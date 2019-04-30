Коварный знак: неужели он круче светофора?

В начале отпускного сезона «За рулем» напоминает, как правильно разместить багаж в легковом автомобиле — так, чтобы вещи не мешали пассажирам в дальней дороге и при этом в любой момент можно было с минимальными усилиями достать что-то нужное.
Третье поколение кроссовера (да-да, Kia позиционирует Soul именно так!) встало на конвейер калининградского «Автотора», а дилеры начали принимать заявки. По сравнению с машиной прошлого поколения цены выросли на 2–3 процента.
Представим такую ситуацию. Вы подъезжаете к перекрестку. Вам горит зеленый сигнал светофора. Помимо основного зеленого — разрешающий сигнал в дополнительной секции. Но над светофором установлен дорожный знак со стрелкой.
По какой из предложенных траекторий можно продолжить движение, не нарушив при этом ПДД? Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
В каком из направлений можно ехать (ну, если не нарушать)?
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