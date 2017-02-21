Промывка двигателя при замене масла: на пользу или во вред?

Этот вопрос продолжает будоражить умы автовладельцев. Давайте разберемся.

Рецепт предпродажной подготовки от классика

Потом залили в мотор масло, самое густое, какое только нашлось. Цилиндры были не из лучших и слегка стучали. Это возмещалось густотою смазки, мотор работал удивительно тихо.

Эрих Мария Ремарк

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Ожесточенные споры сторонников и противников промывания двигателя при замене масла в последнее время обострились из-за того, что новых автомобилей в стране сейчас продается намного меньше, чем подержанных. То есть граждане продают автомобили друг другу, а обновление парка, на которое все так надеялись, значительно замедлилось. Между тем подержанный автомобиль, как известно, — кот в мешке. Каков возраст и качество субстанции, что плескалась в двигателе на момент продажи, — одному Богу известно.

Отсюда сразу следуют тезисы о необходимости промывки.

Когда промывка не требуется?

Вы — первый и единственный владелец своего автомобиля;

Вы всегда меняли моторное масло в срок (а лучше — чаще);

Вы уверены в сервисе, в котором проводились работы (сервисмены не схалтурили, не заменив масло вообще или заменив его на свое, более дешевое);

В дальней дороге вам никогда не приходилось доливать что попало.

Когда лучше мыть?

О промывке следует задуматься, приобретая автомобиль с рук, да еще и с непрозрачной сервисной историей. Встречаются экземпляры двигателей, у которых отложения из верхней части двигателя можно выгребать буквально лопатой. Для этого желательно заглянуть с фонариком в маслозаливную горловину, причем в бок: ушлые продавцы вполне могут протереть тряпочкой видимые участки деталей головки блока цилиндров.

Отложения в верхней части головки блока цилиндров. Клапанная крышка после длительной эксплуатации двигателя без замены масла.

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Другой случай — смена типа масляной основы, например при переходе с минералки на синтетику.

Варианты промывки

Промывать двигатель можно несколькими способами.

Пятиминутная промывка. Ее заливают в двигатель перед заменой масла, смешивая таким образом с уже отработанным маслом. Далее дают двигателю поработать на холостом ходу пять (или десять) минут, сливают отработку, заливают свежее масло и ставят новый фильтр.

Промывки, с которыми можно проехать некоторое расстояние. За 100 км пробега до предполагаемой замены масла заливают препарат, и в течение этого пробега стараются особо не лихачить. Далее — стандартная замена масла и фильтра.

Промывочное масло. При этом способе сливают отработанное масло и вместо него заливают специальное промывочное. Дают двигателю поработать на холостом ходу и сливают промывку. Ставят новый фильтр и заливают новое масло.

Типичный представитель «пятиминуток». Так называемые «мягкие очистители двигателя» заливают незадолго до плановой замены масла. Мотор с залитой присадкой лучше не перекручивать по оборотам и не перегружать. С промывочным маслом очистка происходит на холостом ходу двигателя.

Лишняя порция масла. Способ, особенно рекомендуемый при смене типа масляной основы, например, при переходе с минерального на синтетическое. Его также можно рекомендовать для изрядно грязных двигателей, промытых одним из трех вышеприведенных способов. Слив старый продукт, заливают то масло, на котором предполагается дальнейшая эксплуатация двигателя.

Дополнительная заливка масла — самый лучший, но и самый расходный способ.

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Количество масла при этом может быть минимальным (литра два), только чтобы погасла лампа давления масла. В этом случае также рекомендуется погонять мотор на холостом ходу. Затем этот объем заменяется новым маслом с установкой нового фильтра. Для особо заботливых хозяев есть модификация этого способа: заменить масло и фильтр новыми, поездить непродолжительное время, а затем провести еще одну замену. При этом на промежуточной стадии масла потребуется заливать не меньше чем по нижнюю метку.

Общие советы при промывке

Следите за давлением масла при работе двигателя на всех вышеописанных коктейлях, разве что кроме случая заливки лишней порции масла. Будьте особенно осторожны при промывке дизельных и наддувных двигателей — у них удельные нагрузки обычно несколько выше и масляное голодание совершенно недопустимо.

Дешево — сердито

В интернете на многочисленных форумах предлагается промывка двигателей дизельным топливом, причем как чистым, так и разбавленным пополам с моторным маслом. Я придерживаюсь мнения, что топливо — это топливо, а промывать двигатель лучше одним из вышеперечисленных способов. Солярочная баня может быть очень неполезна сальникам и прочим резиновым уплотнениям двигателя. Жидкость сия весьма агрессивна.

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Несколько полезных советов при замене масла в сервисе

Старайтесь не выпускать из виду свой автомобиль во время этой процедуры. Так вы будете уверены, что вам залили новое масло и установили новый масляный фильтр.

Если не удалось выполнить предыдущий совет, то при приемке автомобиля посмотрите уровень масла на щупе. Масло должно достигать верхней метки и быть достаточно светлым. Хотя в бензиновых двигателях даже после непродолжительной работы оно может несколько потемнеть, а в дизелях даже почернеть. И все же оно будет куда светлее, чем до замены.

Постарайтесь определить, заменили ли фильтр. На одних автомобилях он виден сверху, на других доступен только со снятием брызговика или защиты двигателя. В этом случае убедитесь, есть ли на этих элементах следы демонтажа.

Из личного опыта

Приобрел я как-то у хорошего знакомого Рено Логан. Пробег — около 100 тыс. км. Историю машины я знал очень хорошо, так как часто помогал с ремонтом. Были неисправности подвески (подшипники и амортизаторы), задние тормозные цилиндры «засахарились», было просижено сиденье водителя. Но вот, став владельцем, решил я в двигатель заглянуть, клапаны отрегулировать. Зазоры пришлось трогать только на нескольких клапанах и то по чуть-чуть. И главное: меня потрясло полное отсутствие отложений под клапанной крышкой. Детали лишь немного были покрыты легким золотистым налетом. А я-то еще подкалывал прежнего владельца, что он масло меняет чаще, чем бензобак заправляет!..

В таком двигателе и зазоры в механизме ГРМ регулировать приятно.

Выводы

Лучше всего менять масло не реже чем в 7,5 тыс. км, то есть в два раза чаще, чем рекомендует большинство автопроизводителей. В этом случае независимо от условий эксплуатации (город или село) вы гарантированно избежите ускоренного износа деталей мотора. Только у кого автомобиль «с новья», то следует сразу соблюдать это правило, а владельцам second hand сначала провести промывочные операции, как указано выше, а потом соблюдать те же рекомендации.

Больше информации о моторном масле и присадках — в подборке публикаций «За рулем» «Моторное масло: какое и зачем лить?».

Уважаемые читатели! В комментариях расскажите о своем отношении к промывке двигателя. Нужна ли она, по вашему мнению? Проводите ли?