Почему за МКАДом нет разметки?

Москвичи зажрались и относятся к отсутствию дорожной разметки как к чему-то из ряда вон выходящему. В регионах же это явление в порядке вещей. Так и должно быть?

Разметка на наших дорогах блеклая и недолговечная — сходит каждую весну вместе с асфальтом. В Москве ее оперативно обновляют по нескольким причинам. Во-первых, каждый теплый сезон в столице закатывают в новый асфальт едва ли не четверть дорог. Конечно, приходится рисовать на нем заново. Во-вторых, быстро обновляют линии и на старом асфальте. Потому что финансирование позволяет. Ну а в-третьих, с каждым месяцем в мегаполисе становится все больше камер, штрафующих за нарушения требований разметки. Не будет последней — пойдут жалобы и отмены постановлений. Добавим сюда постоянную работу по оптимизации движения. Изменение схемы разметки — один из недорогих и действенных способов увеличить пропускную способность дорог.

Материалы по теме Что мне будет за разворот/поворот через сплошную?

За МКАДом с разметкой дела обстоят хуже. Проблем с ней нет только на федеральных трассах и основных улицах самых крупных городов. А так нарисуют — в лучшем случае! — только осевую линию как основной ориентир. Причины банальны: ограниченный бюджет и разгильдяйство чиновников и дорожных служб. Отсюда же и разбитые дороги, мятые и нечитаемые дорожные знаки, кривые и грязные отбойники.

Никаких норм, позволяющих обходиться без дорожной разметки, в России не предусмотрено. Действующий ГОСТ Р 50597–93 своим пунктом 4.2.2 требует: «Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть хорошо различима в любое время суток (при условии отсутствия снега на покрытии)». А следующий пункт 4.2.3 гласит, что «дорожная разметка должна быть восстановлена, если в процессе эксплуатации износ по площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) составляет более 50% при выполнении ее краской и более 25% — термопластичными массами». С 1 июня 2018 года вступает в силу новый документ — ГОСТ Р 50597–2017, который в чуть измененных формулировках содержит те же требования. Причем регламентируются не только внешние повреждения, но также и ухудшение светоотражающих характеристик.

Жаловаться на некачественную или поврежденную разметку можно в ГИБДД или в ответственную за содержание дорог организацию (в каждом регионе она называется по-своему). А вот со столичного портала «Наш город» соответствующую тему убрали. Но в любом случае в век интернета нагуглить координаты адресата несложно. Было бы желание добиться результата.

Фото: АГН «Москва»