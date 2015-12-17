Свидетель со связями: тестируем шесть видеорегистраторов с GPS-модулем

Видеорегистратору сегодня отводится особая роль. Закон обязывает водителей оформлять мелкие ДТП без участия сотрудников Госавтоинспекции, а чтобы в дальнейшем у страховщиков не возникло вопросов, нужно запастись фото- и видеосвидетельствами с места происшествия — с указанием даты, времени и географических координат. Такие возможности предоставляют лишь видеорегистраторы с GPS-модулем. Шесть таких устройств мы и собрали в нашем тесте, причем ориентировались на модели среднего ценового диапазона и с неплохим функционалом.

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С этого года мелкие аварии с двумя участниками, один из которых признаёт свою вину на месте, водители обязаны оформлять самостоятельно, по европротоколу (ЗР, 2015, № 7). В четырех регионах страны (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области) максимальный размер возмещения при такой схеме увеличен со стандартных 50 000 рублей до 400 тысяч — но при обязательном условии: необходимо представить фотоснимки и видеосъемку пострадавших машин, а в идеале неплохо бы иметь видеозапись инцидента.

Помощником послужит видеорегистратор. К нему предъявляют особые требования. Главное — наличие на видео даты, времени и места происшествия, а эти данные фиксируют только видеорегистраторы с GPS-модулем. Шесть таких регистраторов мы и собрали в нашем тесте, причем ориентировались на модели среднего ценового диапазона и с неплохим функционалом.

Предупреждения о камерах у всех моделей — на экране и голосом, проговаривающим тип камеры и ограничение скорости под ней. Такое решение оптимально.

У всех моделей заявлен угол обзора 140–170 градусов. Лучшими оказались Каркам, Inspector и Street Storm. Немного уступили им Playme и SilverStone. Явным аутсайдером стал регистратор Digma.

У регистраторов Playme и SilverStone модуль GPS встроен в крепление, в него же вставляется штекер. У Каркама провод тоже входит в присоску, а не в сам регистратор, но блок GPS почему-то выполнен отдельным.

ПОЛНЫЙ СУПЕР

Одно из самых свежих веяний — переход на качество уровня Super HD (2304×1296 пикселов) вместо уже привычного Full HD (1920×1080). Улучшенное разрешение не влияет на цену видеорегистратора: «супер» можно купить за 6000–7000 рублей — иные Full HD модели со схожим функционалом дороже.

Разница в качестве картинки между Super HD и Full HD есть, и она заметна на глаз. Ночью — в большей степени, днем — в меньшей. Но она не столь уж существенна. Иногда при дневном свете мне даже казалось, что «фулл» формирует чуть более четкое изображение. У «супера» номер стоящего впереди автомобиля читается с расстояния 13–15 метров, а у «фулла» — с 10–12 метров. Так что доплачивать тысячу рублей за «супер» я не стал бы. Но если оба варианта можно купить за одни и те же деньги, то мои симпатии, разумеется, на стороне более продвинутых регистраторов.

Выявлять лидеров и аутсайдеров по качеству съемки с каждым разом становится всё сложнее. В нашей подборке к первой категории отнесу приборы Inspector, Playme и SilverStone, умеющие снимать с качеством Super HD. Каркам очень неплох днем, но ночью качество его съемки не порадовало. Относительно скромным возможностям видеорегистратора Digma соответствует более низкая цена, а вот Street Storm по цене сравним с лидерами, и это отодвигает его на последнее место.

Street Storm CVR-N9710‑G

Street_Storm_CVR-N9710-G

Страна-производитель: Китай

Цена*, руб.: от 6900

Процессор: Novatek 96650

Максимальное разрешение: Full HD при 30 к/с**

Время работы от батареи, мин.: 10

Качество дневной съемки***: 9

Качество ночной съемки: 8

База стационарных камер: 0 (отсутствует)

Фактический угол обзора камеры: 10

+ Компактный; богатая комплектация — Дорого для посредственного качества съемки и функционала

*Для всех приборов указана минимальная цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала.

**Кадров в секунду.

***Здесь и далее — экспертная оценка по 10‑балльной шкале: 10 — отлично, 1 — плохо.

ГДЕ Я?

