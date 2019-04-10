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Сразу останавливайтесь, включайте аварийную сигнализацию и выставляйте знак аварийной остановки, как того требуют ПДД.

Если нет угрозы здоровью попавших в ДТП, сфотографируйте на телефон расположение столкнувшихся автомобилей, точное место аварии и ее последствия.

Разошлись как в море корабли

Дальше начинаем переговоры с другим участником дорожной коллизии.

Если стороны пришли к согласию в выборе виновника происшествия и пострадавшего, а у автомобилей повреждения легкие и люди не пострадали, самый простой выход — договориться. Пострадавший получит живые деньги на ремонт, а у виновника не будет испорчен стаж безаварийной езды (он влияет на цену будущего страхового полиса). При этом обязательно следует обменяться расписками, подтверждающими, что участники аварии не имеют друг к другу претензий. Известны случаи, когда одна из сторон после устной договоренности об отсутствии претензий «неожиданно» прозревала и обращалась в полицию: дескать,участник ДТП скрылся.





Оформляем своими силами

Чтобы оформить аварию по европротоколу, ее обстоятельства должны удовлетворять нескольким обязательным условиям: в ДТП участвовало два автомобиля, разногласий в определении виновника нет, ущерб причинен только автомобилям и не превышает 100 тысяч рублей, у обоих водителей есть полис ОСАГО.

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Если вы пострадавший, удостоверьтесь в том, что полис ОСАГО у противоположной стороны подлинный, иначе никакого возмещения по ОСАГО не полýчите. Для этого на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) нужно ввести номер полиса виновника или отсканировать с помощью камеры телефона QR-код, если таковой на документе имеется. Обнаружилось, что полис у виновника аварии недействителен? Сразу вызывайте сотрудников ДПС.

Для оформления европротокола водители должны сами составить схему, зафиксировать место происшествия и правильно заполнить извещения. Ничего сложного в этом нет, тем более что все возника­ющие по ходу дела вопросы можно задать по телефону сотрудникам вашей страховой компании. Кто не хочет напрягаться, может вызвать аварийного комиссара от страховой либо независимого специалиста. Стоимость таких услуг начинается с 2000 рублей.

уведомить свою страховую фирму о случившемся нужно в пятидневный срок с момента происшествия.

Закончив оформление всех документов, можно разъезжаться. Но помните, чтоА если вы виновник, то страховая потерпевшего, скорее всего, захочет осмотреть ваш автомобиль, чтобы убедиться в реальности случившегося ДТП.