История одной аварии и равнодушия ГИБДД. Личный опыт

«За рулем» постоянно пишет о европротоколе, о новом регламенте работы и сокращении штата ГИБДД, о неудачной организации движения: разъясняет, критикует, советует. Кириллу Милешкину довелось проверить на себе прелести этих новшеств.

Легкий пинок в задний бампер. Для мегаполиса ситуация банальная. Если второй водитель не отрицает вину, на улаживание формальностей с европротоколом уйдет 10–15 минут. Я это уже проходил в декабре 2016 года, когда в вялотекущей пробке в корму редакционной Весты причалил кроссовер с зазевавшимся водителем. Тогда всё прошло гладко. Повторение ситуации полтора года спустя оказалось уже не таким безоблачным.

Аварию породили нервы, а их, в свою очередь, взвинтил результат работы ЦОДД. Эти организаторы дорожного движения за миллиарды рублей московских налогоплательщиков превратили пересечение Сретенки с Садовым кольцом в сгусток проблем. С момента запуска участка после реконструкции прошел год, а схему движения на нем перекраивали уже несколько раз. По принципу: не угадали — попробуем по-другому.

Не единожды спрашивал я дежурящих на перекрестке патрульных, не смущает ли их схема организации движения? Не смущает. Это, как выяснилось, не их дело, а ЦОДД. Инспектор может ежедневно смотреть в упор на какую-нибудь дорожную глупость, но делать ничего не будет. Еще порадуется, если она приносит «штрафные» деньги.

Поворачивающие сигналят, предлагая стоящим в ожидании зеленого прямо выезжать на перекресток в нарушение ПДД. Инспекторы ДПС наблюдают ситу­ацию каждый день, но не реагируют.

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С крайней правой полосы разрешено движение прямо и направо. И бог с ним, с отсутствием знаков (направления обозначены только на асфальте), — беда в другом. Стрелка горит практически постоянно, а вот основной зеленый нужно ждать по полторы-две минуты. Жаждущие повернуть беснуются практически каждый цикл светофора: нецензурная брань, непрерывные гудки и чуть ли не мордобой. Стоящим перед стоп-линией в ожидании зеленого предлагают выехать за нее и постоять на пешеходном переходе на глазах у дежурящего здесь же гаишника. Оказавшийся за мной водитель «каблука», отчаявшись и исчерпав идиоматические выражения, пошел на таран. Вину при этом не отрицал.

Европротокол не подходил по причине наличия полиса каско, оформленного на взятый на тест Hyundai Solaris. Привести на место инцидента инспектора — минутное дело. А дальше всё приняло интересный оборот. Оказывается, здешний экипаж отвечает только за Садовое кольцо! Авария перед стоп-линией на Сретенке его не касается. И плевать гаишнику, что движение еще больше застопорилось, а он стоит в 30 метрах от столкнувшихся машин. «Вызывайте через 112».

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Дежурный, с которым меня соединили, был предельно откровенен: «Не поедем, пишите европротокол. Не подходит? Подъезжайте в отдел часика через два-три, оформим. Или ждите на месте. Людей у нас не хватает, так что можете простоять и четыре-пять часов».

Такие ответы ГИБДД стали нормой, когда в обиход вошел европротокол. Ну а с того момента, как лимит возмещения вырос до 100 000 рублей, а количество «полевых» сотрудников урезали, полицейские и вовсе перестали стесняться. Выкручивайтесь, дескать, сами: «подгоняйте» условия ДТП под европротокол, договаривайтесь на месте или приезжайте в отдел.

Я выбрал четвертый путь. Убедившись, что повреждения минимальны, уговорил представительство Hyundai согласиться на европротокол и починить машину по ОСАГО, а не по каско. Это заняло 45 минут. Еще за пятнадцать минут вожделенная бумажка была заполнена, и мы разъехались.

Повреждений минимум, а проблем — на час с лишним.

Аварии в принципе не произошло бы, не создай ЦОДД собственными руками горячую точку. Причем в Москве их сотни, о чем мы уже рассказывали, и снимать напряженность власти не спешат. Будь условия составления европротокола более мягкими, не пришлось бы согласовывать процедуру с собственником машины. Вот только страховщики видят в каждом водителе проходимца, отнимающего их выстраданную прибыль. Но и с полноценным оформлением удалось бы уложиться в четверть часа, если бы не подход ГИБДД к работе.

Лишний раз убедился, что полицейских по-прежнему мало интересует безопасность движения. Результат — час с лишним потерянного времени у участников аварии и еще больше у всех, кто объезжал нас, пока мы ­разбирались. Маленькое ДТП в России по-прежнему вызывает много проблем.