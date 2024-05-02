Топ-7 весенних штрафов: «попадают» даже опытные водители

«За рулем» перечислил штрафы, которые инспекторы ДПС чаще всего выписывают весной

Нарушение 1. Забыл заехать на мойку

Рейды «Чистый автомобиль» – одна из примет наступившей весны. И дело даже не в том, что чумазый автомобиль выглядит неэстетично. Угонщики часто специально пачкают автомобиль так, чтобы его было трудно опознать.

КоАП РФ не предусматривает ответственность автолюбителей за неопрятный вид транспортного средства в целом. Но вас могут оштрафовать на 500 рублей за испачканные госномера (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ). Грязным номер признается, если с расстояния 20 метров не читается хотя бы одна цифра. Ночью это правило действует только для заднего номерного знака.

Но это полбеды. Если возникнет подозрение, что вы испачкали номерной знак специально, чтобы стать «невидимкой» для камер, протокол выпишут уже по ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ, которая предусматривает лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев или штраф 5000 рублей. Доказать, что вы не пытались намеренно «замаскировать» номер, бывает нелегко.

Предусмотрена санкция и за грязные стоп-сигналы – предупреждение или штраф 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).

Также для неаккуратных водителей существует статья 12.33 КоАП РФ, которая карает за «умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия». Штраф для водителей, которые «везут» на внедорожниках с оффроуда в город комья грязи на бампере и колесах, может составить от 5000 до 10 000 рублей.

Нарушение 2. Не рассчитал дистанцию

Зимний сезон 2023-2024 гг. стал серьезным испытанием для дорожного полотна – из-за рекордного количества осадков (пятое место за 200-летнюю историю наблюдений) и частых переходов температуры через ноль. Днем снег подтаивал при плюсовой температуре, вода попадала в трещины и другие дефекты дорожного полотна. Ночью подмораживало, и вода, замерзая и при этом расширяясь, разрушала полотно.

Так что водителей этой весной в самых неожиданных местах ждут сюрпризы: ухабы, выбоины и глубокие ямы, «замаскированные» под обычные лужи. Несоблюдение дистанции на разбитых дорогах часто приводит к авариям и карается штрафом 1500 рублей (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ).

Нарушение 3. Не включил фары ближнего света

Забыть несложно: день стал длиннее, а видимость – лучше. Но за такую забывчивость полагается штраф 500 рублей или предупреждение (ст. 12.20 КоАП РФ).

Согласно п. 19.5 ПДД, «в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах (кроме велосипедов) с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни».

Нарушение 4. Повез на дачу все и сразу

Если груз в багажнике и на крыше автомобиля ограничивает обзор, закрывает регистрационные знаки или внешние световые приборы, плохо закреплен (а значит, может упасть и спровоцировать аварию), выступает за габариты автомобиля больше, чем на 1 метр спереди и сзади или более чем на 40 см сбоку, водителя могут оштрафовать на 500 рублей по ст. 12.21 КоАП РФ.

Нарушение 5. Обогнал через стертую разметку

После снежной зимы сплошная разметка на отдельных участках дорог может стать почти незаметной.

Но штраф с камеры все равно придет: в памяти устройства «зафиксировано» число полос на разных участках дороги и тип разметки между ними.

Такой штраф можно оспорить, но лишь в том случае, если не было знака «Обгон запрещен». Также вам придется доказать, что разметки действительно не было видно (подойдет фото- или видеосъемка, показания соседей по потоку и т.п.). Обжаловать штраф можно в течение 10 дней, в том числе и в электронном виде, через сайт Госуслуг.

Не получится обжаловать штраф за «невидимую» разметку, если обгон был совершен там, где Правилами этот маневр запрещен всегда:

на регулируемом перекрестке;

на пешеходном переходе;

на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;

в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;

на железнодорожных переездах и ближе, чем за 100 метров перед ними.

Нарушение 6. Превысил скорость

Весной традиционно возрастает число штрафов за превышение скорости – велик соблазн ехать немного быстрее по сухой и чистой дороге, когда погодные условия не ограничивают видимость. Чаще всего водителей ловят на превышении скорости от 20 до 40 км/ч и штрафуют на 500 рублей (ст. 12.9 КоАП РФ).

За 40-60 км/ч сверх лимита придется заплатить 1000-1500 рублей (при повторном нарушении – 2000-2500 рублей).

Превышение на 60-80 км/ч грозит штрафом в 2000-2500 рублей или лишением прав на 4-6 месяцев (при повторном нарушении права заберут на год).

За превышение более чем на 80 км/ч ждет максимальный штраф 5000 рублей или лишение права управлять транспортными средствами на полгода. При рецидиве расстаться с правами придется на год.

Повторным считается нарушение, совершенное в течение года с момента оплаты штрафа за предыдущее нарушение.

Нарушение 7. Выехал на обочину или выделенку

С наступлением теплых дней в конце рабочей недели или перед праздниками инспекторы ГИБДД на перегруженных трассах традиционно отлавливают обочечников, которым не хочется терять время в пробке. Штраф за выезд на обочину составляет 1500 рублей (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ). Тех, кто ради экономии времени выезжает на выделенные полосы, в Москве и Санкт-Петербурге штрафуют на 3000 рублей, в других населенных пунктах страны – на 1500 рублей.

Удачи на дорогах и оставайтесь ответственными водителями!

Не согласны со штрафом ГИБДД? Рассказываем, как его можно оспорить.