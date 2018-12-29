Подстава в пробке: а ведь можно было остаться без прав!

Героиню этой истории вызвали в группу разбора ГИБДД — якобы она совершила ДТП и скрылась. Рассказываем, как Анне удалось, не имея серьезных доказательств, отстоять свою невиновность.

— Однажды ко мне обратилась девушка, которой грозило лишение водительских прав по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ « Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием », — рассказывает Прим. ЗР). адвокат Андрей Беляков. — Иными словами, за оставление места ДТП. Моя доверительница Анна (к слову, успешный московский предприниматель) даже не догадывалась, что стала участницей ДТП, пока ей по почте не пришла повестка: вызывали в группу разбора ГИБДД (официально «группа административной практики». —).









Решим вопрос на месте!

В повестке значилось, что явиться в ГИБДД надо в связи с расследованием ДТП, произошедшего в Чапаевском переулке в Москве. Анна недоумевала: в этот день она действительно была в Чапаевском переулке, стояла там в пробке. В какой-то момент перед ней резко затормозил Volkswagen Multivan. Из него выскочил мужчина и стал кричать, что Анна его зацепила. Девушка объясняла, что машину не задевала, а небольшая царапина на бампере у нее давно. Но мужчина не унимался: у меня царапина, у тебя царапина, давай решать вопрос на месте и разъезжаемся. Анна в ответ покрутила пальцем у виска — за что платить, если она ничего не сделала? — и уехала.

Недели через две девушке пришла повестка. В ней также значилось, что BMW X6 Анны включили в систему распознавания автомобильных номеров «Поток» — видимо, чтобы у «нарушителя» не было соблазна скрыться.

Первое, что я объяснил Анне: раз ее обвиняют в совершении ДТП (а именно в нарушении п. 10.1 ПДД — несоблюдение дистанции, нарушение скоростного режима), то, вероятнее всего, ей грозит и второе наказание — за оставление места аварии, а это от одного года до полутора лет лишения прав. Цена любой нашей ошибки была бы очень высока. Впрочем, со слов Анны можно было предположить, что второй стороной конфликта являются провокаторы, и это подстава.

Включить «дурочку»

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Бороться с автоподставой «с открытым забралом» — глупо. В машине девушки есть видеорегистратор, но в момент инцидента с водителем Volkswagen Multivan он был выключен. Я предложил: «Пока не спросят прямо, не будем говорить, что он не работал. Заявим, что в машине в тот момент был видеорегистратор, но потом вы его сняли. Запись у вас хранится, но вы ее еще не просматривали». Пусть инспекторы и второй водитель думают, что она есть. А если попросят запись принести, переживала Анна. «Тогда придется „включить дурочку“: мол, я в технике не разбираюсь, этими делами занимается муж», — пояснил я.

Другой важный момент в ситуации, подобной той, что приключилась с Анной, — свидетели. У девушки их не было. Тогда я посоветовал ей разместить в соцсетях обращение: вдруг кто-то из пользователей видел конфликт на дороге. И мы действительно нашли двух свидетелей, которые утверждали, что девушка не въезжала в Volkswagen, а вот его водитель вел себя очень агрессивно, чем и привлек внимание этих людей.

Однако несмотря на то, что мы нашли двух очевидцев, я не торопился заявлять их для вызова на разбор. Многие сотрудники полиции не очень-то жалуют активных граждан, которые приходят на разбор. Не исключено, что фразами вроде: «Ну и чего вы сюда пришли?», «Сколько Вам за это денег дали?», «Делать вам больше нечего, кроме как в ГИБДД ходить» они могли отбить у людей желание дальше участвовать в процессе разбора. Мы решили сделать иначе: дали инспекторам марку, цвет автомобилей свидетелей и часть других данных. Остальные пообещали «вспомнить позже». Это было нужно для того, чтобы инспекторы поняли: у водителя есть свидетели, но воздействовать на них не получится. А что если девушка потом приведет их в суд?

Как же мы вас так отпустим?

