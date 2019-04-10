Как правильно оформить ДТП — сохраните это в закладках

Произошла авария... «За рулем» рассказывает, как действовать дальше: что должен знать каждый водитель, чтобы не терять на дороге понапрасну время и не упустить главное.

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Сразу останавливайтесь, включайте аварийную сигнализацию и выставляйте знак аварийной остановки, как того требуют ПДД.

Если нет угрозы здоровью попавших в ДТП, сфотографируйте на телефон расположение столкнувшихся автомобилей, точное место аварии и ее последствия.

Разошлись как в море корабли

Дальше начинаем переговоры с другим участником дорожной коллизии.

Если стороны пришли к согласию в выборе виновника происшествия и пострадавшего, а у автомобилей повреждения легкие и люди не пострадали, самый простой выход — договориться. Пострадавший получит живые деньги на ремонт, а у виновника не будет испорчен стаж безаварийной езды (он влияет на цену будущего страхового полиса). При этом обязательно следует обменяться расписками, подтверждающими, что участники аварии не имеют друг к другу претензий. Известны случаи, когда одна из сторон после устной договоренности об отсутствии претензий «неожиданно» прозревала и обращалась в полицию: дескать,участник ДТП скрылся.


Оформляем своими силами

Чтобы оформить аварию по европротоколу, ее обстоятельства должны удовлетворять нескольким обязательным условиям: в ДТП участвовало два автомобиля, разногласий в определении виновника нет, ущерб причинен только автомобилям и не превышает 100 тысяч рублей, у обоих водителей есть полис ОСАГО.

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Если вы пострадавший, удостоверьтесь в том, что полис ОСАГО у противоположной стороны подлинный, иначе никакого возмещения по ОСАГО не полýчите. Для этого на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) нужно ввести номер полиса виновника или отсканировать с помощью камеры телефона QR-код, если таковой на документе имеется. Обнаружилось, что полис у виновника аварии недействителен? Сразу вызывайте сотрудников ДПС.

Для оформления европротокола водители должны сами составить схему, зафиксировать место происшествия и правильно заполнить извещения. Ничего сложного в этом нет, тем более что все возника­ющие по ходу дела вопросы можно задать по телефону сотрудникам вашей страховой компании. Кто не хочет напрягаться, может вызвать аварийного комиссара от страховой либо независимого специалиста. Стоимость таких услуг начинается с 2000 рублей.

Закончив оформление всех документов, можно разъезжаться. Но помните, что уведомить свою страховую фирму о случившемся нужно в пятидневный срок с момента происшествия. А если вы виновник, то страховая потерпевшего, скорее всего, захочет осмотреть ваш автомобиль, чтобы убедиться в реальности случившегося ДТП.

ЧТО ПРИГОДИТСЯ В СЛУЧАЕ АВАРИИ

  • Видеорегистратор, желательно с модулем GPS или ГЛОНАСС. Он зафиксирует ­точное местоположение автомобиля и время аварии.
  • Бланк европротокола. Его можно ­получить в любой страховой компании.
  • Авторучка и рулетка для фиксации расстояния до объектов при составлении схемы ДТП.
  • Автомобильная зарядка для вашего смартфона: придется много снимать и разговаривать с инспекторами ДПС, а также со страховыми компаниями.

Нужен инспектор

Если хотя бы по одному из пунктов аварию нельзя оформить по европротоколу, звоните в полицию. Дежурный зафиксирует факт аварии и, спросив о приблизительном масштабе повреждений, отправит на место экипаж ДПС либо предложит проследовать на стационарный пост для оформления, предварительно составив схему ДТП.

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Иногда инспектора приходится вызывать, если автомобиль застрахован по каско — это требование прописывают в договоре. Чтобы не остаться без выплат, не поленитесь позвонить в страховую, уточните, как поступить. Обычно не отказывают в выезде инспектора ДПС, если сообщаете, что машина застрахована по каско.

Справку о ДТП с осени 2017 года упразднили. Инспектор оформляет ДТП и определяет, кто и какую статью Правил дорожного движения нарушил. Виновному вручается постановление о привлечении к ответственности, а пострадавшему выдают копию. Если инспектор на месте не может определить, кто является виновником ДТП, составляется протокол, который направляется в группу разбора. Участники аварии получают под расписку копии протокола об административном правонарушении.

Сотрудников ДПС нужно вызывать всегда, если пострадали люди. Если до этого не позвонили в скорую, можете уже не торопиться — полицейские вас опередят.

Проезд следует освободить — при условии, что состояние потерпевших позволяет передвинуть транспортные средства. При тяжелых травмах, тем более если людей зажало в автомобиле, машины лучше не трогать до приезда квалифицированных специалистов.

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