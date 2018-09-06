15 ловушек для водителей ЗР нашел на улицах Москвы. Найдите больше!

В организацию движения в Москве вливают миллиарды рублей, но «косяков» по-прежнему хватает. «За рулем» указывает на некоторые и подсказывает, как рационально их исправить и не допускать в будущем.

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На организацию дорожного движения столица тратит бешеные деньги. Например, объявленный в 2016 году Центром организации дорожного движения (ЦОДД) тендер на аренду 500 камер фиксации нарушений потянул на 2,9 млрд рублей. В том же 2016 году 3,9 млрд рублей выставили по тендеру на обслуживание интеллектуальной транспортной системы (ИТС), а в 2018‑м уже 17,5 млрд на обслуживание ИТС — но в течение пяти лет. Последний контракт подразумевает, что у ЦОДД появится компания-подрядчик, которая будет заведовать светофорами, датчиками трафика и прочим дорожным ­оборудованием.

По идее, с таким финансированием организация дорожного движения должна быть идеальной. Но нет! Не особо напрягаясь, мы нашли десятки ловушек и не подда­ющихся логическому объяснению решений. Для этого не пришлось неделями шерстить Москву целиком — все они оказались под боком! Сколько же их в масштабах всего города? Необъяснимые решения появились не вчера: ситуацию не исправляют годами, несмотря на обращения «куда следует». Некоторые «косяки» не только препятствуют нормальному движению, но и оборачиваются штрафами для автомобилистов.

Этот перекресток Сретенки и Садового — вообще сгусток «косяков». Нынешняя схема движения по полосам уже третья за неполный год. Ее, видимо, делают наугад, пробуя разные варианты. Стрелка направо горит практически постоянно, но воспользоваться этим нельзя: желающие проехать прямо стоят тут же, а им зеленый загорается раз в полторы-две минуты. Обратите внимание на автомобиль ДПС. Для патрулей забыли предусмотреть местá, где они никому не мешали бы, - и их машины либо занимают проезжую часть, либо стоят на тротуаре.

Центр Москвы стал симпатичнее, избавившись от безобразно висящих проводов и рекламных растяжек. Жаль, что под сокращение попали и очень нужные знаки направлений по полосам. Например, на этом перекрестке (см. фото выше) схема нестандартная: две полосы налево, одна — прямо, одна — прямо и направо. Более того, четыре ряда из двух появляются буквально за 50 метров до светофора. Как водителям ориентироваться без подсказок? А ведь уже есть перекрестки, на которых камеры фиксируют позднее перестроение через сплошную — и лови штраф.

Частые пешеходные переходы на нескоростных улицах — это хорошо. Нарушителей меньше, поскольку всегда есть переход неподалеку. Но новую моду рисовать зебру над уже существующими подземными переходами не понимаю. Ведь ждать зеленого нужно столько, что под землей пройти иной раз быстрее. А не дождавшиеся разрешающего сигнала торопыги создают аварийные ситуации. Зачем провоцировать людей?

Подмеченные нами «ляпы» с нестыкующимися знаками и дорожной разметкой смотрите в галерее ниже.