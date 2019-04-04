Лекарства за рулем: какие можно, а какие нет. Ответы эксперта ЗР

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Ответ: Димедрол — сильнодействующий антигистаминный препарат, его прием может вызывать сонливость, нарушение координации движения, повышенную нервозность. Понятно, что все это вождению отнюдь не способствует.
Кстати, пункт 2.7 ПДД прямо запрещает управлять автомобилем не только в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но и под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном и утомленном состоянии. Так что «отстранение» от управления было оправдано не только с моральной, но и с правовой точки зрения. К сильнодействующим лекарствам, вызывающим сонливость, могут быть отнесены и прочие антигистаминные (противоаллергические) препараты.
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Ответ: Применение любого анестетика может вызвать реакцию, подобную описанной вами — тем более в сочетании с другими лекарственными средствами. Так что после применения анестезии за руль лучше все-таки не садиться хотя бы пару часов. Сам по себе афобазол, обладая успокаивающим действием, сонливости и тошноты не вызывает и вождению не вредит, в отличие от корвалола, валокордина, настоек пустырника, валерианы, которые многие применяют с той же — успокаивающей — целью. При этом тест на наркотические вещества покажет наличие в организме барбитуратов — психотропных средств. После приема перечисленных лекарств садиться за руль можно только на третьи сутки!
В следующий раз, отправляясь лечить зубы, постарайтесь (при возможности) не ехать на своей машине, воспользуйтесь такси или общественным транспортом.
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1. В инструкции нет прямых указаний на влияние на управление транспортными средствами и механизмами. Как эти препараты влияют на это и можно их применять при вождении?
2. Содержат ли антибиотики запрещенные вещества?
3. Через какое время после окончания курса лечения можно управлять автомобилем?
C уважением, Петр
Ответ: Производители кларитромицина указывают, что препарат может вызывать нарушение сна, головокружение, шум в ушах, даже галлюцинации. Амоксиклав в ряде случаев вызывает тошноту, беспричинную тревогу, сильную головную боль, неадекватность поведения, приступы агрессии, туманность сознания, замедленную реакцию. Все это также явно не способствует нормальному вождению и ведет к нарушению того же пункта 2.7 ПДД. Впрочем, при правильном подборе дозировки такой реакции организма может и не быть. Прямого запрета на употребление указанных препаратов водителями нет. А абсолютно здоровых людей, как известно, не бывает. Полностью указанные препараты выводятся из организма в течение суток. Но это лишь ориентировочная информация. Точную способен дать ваш лечащий врач. Обязательно проконсультируйтесь с ним на тему вождения автомобиля.
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С уважением, Дмитрий
Ответ: И вам мы настоятельно рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом по поводу применения перечисленных препаратов при вождении. Однако понятно, что лекарства на спиртовой основе более опасны для водителей из-за возможного алкогольного фона. Запах от водителя в сочетании с возбужденностью или заторможенностью спровоцирует инспектора ДПС отправить вас на проверку к наркологу. Впрочем, даже при регулярном приеме указанных препаратов вы вряд ли дотянете до 0,35 промилле в крови. И на всякий случай рекомендуем вам запастись справкой, что вы принимаете лекарства от астмы.
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Не единожды слышал, что за кондитерский мак в булочке, если сдавать анализы при медосвидетельствовании, могут вас признать наркоманом, употребляющим опий, с соответствующими последствиями, да еще и поставят в на учет в наркодиспансер. Так ли это? Каков срок выведения кондитерского мака из организма? Спрашиваю, так как люблю различную магазинную выпечку, и порой, читая состав, вижу, что «возможно наличие кондитерского мака» в булочке, в которой его вроде и нет, и быть-то не должно. (Алексей)
Ответ: Действительно, тесты на наркотики весьма чувствительны и могут обнаружить употребление героина через 4 дня, каннабиоидов — через 5 дней. А при систематическом приеме — и через несколько недель после прекращения употребления (если такое встречается). Кондитерский мак может оставить в организме следы морфина, которые сохраняются до 8–12 часов после употребления. И этого будет достаточно, чтобы зафиксировать наркотическое опьянение у водителя! Так что булочки с маком лучше не употреблять ни в день поездки за рулем, ни накануне. А если вы ездите на машине ежедневно — отказаться от подобной выпечки во избежание неприятностей.
Рекомендации ЗР
Всем водителям рекомендуем держать под рукой список препаратов, которые чаще всего обнаруживают в крови водителей при исследовании в токсикологических лабораториях. И при приеме лекарств не только внимательно читать инструкцию, особенно про побочные действия, но и сверять состав препарата с нашим списком. При совпадении придется выбирать либо руль, либо лекарство.
Лекарства, которые нельзя употреблять перед тем, как сесть за руль:
- Фенобарбитал (входит примерно в 200 наименований лекарств)
- Феназепам
- Доксиламин (донормил)
- Прегабалин (лирика)
- Трамадол (трамал, залдиар)
- Карбамазепин (финлепсин)
- Кодеинсодержащие препараты (примерно 50 наименований, содержащих кодеин).
- Димедрол
- Дицикловерин (Триган-Д)
- Декстрометорфан
- Амитриптилин
- Налбуфин
- Буторфанол (Стадол)
- Тианептин (Коаксил)
- Баклофен
- Амантадин
- Хлорпротиксен
- Габапентин
- Галоперидол
- Мексидол
- Миртазапин
- Флупиртин (катадолон)
- Аминазин
- Тиоридазин
- Клопиксол
- Селегилин
- Ламотриджин
- Мапротилин
- Кветиапин (сероквель)
- Циталопрам
- Циклодол
- Фенибут
- Карфедон (фенотропил, метаболит — фенибут)
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