4 нарушения за одну проверку на трезвость! (Личный опыт)

Нам много рассказывают об улучшениях в работе ГИБДД. И журналисты об этом пишут, основываясь на заявления высоких чинов. А потом водитель сталкивается с инспектором лично и понимает, что ничего не изменилось. Делиться таким опытом необходимо!

Россия такая страна, где законодательная теория расходится с реальной жизнью весьма значительно. Водителю, чтобы себя обезопасить, следует увидеть ситуацию с обеих сторон. Как должна проходить проверка водителя на состояние опьянения, я знаю в теории. И как проходят показательные рейды при участии журналистов, тоже неплохо себе представляю. Но недавно довелось оказаться «по другую сторону баррикад» и немало удивиться.

На въезде в Москву по Ярославскому шоссе наша машина была остановлена экипажем ДПС по СВАО. Находившейся за рулем супруге было предложено пройти в патрульную машину «для проверки штрафов». После отказа нашелся другой повод — запах алкоголя из салона (который, к слову, отсутствовал) и необходимость проверки на трезвость. Аргумент, выходим.

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С этого момента началась «самодеятельность». Как оказалось, дуть у патрульного экипажа не во что. Прибор пообещали «скоро подвезти, ждите». Просьбы составить протокол об отстранении водителя, чтобы задержание и ожидание превратились в законные, лейтенант Барышников и старший лейтенант Лукьянов игнорировали. Звонки на телефон доверия успехом не увенчались. Тут все предусмотрено: написанный на борту патрульной машины номер не отвечает, а в службе 112 оператор любезно назвала несуществующий телефон. Круговая порука в действии.

Когда ожидание перевалило за 25 минут, супруга попросила инспекторов предъявить служебные удостоверения. Старший лейтенант Лукьянов сделал это оригинально: махнув открытой «корочкой» перед лицом. Никакой возможности проверить данные, понятное дело, предоставлено не было. Фотографировать или переписывать данные полицейский запретил прямым текстом. А алкотестер всё везут…

После 40 минут ожидания начали проявляться некоторые физиологические потребности. Однако справить их водителю не дали. Мотивация — задержание. Вопроса о подтверждающих документах старший лейтенант снова «не услышал».

Тут, наконец, появился «хранитель прибора», и инспекторы остановили двоих понятых. Вот только ни паспорта, ни свидетельства о поверке алкотестера в наличии не оказалось. «Лежат в дежурной части, потом покажем», — был ответ. Это еще одно нарушение. Сжалившись над понятыми, у которых явно были свои дела, супруга решила пройти проверку.

Но еще до того, как приступили к процедуре, один из полицейских заявил: даже если будут нули, поедем на медицинское освидетельствование. На этот счет законодательство любезно предоставило гаишникам повод с широчайшим полем для фантазии — поведение, не соответствующее обстановке. За него наши доблестные стражи порядка обычно принимают требования соблюдать права и процедуры.

Нули при дорожной проверке ожидаемо подтвердились и в медицинском кабинете. Итого — задержание почти на два часа и ворох нарушений. Давайте посчитаем:

Отказ предъявить служебное удостоверение для проверки данных инспектора (п. 45 приказа № 664 МВД России).

Несоставление протокола об отстранении от управления автомобилем. Согласно п. 224 приказа № 664 МВД России, «отстранение лица от управления транспортным средством по основаниям, предусмотренным Кодексом, осуществляется сотрудником непосредственно после выявления оснований, предусмотренных пунктом 223 Административного регламента». Основания были выявлены сразу, а документы оформили только при проведении проверки на трезвость.

Время незаконного задержания, во время которого экипаж ДПС демонстративно бездействовал, составило больше 40 минут.

Отсутствие документов, подтверждающих прохождение алкотестером необходимой поверки. Был распечатан некий чек, в котором, со слов инспекторов, «вот в этой строчке указана дата последней поверки, которая действует один год». Возможности полностью ознакомиться с документом предоставлено не было. Это нарушение п. 230 все того же приказа № 664: «Перед освидетельствованием на состояние алкогольного опьянения сотрудник информирует… о порядке освидетельствования с применением специального технического средства, целостности клейма государственного поверителя, наличии свидетельства о поверке или записи о поверке в паспорте технического средства измерения».

Все три документа вылезли из принтера одновременно. Понятые и водитель получили их на подпись только после проведения первого освидетельствования. А время волшебным образом в них стоит разное. Но даже указанные в протоколе об отстранении 5 часов 39 минут — это значительно позже момента выявления «достаточных оснований полагать».

Четыре нарушения во время одной проверки на состояние опьянения! Не многовато ли? И это при том факте, что водитель дала понять, что права свои знает и готова пройти все проверки. О каком уважении к службе может идти речь, если соблюдать установленный порядок стражи этого самого порядка не хотят или не умеют. Допускаю, что процедура излишне усложнена. Так что мешает ее упростить? Законы, касающиеся автомобилистов, корректируют каждый месяц — от очередного повышения штрафов до переписывания всего регламента работы ГИБДД. Так что, изменение регламента освидетельствования сенсацией не станет.

А пока жалобы на действия лейтенанта Барышникова и старшего лейтенанта Лукьянова отправляются в соответствующие инстанции. Буду надеяться, реакция на них последует.