10 пунктов ПДД, которые водитель должен знать наизусть

Сотрудник ДПС утверждает, что вы нарушили правила. Вы уверены в обратном. Чтобы разрешить спор, можно поискать текст ПДД в интернете, но это потребует времени. Некоторые пункты стоит выучить наизусть.

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Теоретически, водитель должен знать все пункты Правил дорожного движения , да так, чтобы от зубов отскакивали. Практически их держат в голове только на экзамене в ГИБДД — и то не все. И почти нет уникумов, которые могут без запинки процитировать любой пункт действующих Правил — даже среди сотрудников ДПС, для которых это знание основное.

Однако несколько пунктов заучить все-таки следует каждому водителю — для более уверенного общения с теми же сотрудниками. И цитировать точно, пусть даже многие формулировки кажутся чудовищно сложными.

Стоп, машина!

ПДД четко определяют список неисправностей автомобиля, с которыми нельзя ездить. Пункт 2.3.1:

«Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада».

Остальные неисправности — дымящий двигатель, поврежденное ветровое стекло, «секущая» выхлопная — не являются поводом запрещать вам дальнейшее движение.

«При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми приложением к Основным положениям запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности».

Тонировка не по ГОСТу, разные и «лысые» колеса, цветные фонарики и прочее — явное нарушение того же пункта 2.3.1:

«Водитель обязан перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения».

Понятно, что тонировка к вашему автомобилю сама по себе прилипнуть не могла. Вы с ней выехали на дорогу в нарушение Правил.

Проезд на красный

Одно из самых распространенных нарушений — проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора. Однако в ПДД есть пункт 13.7, оговаривающий такие случаи:

«Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка».

Впрочем, это допустимо, только если перед перекрестком нет стоп-линии.

Запрещающие сигналы на светофоре не значат, что с перекрестка нельзя выехать под них. Можно и нужно!

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А что, если машина проехала перекресток на желтый сигнал светофора? Он тоже считается запрещающим, если не переведен в мигающий режим. Нехорошо, конечно, но при встрече с сотрудником ДПС на выручку придет пункт 6.14:

«Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение».

При возникновении спорной ситуации вы можете сослаться на то, что у вас не было возможности экстренно остановиться, не нарушая пункт 1.5:

«Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда».

Кстати, именно этот пункт стоит учить в первую очередь всем без исключения, и не только водителям, но и пешеходам (о них — дальше).

Пешеходный переход

Водители иногда превращаются в пешеходов . Один из пунктов Правил, который нужно помнить абсолютно всем, — 4.5:

«На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств».

Конечно, это не отменяет обязанности водителя уступить дорогу пешеходу на переходе, как предписывает пункт 14.1:

«Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу*, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.



* Понятия регулируемого и нерегулируемого пешеходного перехода аналогичны понятиям регулируемого и нерегулируемого перекрестка, установленным в пункте 13.3. Правил».

Разворот по стрелке

Обычная спорная ситуация на дороге — разворот под стрелку, разрешающую поворот. Если гаишник утверждает, что это нарушение, это ложь. Пункт 6.3: «Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их действие распространяется только на направление (направления), указываемое стрелками. При этом стрелка, разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено соответствующим дорожным знаком». При этом вы должны помнить о пункте 8.11: «Разворот запрещается:

на пешеходных переходах;

в тоннелях;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

на железнодорожных переездах;

в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м;

в местах остановок маршрутных транспортных средств».

Разворот под стрелку, разрешающую левый поворот, разрешен. Все исключения перечислены в ПДД.

Авария

Одна из самых любимых «страшилок» для малограмотных водителей — изменение положения транспортных средств на проезжей части после аварии или оставление места ДТП. Однако в ПДД есть пункт 6.1, не только не запрещающий, а — напротив — предписывающий такие действия, если пострадали только машины и они мешают движению:

«Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств».

Госдума ужесточила наказание за оставление места ДТП — если авария привела к вреду для здоровья или смерти. Если помято только железо, можно оформиться и без ГИБДД.

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Понятно, что выучить такую формулировку крайне сложно. И все-таки стоит постараться, ведь от аварий никто не гарантирован (хотя большинство застрахованы на этот случай). Продолжаем цитировать тот же пункт Правил:

«Водители, причастные к такому дорожно-транспортному происшествию, не обязаны сообщать о случившемся в полицию и могут оставить место дорожно-транспортного происшествия, если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств оформление документов о дорожно-транспортном происшествии может осуществляться без участия уполномоченных на то сотрудников полиции».

Что самое интересное, сотрудников полиции не нужно ждать на месте аварии часами, что, как мы все знаем, часто приходится делать. Все вопросы можно решить по телефону:

«Если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств документы о дорожно-транспортном происшествии не могут быть оформлены без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, водитель, причастный к нему, обязан записать фамилии и адреса очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления дорожно-транспортного происшествия».

Водителю запрещается

Наверное, самый тяжелый для восприятия и запоминания пункт ПДД, который все-таки следует выучить каждому, но не для гаишников, а для себя — 2.7. Это перечень того, что запрещено водителю. Список внушительный:

«управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения;



передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим при себе водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории, кроме случаев обучения вождению в соответствии с разделом 21 Правил;



пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в них;



употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования;

В ПДД записано, что водителю запрещается управлять транспортным средством и в болезненном состоянии, и под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание.

управлять транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха, установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а при осуществлении международных автомобильных перевозок — международными договорами Российской Федерации;



пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.



опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдении бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствовании обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба».

Очевидно, этот пункт многим водителям просто не знаком либо стерся из памяти. Стоит освежить.