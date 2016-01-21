Почём вторая жизнь моторов: как восстанавливают двигатели

В кризис, когда из-за высокого курса валют цены на новые узлы кусаются, самое время вспомнить о том, что наши российские специалисты еще с 90-х годов применяют технологии, позволяющие успешно восстанавливать даже «одноразовые» моторы, и о том, что ремонт двигателя выгоднее, чем покупка нового. Профессионально «реанимированный» агрегат, если бережно его обкатать и правильно эксплуатировать, прослужит не меньше нового.

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Неремонтопригодность современных двигателей связана не только с отсутствием запчастей: ради экономии производители изначально не закладывают в конструкцию возможность восстановления. Провернуло вкладыш или задрало поверхность цилиндра — покупай новый шорт-блок (блок цилиндров в сборе с поршневой группой и коленвалом). А он денег стоит!

Но выход есть. Разработанные нашими мотористами в конце 1990‑х годов технологии позволяют успешно ремонтировать современные двигатели, будь они из чугуна или из алюминиевых сплавов. Конечно, чинить не всегда целесообразно — всё зависит от остаточной толщины детали, характера и размера повреждения, конструктивных особенностей двигателя и применяемых материалов.

Основное лечение

Перед ремонтом проверяют в опрессовочной ванне, нет ли в блоке цилиндров скрытых трещин, поскольку при обработке узла они могут раскрыться. Если повреждения неглубокие и расположены в доступных местах, их безболезненно лечат — рассверливают фрезой до основания и проваривают металлом. Заделывают даже отверстия в блоке (например, пробитые шатуном) и восстанавливают перегородки между цилиндрами. Алюминиевые сплавы варить проще — температура плавления ниже. Для ремонта отверстий в чугунных блоках используют чугунные заплатки.

01–2 Станок магнитной дефектоскопии. Коленчатый вал кладут на две опоры с обмотками (отрицательный и положительный полюсы), смазывают специальным маслом и посыпают металлическим порошком. При прохождении тока через вал созданное магнитное поле выдает скрытые трещины, характерно выстраивая над ними частицы порошка.

Чрезмерный износ стенок цилиндров или их повреждения исправляют расточкой. Если производитель позаботился о ремонтных запчастях для конкретного мотора (к счастью, такие фирмы еще не перевелись), процедура упрощается. Цилиндры растачивают до размера, прописанного в технической документации изготовителя, и используют поршни и кольца большего диаметра. Если блок — с гильзами, их выпрессовывают и ставят новые. Предусмотрена технология и для «одноразовых» моторов: цилиндры растачивают и запрессовывают чугунные гильзы, чтобы установить поршни номинального размера (оригинальные или аналоги). Для алюминиевых блоков с небольшой толщиной стенок между цилиндрами это еще и значительное усиление конструкции.

Покоробленные от перегрева привалочные поверхности блока и головки обрабатывают на шлифовальном станке и подбирают соответствующую по толщине прокладку, чтобы не изменилась степень сжатия.

Восстанавливают и поврежденные постели коленвала. Их крышки подрезают, чтобы они просели. Далее по новым размерам крышек обрабатывают постели, не смещая ось вращения коленвала. И одновременно выравнивают ее по всей длине, иначе вал будет подвержен неравномерным нагрузкам — может заклинить и сломаться.

03 Горизонтально-хонинговальный станок. Длинный вал с резцами проходит сквозь блок: немного растачивает поврежденные постели коленвала и одновременно делает идеально ровную ось для его вращения. Станок именно хонинговальный, а не расточный, так как снимает очень тонкий слой металла.

Неглубокие задиры на шейках коленвала зашлифовывают и подбирают ремонтные вкладыши — оригинал, но чаще неоригинал, а иногда их вовсе изготавливают под размер. На специальном прессовом оборудовании правят и прогибы коленвалов. У бензиновых двигателей на шейки вала при критическом износе наваривают ленту из высокопрочного сплава и обрабатывают ее под соответствующие вкладыши. Таким же способом убирают выработку под сальниками, восстанавливают сломанные шпонки. Пожалуй, единственное, что нельзя исправить, — трещины коленвала.

Реанимируют и поршни, если позволяет остаточная толщина стенок и днища. Такие параметры ни один производитель не предоставляет, ремонтные фирмы годами нарабатывали свои базы. Чаще всего восстанавливают поврежденное днище поршня после встречи с клапанами, делают под них цековки и немного растачивают канавки, если невозможно найти кóльца подходящего размера.

По возможности спасают и шатуны, если их не завернуло в узел. На пресс-станке их выпрямляют и устанавливают новую втулку под поршневой палец.

Алюминий и чугун

09 С одинаковым успехом растачивают цилиндры и чугунных блоков, и алюминиевых, причем на одном и том же станке. Меняют лишь резцы и скорость обработки: для чугуна — более жесткие резцы и низкие скорости, для алюминия — наоборот.

