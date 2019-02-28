Ситуацию, в которой оказался угодивший в аварию беспечный читатель «За рулем», не озаботившийся оформлением полиса «автогражданки», разъясняет глава ГИБДД.

Можно ли получить выплату по ОСАГО, если в ДТП я не виноват, но у меня нет страховки? Работает ли в этом случае европротокол?

Денис, Московская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» гарантирует возмещение в установленных пределах вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, независимо от того, застраховали они свою гражданскую ответственность в соответствии с указанным законом или нет. Перечень действий потерпевшего, намеренного воспользоваться своим правом на страховое возмещение, содержится в статье 12 данного федерального закона и предполагает направление в компанию, застраховавшую ответственность причинителя вреда, заявления о страховом возмещении с приложением документов, предусмотренных правилами обязательного страхования (утверждены положением Банка России от 19 сентября 2014 года № 431‑П).

К этим документам, в частности, относятся извещение о дорожно-транспортном происшествии, копии протокола об административном правонарушении, постановления по делу или определение об отказе в возбуждении такого дела.

Поскольку одним из условий оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции является заключение договора страхования обоими водителями-участниками, данный правовой институт в описанной вами ситуации применяться не может. Примите также во внимание, что после того, как в процессе оформления сотрудником полиции документов о дорожно-транспортном происшествии выяснится, что предусмотренная законом обязанность по страхованию гражданской ответственности не выполнена, на водителя будет наложен штраф в размере 800 рублей по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ.

Подробная инструкция оформления ДТП по европротоколу — здесь.

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