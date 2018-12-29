Подстава в пробке: а ведь можно было остаться без прав!

Решим вопрос на месте!
В повестке значилось, что явиться в ГИБДД надо в связи с расследованием ДТП, произошедшего в Чапаевском переулке в Москве. Анна недоумевала: в этот день она действительно была в Чапаевском переулке, стояла там в пробке. В какой-то момент перед ней резко затормозил Volkswagen Multivan. Из него выскочил мужчина и стал кричать, что Анна его зацепила. Девушка объясняла, что машину не задевала, а небольшая царапина на бампере у нее давно. Но мужчина не унимался: у меня царапина, у тебя царапина, давай решать вопрос на месте и разъезжаемся. Анна в ответ покрутила пальцем у виска — за что платить, если она ничего не сделала? — и уехала.
Недели через две девушке пришла повестка. В ней также значилось, что BMW X6 Анны включили в систему распознавания автомобильных номеров «Поток» — видимо, чтобы у «нарушителя» не было соблазна скрыться.
Первое, что я объяснил Анне: раз ее обвиняют в совершении ДТП (а именно в нарушении п. 10.1 ПДД — несоблюдение дистанции, нарушение скоростного режима), то, вероятнее всего, ей грозит и второе наказание — за оставление места аварии, а это от одного года до полутора лет лишения прав. Цена любой нашей ошибки была бы очень высока. Впрочем, со слов Анны можно было предположить, что второй стороной конфликта являются провокаторы, и это подстава.
Включить «дурочку»
Бороться с автоподставой «с открытым забралом» — глупо. В машине девушки есть видеорегистратор, но в момент инцидента с водителем Volkswagen Multivan он был выключен. Я предложил: «Пока не спросят прямо, не будем говорить, что он не работал. Заявим, что в машине в тот момент был видеорегистратор, но потом вы его сняли. Запись у вас хранится, но вы ее еще не просматривали». Пусть инспекторы и второй водитель думают, что она есть. А если попросят запись принести, переживала Анна. «Тогда придется „включить дурочку“: мол, я в технике не разбираюсь, этими делами занимается муж», — пояснил я.
Другой важный момент в ситуации, подобной той, что приключилась с Анной, — свидетели. У девушки их не было. Тогда я посоветовал ей разместить в соцсетях обращение: вдруг кто-то из пользователей видел конфликт на дороге. И мы действительно нашли двух свидетелей, которые утверждали, что девушка не въезжала в Volkswagen, а вот его водитель вел себя очень агрессивно, чем и привлек внимание этих людей.
Однако несмотря на то, что мы нашли двух очевидцев, я не торопился заявлять их для вызова на разбор. Многие сотрудники полиции не очень-то жалуют активных граждан, которые приходят на разбор. Не исключено, что фразами вроде: «Ну и чего вы сюда пришли?», «Сколько Вам за это денег дали?», «Делать вам больше нечего, кроме как в ГИБДД ходить» они могли отбить у людей желание дальше участвовать в процессе разбора. Мы решили сделать иначе: дали инспекторам марку, цвет автомобилей свидетелей и часть других данных. Остальные пообещали «вспомнить позже». Это было нужно для того, чтобы инспекторы поняли: у водителя есть свидетели, но воздействовать на них не получится. А что если девушка потом приведет их в суд?
Как же мы вас так отпустим?
Пока мы ждали в очереди в кабинет группы разбора, я разговорился с дежурным. Тот посочувствовал: в тот день в этом районе было много автоподстав. Наши опасения подтверждались.
«Пострадавших» на разборе не было. Надо отдать должное Анне: в беседе с инспекторами девушка вела себя довольно уверенно и сказала все в точности, как я рекомендовал. В свою очередь инспекторы то и дело намекали, что проще бы нам заплатить второму участнику ДТП, и дело с концом. Конечно, впрямую о деньгах речи не было: «Анна Николаевна, сами посудите — как мы вас отпустим, если на нас наседает потерпевший?». И все в таком духе. Но нас такой вариант развития событий не устраивал.