Ушли те времена, когда блоки цилиндров и их головки были чугунными, — нынче большинство изготовлено из алюминиевых сплавов. Детали из чугуна, конечно же, надежнее. По сравнению с алюминием он имеет бóльшую механическую прочность, а также жаро- и износостойкость. Но не стоит опаcаться новодела. Конструкторы закладывают определенный запас прочности под стать задачам и условиям эксплуатации. Естественно, ни один мотор городской модели не выдержит длительных нагрузок на гоночном треке. При эксплуатации в нештатных режимах или, например, с неисправной системой охлаждения из-за перегрева одинаково коробит привалочные поверхности блоков цилиндров и их головок как чугунных, так и алюминиевых моторов.

У алюминия есть и достоинства. Например, такой блок легче, его проще сваривать при ремонте. Некоторые производители усиливают алюминиевые блоки чугунными гильзами, объединяя достоинства обоих материалов. Этот же маневр при ремонте негильзованного блока значительно повышает его надежность.

Головная боль

Повреждения головки заваривают так же, как и на блоке цилиндров. И тоже отправляют на опрессовку в ванну — для проверки на скрытые трещины.

04 Ванну для опрессовки блоков цилиндров и их головок наполняют горячей водой, чтобы от высокой температуры расширились даже скрытые трещины. В рубашку охлаждения узлов подают воздух под давлением 3 бара и закрывают соответствующие технологические отверстия. Трещина выдаст себя пузырьками воздуха.

Допустима обработка рабочей фаски и торца клапанов. При необходимости меняют направляющие втулки клапанов, изготавливая их самостоятельно, если этим не озаботился производитель. Слишком изношенные сёдла удаляют расточкой, вытачивают новые и запрессовывают. После обработки или установки новых элементов и притирки клапанов их герметичность проверяют с помощью оборудования, создающего вакуум.

Кривые распредвалы правят на пресс-станке. Трещины на них — большая редкость. По аналогии с блоком цилиндров в головке растачивают постели распредвалов, выравнивая ось вращения, и наваривают на опорные поверхности валов ленты металла, чтобы нарастить до номинального размера.

Ремонт двигателя: овчинка и выделка

Как вы поняли, современные технологии позволяют восстановить практически все элементы любого мотора. Профессионально отремонтированный двигатель прослужит не меньше, чем новый заводской сборки, — если бережно его обкатать и правильно эксплуатировать. Вопрос в цене.

08 Входная диагностика и измерение деталей при приемке — отличительная черта профессионального мотороремонтного сервиса.

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Выбирая ремонтную фирму, обращайте внимание на отношение исполнителя к делу. Профессионалы при приемке отдельного узла двигателя проведут в вашем присутствии первичный осмотр и будут настаивать на собственных измерениях, чтобы точно установить картину бедствия. Диагноз и стоимость работ объявят только после полной разборки и дефектовки. Уважающая себя фирма никогда не отойдет от своих методов ремонта в угоду прихоти клиента, стремящегося экономить на всем подряд. Имейте в виду, что многопрофильные сервисы, занимающиеся в том числе восстановлением двигателей, отдают детали на механическую обработку именно в специализированные фирмы с соответствующим оборудованием. Поэтому поинтересуйтесь, куда именно отправят ваш мотор или его части. В идеале нужно сдавать машину целиком в профильную фирму, занимающуюся ремонтом двигателей, — в этом случае вы платите деньги непосредственному исполнителю и получаете продолжительную гарантию на все работы по восстановлению мотора и его установке на автомобиль.

Полноценный капитальный ремонт рядного четырехцилиндрового мотора объемом 1,8–2,0 л, у которого нет серьезных повреждений, обойдется в 160–180 тысяч рублей. При более сложных работах цена доходит до 280- 300 тысяч рублей. Для сравнения: один только новый шорт-блок двигателя 2.0 Mazda (до эпохи моторов Skyaktiv) стоит около 250 тысяч рублей. Контрактный агрегат в сборе гораздо дешевле, но это всегда кот в мешке. Очевидно, что в кризис, когда из-за высокого курса валют цены на новые узлы кусаются, ремонтировать мотор выгоднее, чем покупать новый.

Благодарим компанию ИНОМОТОР за помощь в подготовке материала.

Памяти мастера

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Почти три года назад внезапно ушел из жизни Владимир Хрулев. В начале 90‑х годов прошлого века он стал одним из авторов технологий ремонта отечественных и импортных моторов, создав компанию ИНОМОТОР. За 25 лет Хрулев воспитал много учеников и последователей — именно благодаря его профессионализму в стране возникла культура высококвалифицированного ремонта моторов серийных иномарок, а также гоночных и ретромашин. Среди достижений его компании — восстановление двигателей машин Музея техники Вадима Задорожного и создание гоночной команды «СитиМоторспорт» — чемпиона России 2004 года в трековых гонках.