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Как и положено, все участники теста показывают в углу экрана текущие координаты машины. Это поможет при разбирательствах и в ГИБДД, и в страховой компании: лишнее подтверждение подлинности записи. У GPS-модуля есть еще один плюс: достаточно выставить в настройках часовой пояс — и прибор станет автоматически синхронизировать время и дату при включении. Это избавит от неприятной неожиданности, когда на нужном фрагменте вдруг окажутся неактуальные числа. К слову, закон предписывает определять местоположение на основе ГЛОНАСС, но до 2017 года можно использовать и GPS, а уж к «часу икс» китайцы создадут необходимый ассортимент.

Поскольку в регистратор встроен модуль связи со спутниками, грех не использовать его по полной программе — я о базе стационарных камер, следящих за соблюдением Правил дорожного движения. Таковая есть у видеорегистраторов SilverStone, Playme и Inspector. Проложенный мной еще во время предыдущих испытаний тестовый маршрут с несколькими десятками радаров (ЗР, 2015, № 4) показал: на эту троицу в целом можно положиться. Но имейте в виду, что свежие комплексы видеофиксации могут попасть в базу далеко не при первом же обновлении. К примеру, об одной из Стрелок-СТ, работающей уже около месяца, испытуемые не знали.

Есть и более мелкие претензии. Inspector включает предупреждение за 300 метров, чего за городом может не хватить. А у регистратора Playme слишком уж подробные знания: в память внесены даже места потенциальных мобильных засад — и частые ложные напоминания раздражают.

Digma FreeDrive 200

Digma FreeDrive 200

Страна-производитель: Китай

Цена, руб.: от 5800

Процессор: AIT

Максимальное разрешение: Full HD при 30 к/с

Время работы от батареи, мин.: 50

Качество дневной съемки: 9

Качество ночной съемки: 9

База стационарных камер: 0 (отсутствует)

Фактический угол обзора камеры: 7

+ Компактный; низкая цена; батарея долго держит заряд — Странно работающий датчик удара; плохое качество фотоснимков

ФОТОАТЕЛЬЕ

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Снять момент аварии — только половина дела. На фотоснимках и видеозаписи нужно запечатлеть положение стоящих машин с привязкой к местности, а также все детали, имеющие отношение к ДТП. Продвинутый смартфон со всем этим справится, но у нас же видеорегистратор! По плечу ли ему задача?

Увы. Метка с координатами на фотографии не ставится, так что делать привязку к местности придется за счет собственной смекалки. Выйти из положения можно было бы, включив видеозапись. Но преградой на этом пути встает емкость встроенных аккумуляторов. С включенным дисплеем в теплом помещении в расслабленном режиме ожидания больше 40 минут протянул только регистратор Digma. А на морозе способности скромных батареек иссякнут на глазах.

Даже в теплую погоду фотографировать на регистратор можно только днем, ведь ни у одного из них нет вспышки. Но и в идеальных условиях оценки «хорошо» заслуживают только снимки видеорегистраторов Playme, SilverStone и Каркам.

Подвести итог непросто. В аутсайдерах — Street Storm CVR-N9710‑G. Качество Full HD, слабенький аккумулятор и не самая низкая цена при скромном функционале.

Каркам Q7

Каркам Q7

Страна-производитель: Китай

Цена, руб.: от 7500

Процессор: Ambarella A7LA50

Максимальное разрешение: Super HD при 30 к/с или Full HD при 30 к/с

Время работы от батареи, мин.: 33

Качество дневной съемки: 10

Качество ночной съемки: 8

База стационарных камер: 0 (отсутствует)

Фактический угол обзора камеры: 10

+ Добротное исполнение; широкий угол обзора; высокое качество съемки — Громоздкий отдельный модуль GPS; неудобно пользоваться предупреждениями о превышении скорости; плохо снимает ночью









поставлена на ступень выше благодаря меньшей цене, хотя недостатков у модели хватает: файлы по сигналу с датчика удара записываются в общую папку, на статус «выключено» на нашем приборе почему-то реагировали не все функции.

