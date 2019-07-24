6 признаков подставы ДПС: развод за обгон

Обгон — маневр опасный, но на наших узких загородных дорогах без него не обойтись. За это его и любят нечистые на руку гаишники: прибыльно! Не ведитесь на типичные сценарии!

Почти десять лет назад в российских ПДД кардинально перефразировали определения терминов «обгон» и «опережение». Раньше обгоном считался любой маневр опережения другого транспортного средства, связанный со сменой полосы, а опережением, в свою очередь, было движение параллельным рядом на большей скорости. Согласно действующей редакции, обгон — это действие, сопряженное исключительно с выездом на встречную полосу. Все, что происходит в рамках своей, правой половины дороги, считается опережением. Даже если для этого водитель перестраивается.

Обгон машины ДПС

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Пункт 3.2 ПДД запрещает «выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом». Иными словами, объехать машину ДПС со «светомузыкой» с выездом на полосу встречного движения запрещено всегда.

Тут-то и возникает, как принято писать, «коррупционная составляющая». Машина ДПС перед вами может ехать небыстро, а в момент обгона включить спецсигналы и подвести водителя под нарушение. Видеорегистратор в такой ситуации может и не спасти: судья укажет, что на записи не видно, работали ли у патрульного автомобиля маячки и сирена. А раз сотрудник ГАИ говорит, что работали, нет поводов ему не верить.

Важно помнить, что ПДД приравнивают к автомобилю с включенными спецсигналами и сопровождаемые им транспортные средства. Их обгонять тоже нельзя. Но — только в том случае, если к проблесковым маячкам прилагается звуковой сигнал.

Создание помех

В пределах правой половины дороги ПДД ограничений не накладывают. Опередить спецавтомобиль можно, даже если он занимает левую полосу. Раз обгон возможен только с выездом на встречку, запрещенное понятие «обгон справа» самоликвидировалось. Но в надежде срубить легких денег или поставить «палку» за выявленное опасное нарушение этими нюансами могут и пренебречь. Совсем уж идеально все сложится, если остановленный водитель не разбирается в терминологических тонкостях.

Впрочем, не стоит и самому подставляться. Если оказаться впереди патрульной машины в соседнем ряду и сразу перед ней перестроиться, это вполне может потянуть на создание помех с соответствующими санкциями. Статья КоАП 12.17.2 сулит 500-рублевый штраф или лишение прав от одного до трех месяцев.

Кстати, законопроект об ужесточении наказания по этому пункту уже прошел второе чтение в Госдуме. Скоро наказание вырастет до 3000–5000 рублей, а пешеходом придется стать на срок от трех месяцев до года. Документ написали после ряда резонансных случаев со «скорыми», но распространяться он, понятное дело, станет на все спецавтомобили.

Не уверен — не обгоняй

Даже в том случае, если машина ДПС едет с выключенными мигалками, стоит лишний раз подумать перед тем, как выходить на обгон. Прикиньте, на какой скорости вы вернетесь в полосу перед ней. Радары, умеющие измерять скорость из движущегося автомобиля, после всплеска популярности в Москве в 2000-е годы вроде бы вышли из употребления, однако это не означает, что они перестали существовать в природе. Рискуете попасться на превышении со всей доказательной базой.

Конец всех ограничений

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Прерывистая разметка или ее отсутствие — отнюдь не достаточные факторы для дозволенного обгона. Его могут запрещать дорожные знаки (в том числе временные) и конкретные дорожные условия: перекресток, пешеходный переход, железнодорожный переезд, ограниченная видимость.

Каждое такое место — потенциальная засада. Инспекторам даже не нужно маскировать машину в придорожных кустах, как в былые времена. Мигалки на крыше нынче совсем тонкие, издалека невидимые, а факт обгона докажет видеозапись. Последняя, кстати, может вестись на любое устройство. Это скорость измеряют только сертифицированные приборы, а обычное «кино» суд рассматривает без проблем.

Коль уж совсем не терпится выйти вперед, дождитесь места, где вы на 100% будете уверены, что задуманный маневр разрешен. Например, сразу после знаков, обозначающих конец всех ограничений, или зоны запрещенного обгона.

Дорожный тихоход

Старый, но не утративший эффективности способ — выпустить медленный трактор или грузовик на участок дороги с хорошей видимостью, но запрещенным обгоном. В собравшемся караване почти всегда найдется кто-то нетерпеливый. Патрулю наплевать, что тихоход забыл о пункте 11.6 ПДД, обязывающем пропустить скопившиеся машины (он-то «свой»), ведь ваша лишенческая статья серьезнее и, следовательно, прибыльнее.

Как бы ни хотелось опередить медленно плетущегося коллегу, задумайтесь над возможными последствиями. На них, кстати, будет явно намекать стоящая впереди на обочине машина: может и совпадение, а может — чей-то расчет.

То яма, то канава

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Согласно ПДД, препятствие — это «неподвижный объект на полосе движения (неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние предметы и т.п.), не позволяющий продолжить движение по этой полосе». Но не пробка или машина, остановившаяся в полосе для маневра или разрешенной остановки.

Препятствие разрешается объехать по встречной полосе (пункт 11.7 ПДД), но с дорожными выбоинами ситуация скользкая. Ключевые слова — «не позволяющий продолжить движение». А яму можно переехать, снизив скорость до подходящей величины. Не снизили? Значит, оказались на встречной полосе в нарушение правил.

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Обгон, наверное, самый опасный маневр на дороге. Потому-то за связанные с ним нарушения и полагается суровое наказание. Печально, что этим иногда пользуются сотрудники с пониженной социальной ответственностью. Будьте внимательны на дорогах!