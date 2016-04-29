Сравнительный тест видеорегистраторов: гаджеты на черный день

Сравнительный тест видеорегистраторовИз всех смонтированных на лобовом стекле видеорегистраторов Cansonic 707 Duo Pro смотрится самым увесистым
Среди попавших к нам на тест гаджетов новинки от AdvoCam, записывающие в формате super-HD (FD8 SE и FD8 Profi GPS Red), а также любопытный Cansonic 707 Duo Pro с двумя поворотными камерами и топовый Datakam G5-City Max с интересными решениями и богатой комплектацией.
AdvoСam FD8 SE и FD8 Profi GPS Red: дешево и сердито
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AdvoСam FD8 SE — последнее детище российских инженеров (разработкой регистраторов этой марки занимаются в городе Александрове Владимирской области) с глянцевым пластиком и бордовой окантовкой корпуса. Его внешность отличается, прежде всего, скромным набором кнопок при богатом функциональном оснащении. Вместе с тем мне лично воспринимать это устройство всерьез было довольно сложно. Ну как тут будешь беспристрастным, когда у тебя в руках нечто, похожее на пудреницу яйцеобразной формы со стразиками в виде россыпи диодов ИК-подсветки ночного режима?
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В комплекте у обоих устройств карта памяти на 4 Гб. При разрешении 1080р и съемке 30 кадров в секунду ее хватит примерно на 40 минут записи, затем ролики длиной до 15 минут затираются более новыми, если не были защищены специальной командой. Циклическую съемку используют практически все современные видеорегистраторы, причем разрыв видео производители научились делать деликатным — без потери важных кадров. Из отличий адвокамовских регистраторов — наличие у зарядника модели FD8 SE дополнительного гнезда USB для питания внешних устройств (например, сотового телефона). Гаджетоманам на заметку.
Cansonic 707 Duo Pro: глаза навыкате
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Cansonic предлагает оригинальное решение. А что, если одна камера будет фиксировать широким углом (140 градусов) происходящее в непосредственной близости авто, а вторая — приближать детали? Что ж, задумка неплохая. На деле картинку можете оценить на видео. В идеальных условиях освещенности номера читаются на расстоянии до 30 м. От себя лишь отмечу, что настройка ракурса обеих камер то еще занятие: либо широкоугольная камера «считывает» картинку перед авто несимметрично, либо телевик «бьет» куда-то в сторону или вверх. Придется повозиться.
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Datakam G5-City Max: все включено
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Особенно поражает комплектация Datakam G5-City Max. С ним предлагают даже специальную сумку-футляр и карту памяти на 32 Гб (к «земляку» Cansonic она и вовсе не прилагается). Причем таких карт в устройство можно вставить одновременно две! Отмечу и фирменный датакамовский кронштейн с применением магнитов, благодаря чему G5-City Max буквально за секунду влетает в посадочное гнездо без каких-либо усилий — просто примагничивается сам, насаживаясь на штырь зарядки. Более того, второй кронштейн из комплекта, клеящийся на скотч, позволяет установить этот регистратор так, что он почти целиком будет скрыт от водителя за зеркалом заднего вида. Правда, поворотного механизма ни одного из кронштейнов нет: ракурс съемки можно только отрегулировать по высоте, а из альтернативных планов доступен вид строго вбок (при этом центр картинки приходится аккурат на переднюю стойку авто, так что положение это весьма сомнительное) и назад. Но за счет легкого демонтажа и встроенного аккумулятора устройство можно использовать как фото- или видеокамеру.
Datakam G5-City MaxСтруктура видеорегистратора Datakam G5-City Max
Трудности выбораИтак, перед нами четыре устройства. Если вы ограничены в средствах, то одна из моделей AdvoCam вам вполне подойдет (среди основных критериев выбора тут дизайн и угол охвата изображения). В освещенных условиях картинка почти идеальная для такого рода устройств (FD8 Profi GPS Red даже помогал нам в съемках тест-драйвов), ночью же, понятное дело, похуже, но вполне сносно. Среди главных достоинств Cansonic 707 Duo Pro — дополнительный zoom-объектив, который позволит считать госномер визави по потоку издалека, в том числе ночью. Ну а Datakam G5-City Max подойдет скорее для использования в светлое время суток тем, кто особо трепетно относится к эстетике интерьера авто и кому важна богатая комплектация устройства по принципу «все включено».
|Характеристики
|Cansonic 707 Duo Pro
|Datakam G5-City Max
|AdvoCam FD8 Profi-GPS Red
|AdvoCam FD8 SE
|Конструкция
|две камеры
|одна камера
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|GPS
|—
|есть
|ГЛОНАСС
|—
|есть
|—
|Запись времени и даты
|есть
|Запись скорости
|—
|есть
|Встроенный микрофон
|есть
|Встроенный динамик
|есть
|Тип матрицы
|CMOS
|Размер матрицы, дюймов
|н/д
|1/2.5
|1/3
|Количество мегапикселей матрицы
|2
|3
|Максимальное разрешение видеозаписи
|1920x720
|1920x1080
|2304x1296
|Частота кадров при максимальном разрешении, к/с
|30
|Угол обзора (диагональ), °
|140
|160
|120
|170
|ИК-подсветка
|есть
|—
|есть
|Встроенная подсветка
|есть
|—
|есть
|Режим фотосъемки
|есть
|Поворот камеры
|есть
|—
|Формат записи
|mov
|mp4
|mov
|Время работы от аккумулятора, мин.
|75
|60
|30
|Емкость аккумулятора, мА·ч
|700
|600
|280
|240
|Размер экрана, дюймов
|2
|1.6
|2.7
|Выход видео композитный
|есть
|—
|Выход HDMI
|—
|есть
|Выход аудио
|есть
|—
|Процессор
|Canconic OS1
|Ambarella A5
|Ambarella A7
|Поддержка карт памяти
|microSD (microSDHC)
|Максимальный размер карты памяти, Гб
|64
|2x32
|64
|Радар-детектор
|—
|есть
|Ширина/высота/толщина, мм
|135/52/17
|95/39/39
|112/48/33
|112/48/33
|Вес, г
|98
|102
|87
|87
|Средняя цена (данные Яндекс.Маркет на 06.11.14), руб.
|9800
|10 900
|5790
|6460
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