Пока мы ждали в очереди в кабинет группы разбора, я разговорился с дежурным. Тот посочувствовал: в тот день в этом районе было много автоподстав. Наши опасения подтверждались.

«Пострадавших» на разборе не было. Надо отдать должное Анне: в беседе с инспекторами девушка вела себя довольно уверенно и сказала все в точности, как я рекомендовал. В свою очередь инспекторы то и дело намекали, что проще бы нам заплатить второму участнику ДТП, и дело с концом. Конечно, впрямую о деньгах речи не было: «Анна Николаевна, сами посудите — как мы вас отпустим, если на нас наседает потерпевший?». И все в таком духе. Но нас такой вариант развития событий не устраивал.

Высота бампера

Сотрудники ГИБДД не хотели пускать меня на осмотр автомобиля. Утверждали, что на нем должен присутствовать только водитель. Пришлось напомнить им о полномочиях адвоката (ст. 25.5 КоАП РФ. — Прим. ЗР). Инспектор вышел к машине со специальной рулеткой, замерил расстояние от земли до царапины, которая была на бампере BMW X6. Стали сопоставлять с теми повреждениями, которые значатся у Volkswagen Multivan по протоколу осмотра. Судя по фотографиям, потертости у Volkswagen выше. Казалось бы, на этом можно разъезжаться. Но инспектор заявил, что это еще ничего не доказывает: если машину загрузить, ее бампер опустится и повреждения сойдутся. Но у меня на этот счет был припасен еще один аргумент: «Тогда давайте вместе посмотрим вторую машину и будем назначать административную экспертизу». «И кто вам будет проводить „административку“?» — усмехнулся сотрудник полиции. — «Да вы же и будете. Административным кодексом это предусмотрено. Откажете в экспертизе — обжалуем в суд», — объяснил я. После этих слов инспектор осмотр закончил.

Волшебное слово

Почему такое воздействие оказало предложение назначить административную экспертизу? Во-первых, если дело дойдет до нее, могут вскрыться многие неприятные для инспекторов моменты, в том числе их возможное «сотрудничество» с водителем Volkswagen Multivan, а это уже подсудное дело. Эксперт сразу увидит недостатки протокола осмотра автотранспорта, схемы и протокола осмотра места происшествия, время получения повреждений, потребует справку по аварийности и ремонтам на каждый автомобиль. Во-вторых, административная экспертиза занимает много времени, требует составления четырех дополнительных документов. Над одним из них надо хорошо подумать — это постановление о назначении экспертизы и перечень вопросов, которые ставятся перед экспертом. Недобросовестные инспекторы ГИБДД, равно как и автоподставщики, с этим связываться не хотят. Для них важна легкая и быстрая нажива. А в нашем случае этого не получилось.

В результате спустя несколько дней моя доверительница получила постановление, что производство по делу в отношении нее прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. Я сомневаюсь, что ей удалось бы отбиться, если бы она пошла на разбор одна. Часто в подобной ситуации водитель приходит на разбор с мыслью: «Раз не было ДТП, то мне ничего и не будет». Но на практике чаще всего получается так, что ему не только вменяют оставление места аварии, но еще и выставляют счет за ремонт другого авто.

Имейте в виду:

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Верный способ не допустить ошибок во время разбора — прийти в ГИБДД вместе с адвокатом. Если такой возможности нет, сходите хотя бы на консультацию. Вместе вы сможете выработать позицию по ДТП.

В группе разбора не спешите говорить, возражать и тем более ругаться, если вы не познакомились с материалом заранее. Сначала изучите административный материал (протокол и схему, объяснения и заявления): вдруг увидите там то, что требует обдумывания.

У вас есть видеорегистратор?- прекрасно. Даже если вторая сторона приведет десять свидетелей, регистратор является более объективным доказательством того, как обстояло дело. Если же регистратора все еще нет, то, может, пора обзавестись им. Какой выбрать, читайте вот здесь.

Уже на разборе возьмите контакты инспекторов, которые будут заниматься вашим ДТП: быстрее узнаете, принято ли решение по вашему делу и когда можно забрать постановление.





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