Водителей ими всегда активно пугают, но на самом деле бояться нечего.

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У российской автоинспекции беда с причинно-следственными связями. Водителей каждую весну призывают мыть машины, как будто это из-за них становятся грязными дороги, а не наоборот. Из года в год объявляют месячники «Чистый автомобиль», пугая штрафами.

В реальности наказания за езду на грязном транспортном средстве в России не предусмотрено. Даже если оно буквально обросло глиной и пылью. Никаких нормативов на их количество в законах нет, измерять ее сантиметрами или килограммами еще не научились. ПДД требуют поддерживать в чистоте всего два элемента — номерные знаки и оптику.

За нечитаемость первых наказывают по статье КоАП 12.2.1 предупреждением или штрафом в 500 рублей. Есть четкий критерий: все символы должны быть видны с расстояния 20 м. Днем требование распространяется на обе жестянки, ночью — только на заднюю, снабженную подсветкой.

Загрязненная оптика формально попадает под статью КоАП 12.5.1 «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена». Санкция та же, предупреждение или постановление на 500 рублей, однако предъявить ее сложнее. Никаких критериев чистоты фар и фонарей в нормативных документах нет.

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За совсем уж неприлично грязный автомобиль в теории можно получить наказание по статье КоАП 12.33 за «повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия». Тут наказание уже серьезнее: 5000 — 10 000 рублей для частного лица, 25 000 рублей для должностного и 300 000 рублей для юридического.

Впрочем, инспектору для его применения необходимо зафиксировать факт загрязнения дороги от машины и увязать его с созданием помех движению. Сложно, а потому редко применимо.