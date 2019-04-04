Лекарства за рулем: какие можно, а какие нет. Ответы эксперта ЗР

Материалы по теме Главное — самоконтроль: проверка на трезвость и тест алкотестеров Вопрос: Моя подруга — аллергик и часто принимает димедрол, в том числе за рулем автомобиля. Однажды, заметив ее заторможенную реакцию, я «отстранил» ее от управления машиной. Скажите, пожалуйста, насколько опасен или безопасен для водителей этот лекарственный препарат. (Константин) Ответ: Димедрол — сильнодействующий антигистаминный препарат, его прием может вызывать сонливость, нарушение координации движения, повышенную нервозность. Понятно, что все это вождению отнюдь не способствует. Кстати, пункт 2.7 ПДД прямо запрещает управлять автомобилем не только в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но и под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном и утомленном состоянии. Так что «отстранение» от управления было оправдано не только с моральной, но и с правовой точки зрения. К сильнодействующим лекарствам, вызывающим сонливость, могут быть отнесены и прочие антигистаминные (противоаллергические) препараты.

Материалы по теме Экспертиза алкометров и алкотестеров: в трубочку дует... робот Вопрос: С утра поехал к стоматологу, который удалил мне зуб, сделав местное обезболивание ультракаином. Выйдя от врача, я сел за руль, но почувствовал тошноту и головокружение и вынужден был оставить машину до вечера. За несколько дней до похода к стоматологу я начал принимать афобазол, чтобы снять тревожность (боюсь зубных врачей с детства). Может ли реакция моего организма быть ответом на совместный прием этих препаратов? И как можно без боязни сесть за руль после похода к стоматологу? (Семен) Ответ: Применение любого анестетика может вызвать реакцию, подобную описанной вами — тем более в сочетании с другими лекарственными средствами. Так что после применения анестезии за руль лучше все-таки не садиться хотя бы пару часов. Сам по себе афобазол, обладая успокаивающим действием, сонливости и тошноты не вызывает и вождению не вредит, в отличие от корвалола, валокордина, настоек пустырника, валерианы, которые многие применяют с той же — успокаивающей — целью. При этом тест на наркотические вещества покажет наличие в организме барбитуратов — психотропных средств. После приема перечисленных лекарств садиться за руль можно только на третьи сутки! В следующий раз, отправляясь лечить зубы, постарайтесь (при возможности) не ехать на своей машине, воспользуйтесь такси или общественным транспортом.

Материалы по теме За какие лекарства могут лишить прав? Вопрос : Болею ОРВИ, которые переходят в бактериальные инфекции. Приходится принимать антибиотики (кларитромицин, амоксиклав и т.п.). Побочных действий, влияющих на внимание и реакцию, от них не замечал. Вопросы: 1. В инструкции нет прямых указаний на влияние на управление транспортными средствами и механизмами. Как эти препараты влияют на это и можно их применять при вождении? 2. Содержат ли антибиотики запрещенные вещества? 3. Через какое время после окончания курса лечения можно управлять автомобилем? C уважением, Петр Ответ: Производители кларитромицина указывают, что препарат может вызывать нарушение сна, головокружение, шум в ушах, даже галлюцинации. Амоксиклав в ряде случаев вызывает тошноту, беспричинную тревогу, сильную головную боль, неадекватность поведения, приступы агрессии, туманность сознания, замедленную реакцию. Все это также явно не способствует нормальному вождению и ведет к нарушению того же пункта 2.7 ПДД. Впрочем, при правильном подборе дозировки такой реакции организма может и не быть. Прямого запрета на употребление указанных препаратов водителями нет. А абсолютно здоровых людей, как известно, не бывает. Полностью указанные препараты выводятся из организма в течение суток. Но это лишь ориентировочная информация. Точную способен дать ваш лечащий врач. Обязательно проконсультируйтесь с ним на тему вождения автомобиля.

Материалы по теме Алкотестер — ноль, анализ — ноль, а прав все равно лишают Вопрос: Принимаю лекарства от астмы — аэрозоли бекламетазон, беродуал. Схема лечения — 4 раза в сутки. В основе аэрозоли — этиловый спирт, который оседает в ротовой полости, поступает в ЖКТ. Насколько устойчивы пары этанола в легких, в ротовой полости? Какой период необходимо выдержать после ингаляции, чтобы алкотестер не реагировал? Отражается ли на наличии этанола в крови такой прием лекарств? С уважением, Дмитрий Ответ: И вам мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом по поводу применения перечисленных препаратов при вождении. Однако понятно, что лекарства на спиртовой основе более опасны для водителей из-за возможного алкогольного фона. Запах от водителя в сочетании с возбужденностью или заторможенностью спровоцирует инспектора ДПС отправить вас на проверку к наркологу. Впрочем, даже при регулярном приеме указанных препаратов вы вряд ли дотянете до 0,35 промилле в крови. И на всякий случай рекомендуем вам запастись справкой, что вы принимаете лекарства от астмы.