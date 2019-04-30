Коварный знак: неужели он круче светофора?

Проезд перекрестков — сложное испытание для многих водителей. Особенно когда порядок проезда регулируется не только светофором, а еще и дорожными знаками. А вы не запутались бы на таком перекрестке?

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Представим такую ситуацию. Вы подъезжаете к перекрестку. Вам горит зеленый сигнал светофора. Помимо основного зеленого — разрешающий сигнал в дополнительной секции. Но над светофором установлен дорожный знак со стрелкой.

По какой из предложенных траекторий можно продолжить движение, не нарушив при этом ПДД? Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.