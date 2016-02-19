Лучшее моторное масло: выбирают эксперты «За рулем»

Какое моторное масло залить в двигатель? Дорогое и надолго или же дешевое, которое нужно чаще менять? Эксперты Михаил Колодочкин и Александр Шабанов изучили динамику изменения параметров двигателя (мощность, расход топлива), а также степень износа, взяв для испытаний два образца «синтетики» класса 5W‑40. Так что же в итоге оказалось выгоднее — использовать две отечественные 4-литровые канистры по 940 рублей, рассчитанные на 7500 км пробега каждая, или одну европейскую той же емкости, но за 1950 рублей и готовую служить 15 тыс. км?

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Как там у Жванецкого насчет трудностей выбора? «По пять очень большие, но вчера. А сегодня по три, но маленькие». С моторным маслом так же. Дорогущая импортная синтетика, которая обещает продержаться 15 000 км, или доступное российское масло, которое меняют вдвое чаще, — вот выбор!

Сугубо денежный вопрос пока отложим в сторону. Сейчас нас интересует исключительно здоровье мотора, а потому сравним уровни загрязнений, проконтролируем износ и оценим экономию топлива.

Ограничим выбор

Мы не собираемся сравнивать топовую суперсинтетику с самой дешевой минералкой, цены на которые различаются порой в двадцать раз. Нам интересны те масла, которые вполне можно рекомендовать для одного и того же мотора. Обязаны совпадать классы вязкости по SAE — и мы возьмем наиболее распространенный класс 5W‑40. Должны совпадать и категории качества. Современные дорогие синтетики не опускаются ниже уровня SN/CF по классификации API (А3/В4 по ACEA) — вот на нем и остановимся. Производитель автомобиля обычно не оговаривает тип масла, но сравнивать синтетику с минералкой как-то неловко.

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В итоге мы выбрали два синтетических масла — европейское ценой 1950 рублей за четырехлитровую канистру и российское: 940 рублей за такую же емкость. Европейского взяли одну канистру, а российского — две, поскольку его придется поменять через 7500 км.

О методике

Мотор ВАЗ‑21126 на дорогом и на дешевом маслах работал в полностью эквивалентных условиях — в одних и тех же режимах, на одном и том же бензине, при одной и той же температуре наружного воздуха. Количество моточасов в обоих случаях эквивалентно 15 000 км пробега. Причем российское масло на середине «дистанции» заменили свежим.

Изучали динамику изменения параметров двигателя (мощность, экономичность и токсичность отработавших газов), периодически отбирали пробы, чтобы исследовать темп старения масла и накопления продуктов износа. По окончании испытаний вскрыли мотор и оценили по цветовой шкале отложения после работы на том или ином масле. До и после испытаний взвесили поршневые кольца и вкладыши подшипников коленчатого вала, чтобы оценить скорость износа основных узлов трения.

Что увидели

Дорогое масло за полный тестовый цикл не потеряло работоспособности, хотя параметры заметно просели — как у масла, так и у двигателя. Расход топлива к моменту окончания испытаний подрос на 3–4% по сравнению с начальной стадией; на 2,5% упала мощность. За 15 000 км условного пробега на угар ушло чуть меньше литра масла из залитых изначально четырех. То есть режим «от смены до смены без доливки» был выдержан.

При работе на бюджетном масле двигатель изначально показал чуть больший расход топлива (+ 1,5%), чем на европейском. Очевидно, что это следствие более высокой вязкости, не выходящей, тем не менее, за пределы допуска по SAE для масел этого класса. Это дало небольшое (практически в пределах погрешности), но устойчивое увеличение мощности (чуть меньше 1%). У бюджетного масла вполне ожидаемо оказалась более высокая динамика старения. За половину цикла испытаний (7500 км) расход топлива увеличился на 2,1% (при работе на дорогом — на 1,5%). Вторую половину испытаний, после замены масла, двигатель отработал практически так же — разница между итоговыми замерами на 7500 и 15 000 км лежит в пределах погрешности измерений. В итоге двигатель на двух заливках бюджетного масла отработал экономичнее, чем на одной заливке дорогого: разница в пользу отечественного продукта составила 1,1–3,0%, в зависимости от режима работы (в среднем —1,5%).