Каркам Q7 дорог, лишен базы камер видеофиксации нарушений ПДД и неэргономичен: от немаленького регистратора неотделим громоздкий кронштейн, а модуль GPS зачем-то выполнен отдельным.

Inspector Samum напичкан опциями, но работают они не всегда корректно, качество его Super HD не лучшее, а предупреждения о камерах должны срабатывать раньше. Да и в целом прибор не оставил ощущения добротности.

Playme Back и SilverStone F1 A70‑GPS — близнецы-братья и внешне, и по функциям. Основные преимущества перед конкурентами: лучшее качество съемки и богатая база данных о радарах. Но у Сильверстоуна предупреждение о камерах работает корректнее, к тому же он чуть дешевле — на нем я и остановил бы свой выбор.

Inspector Samum

Inspector Samum

Страна-производитель: Китай

Цена, руб.: от 6800

Процессор: Ambarella A7LA50

Максимальное разрешение: Super HD при 30 к/с или Full HD при 45 к/с

Время работы от батареи, мин.: 38

Качество дневной съемки: 9

Качество ночной съемки: 9

База стационарных камер: 9

Фактический угол обзора камеры: 10

+ Обширная база радаров; батарея долго держит заряд; большой угол обзора — Поздно предупреждает о камерах; не лучшая съемка в режиме Super HD







REG_`1

Чем богаты?

Ненизкая цена тестовых видеорегистраторов подразумевает изрядное количество функций. Перечислю самые примечательные.

Сигнал о превышении скорости. Полезная функция, но реализована у всех по-разному. Наиболее правильное, на мой взгляд, решение — у регистраторов Playme и SilverStone: задается граница превышения (+ 10 км/ч, + 20 км/ч и т. п.), а срабатывает сигнал только при приближении к радару, ограничение под которым заложено в память регистратора. Хуже всего обстоят дела у Каркама: в меню всего два варианта — 80 и 120 км/ч. Первый понятен (+ 20 км/ч к разрешенной городской максималке), а вторая планка осталась загадкой.

LDWS и FCWS. Предупреждают об уходе из своей полосы и опасности столкновения с идущей впереди машиной. Абсолютно бесполезные навороты: подобные системы адекватно работают, лишь будучи изначально интегрированными в бортовую электронику автомобиля. К примеру, у аппарата Inspector система LDWS (контроль за полосой) срабатывала уже после полного перестроения, а у регистраторов Playme и SilverStone она функционирует беззвучно.

Контроль усталости водителя и включения фар. Реализация незатейлива. Первая функция срабатывает через установленную водителем отсрочку после старта, предлагая остановиться на отдых. Вторая, ориентируясь на дату и время, напоминает о необходимости зажечь свет. Особо полезными их не назову, но право на существование имеют.

Playme Back

Playme Back

Страна-производитель: Китай

Цена, руб.: от 7900

Процессор: Ambarella A7LA50

Максимальное разрешение: Super HD при 30 к/с или Full HD при 30 к/с

Время работы от батареи, мин.: 13

Качество дневной съемки: 10

Качество ночной съемки: 10

База стационарных камер: 9

Фактический угол обзора камеры: 9

+ Богатый функционал; высокое качество съемки — Цена выше, чем у «близнеца»; есть бесполезные функции; постоянно предупреждает о возможных полицейских засадах







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Критерий истины

Практически после каждого теста мы получаем упреки читателей и производителей: «А почему в тесте нет такой-то модели?». Определившись с ключевыми характеристиками гаджетов для будущего сравнения, мы, как правило, не рассматриваем самые дешевые и самые дорогие модели (если только это не является главной идеей теста), а также аппараты, продающиеся менее чем в десяти магазинах — но опять же есть исключение: если речь не идет о новинке, еще не вышедшей в широкую продажу. Но даже при таком подходе невозможно охватить весь ассортимент бездонного и фактически не регулируемого официальными органами рынка. К примеру, известный интернет-сервис Яндекс.Маркет по критериям наличия модуля GPS и съемки уровня Full HD выдает более 500 моделей!

SilverStone F1 A70‑GPS

ВЫБОР ЗР



