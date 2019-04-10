Сразу останавливайтесь, включайте аварийную сигнализацию и выставляйте знак аварийной остановки, как того требуют ПДД.
Если нет угрозы здоровью попавших в ДТП, сфотографируйте на телефон расположение столкнувшихся автомобилей, точное место аварии и ее последствия.
Разошлись как в море корабли
Дальше начинаем переговоры с другим участником дорожной коллизии.
Если стороны пришли к согласию в выборе виновника происшествия и пострадавшего, а у автомобилей повреждения легкие и люди не пострадали, самый простой выход — договориться. Пострадавший получит живые деньги на ремонт, а у виновника не будет испорчен стаж безаварийной езды (он влияет на цену будущего страхового полиса). При этом обязательно следует обменяться расписками, подтверждающими, что участники аварии не имеют друг к другу претензий. Известны случаи, когда одна из сторон после устной договоренности об отсутствии претензий «неожиданно» прозревала и обращалась в полицию: дескать,участник ДТП скрылся.
Оформляем своими силами
Чтобы оформить аварию по европротоколу, ее обстоятельства должны удовлетворять нескольким обязательным условиям: в ДТП участвовало два автомобиля, разногласий в определении виновника нет, ущерб причинен только автомобилям и не превышает 100 тысяч рублей, у обоих водителей есть полис ОСАГО.
Если вы пострадавший, удостоверьтесь в том, что полис ОСАГО у противоположной стороны подлинный, иначе никакого возмещения по ОСАГО не полýчите. Для этого на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) нужно ввести номер полиса виновника или отсканировать с помощью камеры телефона QR-код, если таковой на документе имеется. Обнаружилось, что полис у виновника аварии недействителен? Сразу вызывайте сотрудников ДПС.
Для оформления европротокола водители должны сами составить схему, зафиксировать место происшествия и правильно заполнить извещения. Ничего сложного в этом нет, тем более что все возникающие по ходу дела вопросы можно задать по телефону сотрудникам вашей страховой компании. Кто не хочет напрягаться, может вызвать аварийного комиссара от страховой либо независимого специалиста. Стоимость таких услуг начинается с 2000 рублей.Закончив оформление всех документов, можно разъезжаться. Но помните, что уведомить свою страховую фирму о случившемся нужно в пятидневный срок с момента происшествия. А если вы виновник, то страховая потерпевшего, скорее всего, захочет осмотреть ваш автомобиль, чтобы убедиться в реальности случившегося ДТП.
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ЧТО ПРИГОДИТСЯ В СЛУЧАЕ АВАРИИ
Нужен инспектор
Если хотя бы по одному из пунктов аварию нельзя оформить по европротоколу, звоните в полицию. Дежурный зафиксирует факт аварии и, спросив о приблизительном масштабе повреждений, отправит на место экипаж ДПС либо предложит проследовать на стационарный пост для оформления, предварительно составив схему ДТП.
Иногда инспектора приходится вызывать, если автомобиль застрахован по каско — это требование прописывают в договоре. Чтобы не остаться без выплат, не поленитесь позвонить в страховую, уточните, как поступить. Обычно не отказывают в выезде инспектора ДПС, если сообщаете, что машина застрахована по каско.
Справку о ДТП с осени 2017 года упразднили. Инспектор оформляет ДТП и определяет, кто и какую статью Правил дорожного движения нарушил. Виновному вручается постановление о привлечении к ответственности, а пострадавшему выдают копию. Если инспектор на месте не может определить, кто является виновником ДТП, составляется протокол, который направляется в группу разбора. Участники аварии получают под расписку копии протокола об административном правонарушении.
Сотрудников ДПС нужно вызывать всегда, если пострадали люди. Если до этого не позвонили в скорую, можете уже не торопиться — полицейские вас опередят.
Проезд следует освободить — при условии, что состояние потерпевших позволяет передвинуть транспортные средства. При тяжелых травмах, тем более если людей зажало в автомобиле, машины лучше не трогать до приезда квалифицированных специалистов.
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