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Анализ основных физико-химических параметров масел, характеризующих темп их старения, подтвердил результаты моторных тестов. Для дорогого масла по окончании «забега» (15 000 км) вязкость увеличилась на 11%, щелочное число снизилось на 30%, однако показатели за пределы браковочных не вышли. У недорогого масла после 7500 км рост вязкости составил 3,5% (первая заливка) и 5,8% (вторая заливка), причем у пробы со второй половины «пробега» темп старения оказался выше: сказалось загрязнение свежего масла остатками отработавшего, которые не слились при замене. Щелочное число село на 13–15% относительно начального значения — кстати, более высокого (это хорошо для тяжелых российских условий), чем у дорогого масла европейского производства.

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А теперь оценим итог в деньгах. Одна канистра дорогого европейского масла, один фильтр плюс стоимость замены масла — это около 2350 рублей. Две емкости бюджетного, два фильтра, две замены — это 2680 рублей. Если же работу не учитывать (то есть менять масло самостоятельно), расходы сравняются — 2050 и 2080 рублей соответственно. А если принять во внимание разницу в расходе топлива? На отечественном масле мотор был на 1,5% экономичнее, а за каждый цикл испытаний съедал около тысячи литров «девяносто пятого». Если принять цену равной 38 рубликам за литр, получится 570 рублей экономии. Не так уж много, но баланс качнулся в сторону более частой замены масла.

Впрочем, выигрыш на топливе не самое главное. Важнее самочувствие мотора. Критериев оценки три: надежность работы (отсутствие отказов благодаря применению подходящего масла), чистота поверхностей, износ.

Надежность работы — полная. Никаких отказов в ходе испытаний зафиксировано не было, аварийной доливки масла не потребовалось. Впрочем, от масел группы качества SN другого мы не ожидали. Уровень высокотемпературных отложений в обоих случаях был практически одинаковым. Очевидно, что не проиграть европейскому маслу с более высоким качеством российское смогло благодаря вдвое меньшему интервалу замены. Да и начальное (равно как и конечное) щелочное число у нашего масла выше, а это один из косвенных показателей моющей способности. Что касается низкотемпературных отложений на поверхностях клапанного механизма и масляного поддона, европейский продукт отработал чуть лучше. Тут всё очевидно: в нем использовано более качественное базовое масло. Впрочем, разница близка к погрешности метода испытаний.

А вот при оценке степени износа мы обнаружили явный эффект от промежуточной замены масла. Это особенно заметно по поршневым кольцам (а значит, и по цилиндрам). Накопившаяся в масле грязь, особенно металлические частицы, содранные с поверхности деталей, работает как абразив, и никакие противоизносные присадки самого высококачественного масла с этой бедой не справляются. Поможет только своевременное удаление абразива из мотора — при смене масла. Точный пересчет в рубли в части износа мотора сделать невозможно. Но чаша весов всё больше склоняется в пользу уменьшения межсервисного интервала.

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По три или по пять?

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Итак, наш эксперимент вполне доказал целесообразность использования двух отечественных банок (THK Magnum Ultratec, Sintoil Platinum, ЛУКОЙЛ Люкс) вместо одной европейской (Shell Helix Ultra, Castrol Edge, Mobil Super 3000) — подтверждено и кошельком, и самочувствием мотора.

Конечно, можно сократить интервал замены масла, используя всегда только дорогой импортный продукт, — пользы для мотора будет больше. Но о разумной экономии тоже нельзя забывать.

Кроме того, мы проводили тесты в идеальных условиях лаборатории — в тепле, чистоте, на проверенном бензине. А как показывает практика (и наши предыдущие изыскания в ЗР, 2015, № 11), даже дорогая синтетика далеко не всегда выдерживает пресловутые 15 000 км пробега. Большинство масленщиков считает российские условия работы чуть ли не экстремальными. При этом всё происходящее с моторным маслом напоминает процесс износа любой технической системы: до какой-то наработки старение почти незаметно, а потом его темп резко растет. В технике такое состояние называют катастрофическим износом — и для масла действует то же правило. Важно сменить масло до наступления этого критического момента.

Итак, даже «крутое» масло, сдавшись, наносит ущерб мотору. А чтобы оградить себя от неприятностей, нужно чаще его заменять. Если нет возможности часто покупать дорогой продукт, то заведомо качественное доступное масло при условии более частой его замены полезнее для мотора.