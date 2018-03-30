Европротокол: как правильно оформить ДТП и не запутаться

По данным ведомства, в последнее время растет число оформлений мелких аварий без участия сотрудников ГИБДД, хотя сама возможность оформления ДТП по европротоколу появилась еще в июле 2015 года.
На сайте Госавтоинспекции размещена подробная интерактивная инструкция алгоритма оформления аварии, кроме того, можно скачать и возить простую и понятную блок-схему в бардачке, чтобы в случае неприятности не растеряться и правильно оформить ДТП.
В ГИБДД говорят, что ведут активную разъяснительную работу не только в интернете, но и в региональных подразделениях, где подробные алгоритмы размещены на информационных стендах, а сотрудники дают подробные инструкции, как оформить ДТП самостоятельно во время общественных приемных.
Также сотрудники Госавтоинспекции проводят занятия в автошколах, где рассказывают о преимуществах оформления ДТП по европротоколу, а совместно с общественными организациями и представителями страхового сообщества проводят семинары для автомобилистов по самостоятельному оформлению ДТП.
По статистике страховщиков за первые два месяца этого года аварии по европротоколу оформило более 100 тысяч человек, это на 9,6% больше, чем годом ранее. Сегодня без сотрудников полиции оформляется практически каждое третье ДТП.
Практически каждое третье ДТП сегодня оформляется без вызова сотрудников полиции. Доля водителей, оформлявших ДТП с применением европротокола, в целом по России с начала года составила более 38% от общего числа оформленных аварий.
- Минфин и МВД хотят распространить европротокол на все ДТП вне зависимости от числа пострадавших автомобилей в них.
- В этом году лимит по европротоколу может вырасти в 2 раза. Правда, это касается не всех регионов.
Фото: depositphotos.com, ГИБДД
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