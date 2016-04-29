Белая, желтая, а теперь и синяя: какая разметка главнее?

Первого июня в России вступил в силу ГОСТ, вводящий новые виды дорожной разметки. Разложим по полочкам, что означает цветовая дифференциация линий на асфальте.

Для начала о самом главном. В этом месяце утвержден лишь ГОСТ на новую дорожную разметку. Чтобы ее начать массово рисовать на дорогах, необходимо внести все поправки в Правила дорожного движения. Все просто: водитель обязан знать только последний документ, а тому, что прописано в госстандартах, автошколы не учат. Следовательно, пока на дорогах могут быть лишь те типы, которые есть в ПДД. Актуальную версию всегда можно изучить по ссылке.

Использовать нестандартные линии в качестве эксперимента на дорогах общего пользования не запрещено (иначе как понять, полезны ли они будут?). Но в этом случае о нетрадиционной схеме организации движения водителей должны информировать отдельные щиты и дорожные знаки. В столичном регионе ими не пренебрегают. Например, при появлении «вафельной» разметки несколько лет назад перед перекрестками появились поясняющие таблички. Допускаю, что в регионах о подобной «мелочи» могут и забыть.

Белая разметка — основная для российских дорог и таковой останется в будущем.

Материалы по теме Почему за МКАДом нет разметки?

Действующими Правилами предусмотрено три цвета горизонтальной (то есть нанесенной на асфальт) дорожной разметки. Основные линии — белые. Желтым цветом обозначают места запрета остановки и стоянки, зону остановок общественного транспорта и рисуют упомянутую выше «вафельницу». Последняя обозначает границы перекрестка, подсказывая водителям, где нельзя находиться после включения запрещающего сигнала светофора. Желтая и белая разметки не имеют смысловых пересечений и регулируют разные нюансы дорожного движения. Соответственно, они равнозначны.

Третий колер дорожной разметки — оранжевый, для временных линий. Им рисуют в местах проведения ремонтных работ для организации движения по временной схеме. В ПДД прямо прописан приоритет временной разметки над постоянной: «В случаях, если линии временной разметки и линии постоянной разметки противоречат друг другу, водители должны руководствоваться линиями временной разметки».

Временную разметку в зоне дорожных работ ПДД требуют рисовать оранжевым цветом, но нередко можно увидеть ее и желтой. Она имеет приоритет над постоянными линиями.

Правила не прописывают, какие именно типы линий могут быть нанесены временным оранжевым цветом. Из этого следует, что любые: разделители попутных и встречных потоков, направления движения по полосам, дублирующие знаки ограничения скорости и т.п. И даже те полосы, которые по умолчанию рисуют желтым. Например, в случае, когда из-за ремонта и сужения проезжей части необходимо временно запретить остановку или когда в силу этих же обстоятельств переносится на новое место автобусная остановка.

Новый ГОСТ в Правила дорожного движения еще не перенесли, так что мы можем опираться только на предварительные данные. Судя по всему, изменений в приоритетах не будет: оранжевые линии останутся главными на дороге. А вот перечень цветов для постоянной разметки расширен.

Желтым сегодня обозначают места запрета остановки и стоянки, границы перекрестков и зону остановок общественного транспорта (включая такси). Скоро тем же цветом можно будет рисовать границы полос движения.

Для лучшей видимости линии, разделяющие попутные и встречные потоки, отныне можно наносить как белым, так и желтым цветом. Последний лучше виден зимой, в туман и дождь. Эксперимент уже провели на трассе «Кола» и признали удачным. Опыт скандинавских стран и США подтверждает, что такая оптимизация имеет смысл.

Синяя разметка введена в ГОСТ, но нюансы ее применения еще неясны.

Материалы по теме Нечитаемые знаки и разметка: как выиграть битву с невидимками

Для обозначения парковочных мест (каких именно — платных, бесплатных или резидентных, пока неясно) и полос в пределах перекрестков станут применять синий цвет. Вот эта идея нам видится весьма сомнительной. Учитывая погодные условия и короткий срок жизни разметки в России, стоянки удобнее обозначать знаками, а не разметкой. А линии на перекрестках и вовсе живут меньше всех остальных, ведь по ним постоянно проезжают автомобили. Так что, полагаем, синяя разметка даже после введения ее в ПДД останется для наших дорог экзотикой.

Подытожим. Постоянная разметка может быть белого, желтого, а скоро и синего цвета. Причем в поле зрения водителя одновременно могут оказаться все три цвета, но — в теории — противоречить эти линии друг другу не могут, только дополнять. Оранжевые полосы имеют приоритет над всеми остальными и обозначают временную схему движения.