Высота бампера
Сотрудники ГИБДД не хотели пускать меня на осмотр автомобиля. Утверждали, что на нем должен присутствовать только водитель. Пришлось напомнить им о полномочиях адвоката (ст. 25.5 КоАП РФ. — Прим. ЗР). Инспектор вышел к машине со специальной рулеткой, замерил расстояние от земли до царапины, которая была на бампере BMW X6. Стали сопоставлять с теми повреждениями, которые значатся у Volkswagen Multivan по протоколу осмотра. Судя по фотографиям, потертости у Volkswagen выше. Казалось бы, на этом можно разъезжаться. Но инспектор заявил, что это еще ничего не доказывает: если машину загрузить, ее бампер опустится и повреждения сойдутся. Но у меня на этот счет был припасен еще один аргумент: «Тогда давайте вместе посмотрим вторую машину и будем назначать административную экспертизу». «И кто вам будет проводить „административку“?» — усмехнулся сотрудник полиции. — «Да вы же и будете. Административным кодексом это предусмотрено. Откажете в экспертизе — обжалуем в суд», — объяснил я. После этих слов инспектор осмотр закончил.
Волшебное слово
Почему такое воздействие оказало предложение назначить административную экспертизу? Во-первых, если дело дойдет до нее, могут вскрыться многие неприятные для инспекторов моменты, в том числе их возможное «сотрудничество» с водителем Volkswagen Multivan, а это уже подсудное дело. Эксперт сразу увидит недостатки протокола осмотра автотранспорта, схемы и протокола осмотра места происшествия, время получения повреждений, потребует справку по аварийности и ремонтам на каждый автомобиль. Во-вторых, административная экспертиза занимает много времени, требует составления четырех дополнительных документов. Над одним из них надо хорошо подумать — это постановление о назначении экспертизы и перечень вопросов, которые ставятся перед экспертом. Недобросовестные инспекторы ГИБДД, равно как и автоподставщики, с этим связываться не хотят. Для них важна легкая и быстрая нажива. А в нашем случае этого не получилось.
В результате спустя несколько дней моя доверительница получила постановление, что производство по делу в отношении нее прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. Я сомневаюсь, что ей удалось бы отбиться, если бы она пошла на разбор одна. Часто в подобной ситуации водитель приходит на разбор с мыслью: «Раз не было ДТП, то мне ничего и не будет». Но на практике чаще всего получается так, что ему не только вменяют оставление места аварии, но еще и выставляют счет за ремонт другого авто.
Имейте в виду:
- Материалы по теме5 правил поведения при автоподставах
Верный способ не допустить ошибок во время разбора — прийти в ГИБДД вместе с адвокатом. Если такой возможности нет, сходите хотя бы на консультацию. Вместе вы сможете выработать позицию по ДТП.
В группе разбора не спешите говорить, возражать и тем более ругаться, если вы не познакомились с материалом заранее. Сначала изучите административный материал (протокол и схему, объяснения и заявления): вдруг увидите там то, что требует обдумывания.
У вас есть видеорегистратор?- прекрасно. Даже если вторая сторона приведет десять свидетелей, регистратор является более объективным доказательством того, как обстояло дело. Если же регистратора все еще нет, то, может, пора обзавестись им. Какой выбрать, читайте вот здесь.
Уже на разборе возьмите контакты инспекторов, которые будут заниматься вашим ДТП: быстрее узнаете, принято ли решение по вашему делу и когда можно забрать постановление.
