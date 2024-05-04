В Россию вернулся дешевый неубиваемый «японец» по цене намного ниже «китайцев»

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В Россию возобновлены поставки Suzuki Swift по схеме параллельного импорта

Поклонников автомобилей с богатой историей и безукоризненной репутацией ждет долгожданная новость: легендарный хэтчбек Suzuki Swift снова доступен к приобретению в России.

С момента своего дебюта в нашей стране в 2004 году Suzuki Swift завоевал сердца тысяч автолюбителей благодаря своей непревзойденной надежности, экономичности и маневренности в городских условиях.

Suzuki Swift
Suzuki Swift
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Несмотря на временное прекращение продаж в 2015 году, Swift остался в памяти россиян как один из самых желанных и доступных автомобилей. Сегодня он возвращается на рынок по еще более привлекательной цене, которая приятно удивит даже самых требовательных клиентов.

Впервые за несколько лет автомобили Suzuki Swift, произведенные в 2022 году, появились на крупных классифайдах России. Стоимость моделей варьируется от 1 985 000 рублей.

В настоящее время рынок новых автомобилей в России в основном представлен моделями китайского производства, которые, несмотря на скромные габариты, часто оцениваются в сумму, превышающую 2 млн рублей. На этом фоне появление доступного Suzuki Swift стало настоящей сенсацией. Хэтчбек предлагает не только более низкую цену, но и ряд преимуществ перед своими конкурентами.

Интерьер Suzuki Swift
Интерьер Suzuki Swift

Хэтчбеки Suzuki Swift, доступные в России, представлены в различных комплектациях. Даже в базовой комплектации автомобиль оснащен литыми дисками, галогеновыми фарами, бесключевым доступом, однозонным климат-контролем, задними парктрониками с камерой заднего вида, а также мультимедийной системой с сенсорным дисплеем.

В более дорогих комплектациях хэтчбек может быть оборудован кожаным салоном, автоматической коробкой передач, панорамной крышей и другими полезными опциями.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Suzuki
04.05.2024
Фото:Suzuki
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