенно обидно будет, когда после такой мойки откажет какой-нибудь из многочисленных электрических приборов, располагающихся под капотом современного автомобиля. Этих узлов сейчас настолько много, что былой совет закрыть их полиэтиленовой пленкой сейчас непригоден. Раньше надо было закрывать трамблер, катушку зажигания и генератор. Нынче датчиков и исполнительных механизмов настолько много, что просто придется замотать в пленку весь двигатель, коробку передач, аккумулятор, блоки предохранителей и все остальное… А что, простите, останется мыть?

Еще один аргумент против мойки силового агрегата. Все видели на большей части моек висящую табличку с предупреждением: «За работоспособность двигателя после мойки ответственности фирма не несет». Я думаю, это хорошее напоминание о девяностых, когда за «неправильно» помытый «бумер» можно было лишиться мойки, квартиры, а то и самого ценного…

В последнее время появилась услуга «мойка паром». Но пар — это та же вода!

Вообще, помните: на улице — капитализм. Все хотят оказать услугу. За деньги, само собой. Поменять, перебрать, продиагностировать, помыть и т.д.

Как я рекомендую наводить порядок в моторном отсеке

Мысль первая — вода и моторный отсек несовместимы. Соответственно, работать будем пылесосом и ветошью. Первым делом надо хорошенько пропылесосить моторный отсек. Прошлогодние листья и залежи песка на лонжеронах действительно не украшают «домик» для двигателя. Далее советую снять все легкосъемные детали. Крышки двигателя и блока предохранителей. Если умеете, то очень советую демонтировать пластмассовую накладку под поводками дворников. Затрудненным бывает снятие этих самых поводков, а дальше несколько пистонов и/или саморезов — и откроется довольно большой отсек, в котором вместе с механизмом стеклоочистителя живут килограммы прелой листвы. А ведь именно отсюда идет забор воздуха в отопитель, и этими миазмами вы дышите. Залежи гумуса удаляете пылесосом и протираете отсек ветошью, можно смочить ее аптечным хлоргексидином. А вот все снятые пластмассовые щитки уже можно мыть хоть «Керхером», хоть губкой с шампунем в тазике. Все прочие видимые поверхности кузова, шланги, жгуты проводов, электронные блоки в моторном отсеке можно очистить ветошью, где получается — сухой, а где загрязнения более стойкие — смоченной жидкостью типа WD-40.

Салфеткой чистить двигатель безопасно.

Хотите, чтобы особенно ярко заиграли на фоне черно-серого двигателя яркие элементы типа маслозаливной пробки, щупа, крышек тормозного бачка, расширительного бачка системы охлаждения и бачка стеклоомывателя — пожалуйста, снимите их и намойте хоть до блеска, только вытрите перед установкой. Поверхность самого двигателя внимательно осмотрите на наличие течей масла и охлаждающей жидкости. Неужели вы верите, что на мойке «мальчик с водяным пистолетом» доложит вам «о следах течи антифриза с патрубка возвратного шланга обогрева дроссельного узла»? После осмотра поверхности двигателя протрите его ветошью, смоченной WD-40. То же относится и к поверхностям коробки передач.

Что в моторном отсеке надо мыть обязательно?

Самый безопасный и самый тщательный метод промывки радиатора.

Есть в передней части моторного отсека ряд элементов, которые действительно нуждаются в мойке. Это радиаторы. Их количество на самых сложных автомобилях может немного шокировать. Радиатор охлаждения двигателя, масляный радиатор двигателя, радиатор коробки передач, радиатор гидроусилителя руля, интеркулер и конденсатор системы кондиционирования — все они страдают от загрязнения, но обычно раньше всех по потоку воздуха стоит теплообменник системы кондиционирования. Поэтому на мойке радиаторов фирмы, обслуживающие кондиционеры, съели самую большую собаку. К ним советую и обращаться. Только надо проследить, чтобы они закрыли от струй воды переднюю часть двигателя и электродвигатель вентилятора не затопили.

Ну а если эксплуатируется машина давно и пора менять охлаждающую жидкость в системе, то есть смысл демонтировать радиатор и промыть его снаружи и изнутри, а заодно и всю систему охлаждения.

В комментариях поделитесь мнениями о том, нужна ли мойка мотора и как ее проводить.