|
Вид нарушения
|
Что вы должны сделать
|
Наказание
|
1. Выезд на полосу для общественного транспорта
|
Выезд и движение по полосе для маршрутных транспортных средств (автобусов, троллейбусов, трамваев)
|
Штраф 1500 рублей для регионов России и 3000 рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга (ст. 12.17 КоАП РФ)
|
2. Движение по обочине
|
Выезд и движение по обочине. Обочина может быть как отделенной сплошной линией разметки, так и грунтовой, гравийной
|
Штраф 1500 рублей (ст. 12.15 КоАП РФ)
|
3. Нарушения ограничения максимально разрешенной массы
|
§ с 06.00 до 22.00 въезд и движение по территории города Москвы, ограниченной Московской кольцевой автомобильной дорогой и движение по МКАД грузового автотранспорта разрешенной максимальной массой более 12 тонн;
§ с 06.00 до 22.00 въезд и движение по территории города Москвы, ограниченной Третьим транспортным кольцом и движение по ТТК грузового автотранспорта грузоподъемностью более 1 тонны;
§ с 1 мая по 1 октября с 06:00 до 24:00 по пятницам, субботам, воскресеньям, накануне нерабочих праздничных дней и по нерабочим праздничным дням въезд и движение по территории города Москвы, ограниченной МКАД, и по МКАД грузового автотранспорта с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, а также ограниченной ТТК, и по ТТК грузового автотранспорта грузоподъемностью более 1 тонны
|
Штраф 5000 рублей (ст. 12.16 КоАП РФ)
|
4. Проезд грузового транспорта в зоны, где его движение ограничено
|
Въезд в зону соответствующих ограничений движения
|
Штраф 5000 рублей (ст. 12.16 КоАП РФ)
|
5. Движение грузового транспорта далее второй полосы
|
Выезд и движение по третьему и далее рядам
|
Штраф 1000 рублей (ст. 12.11 КоАП РФ)
|
6. Выезд на перекресток в случае затора
|
Выезд на перекресток, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения в поперечном направлении
|
Штраф 1000 рублей (ст. 12.13 КоАП РФ)
|
7. Проезд на запрещающий сигнал светофора
|
Выезд за стоп-линию (табличку стоп-линия) при красном сигнале светофора и проезд пересечения проезжих частей. Равнозначно — поворот при выключенной дополнительной секции светофора в указываемом дополнительной секцией направлении
|
Штраф 1000 рублей (ст. 12.12 КоАП РФ)
|
8. Выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора
|
Переезд стоп-линии (выезд за пределы таблички стоп-линия) по проекции переднего габарита транспортного средства. На фотоматериале факт проезда стоп-линии передним габаритом транспортного средства должен быть очевиден
|
Штраф 800 рублей (ст. 12.12 КоАП РФ)
|
9. Нарушение правил разметки и знака
|
Перестроение через сплошную линию разметки. Поворот при наличии знака, запрещающего такой маневр
|
Штраф до 1500 рублей (ст. 12.16 КоАП РФ)
|
10. Движение по пешеходной дорожке
|
Выезд и движение по пешеходной дорожке, то есть обустроенной или приспособленной для движения пешеходов части дороги
|
Штраф 2000 рублей (ст. 12.15 КоАП РФ)
|
11. Движение по разделительной полосе
|
Выезд и движение по разделительной полосе
|
Штраф 1500 рублей за движение по разделительной полосе (ст. 12.15 КоАП РФ)
Кроме того, может быть наложен штраф 500 рублей за пересечение сплошной при выезде на разделительную полосу (ст. 12.16 КоАП РФ)
|
12. Движение по тротуару и парковка на тротуаре
|
Выезд и движение по тротуару, то есть обустроенной или приспособленной для движения пешеходов части дороги. Стоянка на тротуаре.
|
Штраф за езду по тротуару составляет 2000 рублей (ст. 12.15 КоАП РФ)
штраф за парковку на тротуаре в регионах 1000 рублей и 3000 для Москвы и Санкт-Петербурга
|
13. Движение под запрещающий знак 3.1 «Въезд запрещен»
|
Въезд в зону соответствующих ограничений движения
|
Тяжесть наказания зависит от сути нарушения.
§ Въезд под «кирпич» на парковке — 500 рублей (ст. 12.16 КоАП РФ)
§ Въезд в зону движения маршрутного транспорта по выделенной полосе — 1500 рублей (ст. 12.17 КоАП РФ)
§ Проезд под «кирпич» и попадание на встречку — 5000 рублей (ст. 12.16 КоАП РФ). Статья предусматривает также лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, однако сделать это на основании данных с камеры нельзя.
|
14. Непропуск пешехода на пешеходном переходе
|
Нарушитель должен вынудить пешехода, находящегося на пешеходном переходе, изменить направление движения, скорость или остановиться, пропуская машину.
