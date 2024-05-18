Названы города с самыми недорогими гостиничными номерами

OneTwoTrip: дешево отдохнуть можно в Иваново, Йошкар-Оле и Ростове-на-Дону

Лето – идеальное время для путешествий, и не обязательно тратить большие деньги, чтобы хорошо провести время. Эксперты в области туризма проанализировали стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах в популярных городах России и составили список мест, где можно забронировать номер по привлекательной цене.

Первое место в рейтинге занимает город Иваново, расположенный в Центральной России. Здесь средняя стоимость ночи в трехзвездочной гостинице составляет всего 1500 рублей.

На втором и третьем месте расположились Йошкар-Ола, столица Республики Марий Эл, и Ростов-на-Дону, крупный город на юге России. Стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах здесь колеблется в пределах 1600-1700 рублей за ночь.

Также в список вошли Новосибирск, Пермь, Рязань, Саратов и Краснодар. Номера в гостиницах здесь стоят около 2000 рублей за ночь. За чуть более высокую цену, около 2500 рублей, можно забронировать номер в Москве и Туапсе. Самара, Тюмень, Волгоград и Псков предлагают варианты немного дороже, а Уфа, Вологда, Владимир, Ессентуки, Санкт-Петербург и Иркутск являются самыми дорогими в списке, но все же предлагают номера по доступным ценам.

Стоит отметить, что цены могут варьироваться в зависимости от сезона и дня недели. Бронируя номер заранее, вы можете сэкономить еще больше.

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Источник: РИА Новости