Камера делает несколько кадров. На одном из них автомобиль до пешеходного перехода, а пешеход на переходе, на другом автомобиль после пешеходного перехода, а пешеход не дошел до места пересечения пути автомобиля и пешехода. Расчет скорости движения как автомобиля, так и пешехода (в том числе его остановка и изменение темпа движения) производится автоматически — комплексом.
|
Штраф от 1500 до 2000 рублей (ст. 12.18 КоАП РФ)
|
15. Несоблюдение требований дорожной разметки «Островок»
|
Переезд через край направляющего островка либо островка безопасности, образованного сплошной линией разметки
|
Штраф 500 рублей (ст. 12.16 КоАП РФ)
|
16. Движение во встречном направлении
|
Выезд на трамвайные пути встречного направления и движение по ним, пересечение сплошной линии разметки, выезд на половину дороги, предназначенную для встречного движения и движение по ней
|
Максимальный размер штрафа по данной статье составляет 5000 рублей (ст. 12.15 КоАП РФ)
|
17. Поворот налево через сплошную разметку
|
Пересечение сплошной линии дорожной разметки и поворот налево, через встречное направление движения
|
Штраф 5000 рублей (ст. 12.15 КоАП РФ)
|
18. Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением
|
Выезд в нарушение знака «кирпич» и движение по односторонней дороге, навстречу установленному режиму движения автомобилей
|
Штраф 5000 рублей (ст. 12.16 КоАП РФ)
|
19. Движение по трамвайным путям через перекресток
|
Проезд пересечения проезжих частей по трамвайным путям, если перед перекрестком установлены знаки, регламентирующие движение через этот перекресток по полосам
|
Штраф 500 рублей (ст. 12.16 КоАП РФ)
|
20. Пересечение сплошной линии разметки
|
Пересечение сплошной линии дорожной разметки. На фотоматериале факт пресечения линии разметки должен быть очевиден, то есть более половины транспортного средства должно находиться за линией пересечения.
|
Штраф 5000 рублей (ст. 12.15 КоАП РФ)
|
21. Превышение скорости
|
Превышение скорости, установленной либо в населенном пункте, либо дорожным знаком, вводящим ограничение
|
Согласно статье 12.9 КоАП РФ:
§ 20–40 км/ч — штраф 500 рублей
§ 40–60 км/ч — штраф от 1000 до 1500 рублей за первое нарушение в год
§ 60–80 км/ч — штраф от 2000 до 2500 рублей за первое нарушение в год
§ Более 80 км/ч — штраф 5000 рублей
|
22. Остановка/стоянка транспортных средств в зоне действия запрещающих дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена»
|
Остановка/стоянка в зоне действия знака «Остановка (3.27)/ стоянка (3.28) запрещена»
|
Штраф 500 рублей для регионов России и 2500 рублей в Москве и Санкт-Петербурге (ст. 12.19 КоАП РФ)
|
23. Остановка/стоянка на месте для инвалидов
|
Осуществление стоянки в месте, предназначенном для стоянки инвалидов
|
Штраф 5000 рублей (ст. 12.19 КоАП РФ)
|
24. Остановка на остановке маршрутных ТС
|
Остановка в месте, предназначенном для стоянки и остановки маршрутных транспортных средств (автобусов, троллейбусов, трамваев)
|
Штраф 1000 рублей (ст. 12.19 КоАП РФ)
|
25. Парковка во втором ряду
|
Остановка дальше первого ряда от края проезжей части
|
Штраф 1500 рублей (ст. 12.19 КоАП РФ)
|
26. Парковка на «островке безопасности»
|
Стоянка внутри «островка безопасности» или «направляющего островка».
|
Штраф 500 рублей (ст. 12.16 КоАП РФ)
|
27. Парковка на пешеходном переходе
|
Стоянка на разметке «пешеходный переход» либо в пяти метрах не доезжая пешеходного перехода.
|
Штраф 1000 рублей для жителей регионов и 3000 рублей — для Москвы и Санкт-Петербурга (ст. 12.19 КоАП РФ)
|
28. Неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке
|
Стоянка в зоне действия платной парковки более 5 минут и отказ от её оплаты в установленном порядке
|
В КоАП РФ нет статьи, которая бы предусматривала наказание за неоплату платной городской парковки. Однако такие статьи есть в местных административных кодексах.
В столице действует штраф 5000 рублей (ст.8.14 КоАП г. Москвы)
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