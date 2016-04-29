Сравнительный тест видеорегистраторов: гаджеты на черный день

Среди попавших к нам на тест гаджетов новинки от AdvoCam, записывающие в формате super-HD (FD8 SE и FD8 Profi GPS Red), а также любопытный Cansonic 707 Duo Pro с двумя поворотными камерами и топовый Datakam G5-City Max с интересными решениями и богатой комплектацией.

AdvoCam FD8 SE: ну как тут будешь беспристрастным, когда у тебя в руках нечто, похожее на пудреницу яйцеобразной формы со стразиками в виде россыпи диодов ИК-подсветки ночного режима?

AdvoСam FD8 SE — последнее детище российских инженеров (разработкой регистраторов этой марки занимаются в городе Александрове Владимирской области) с глянцевым пластиком и бордовой окантовкой корпуса. Его внешность отличается, прежде всего, скромным набором кнопок при богатом функциональном оснащении. Вместе с тем мне лично воспринимать это устройство всерьез было довольно сложно. Ну как тут будешь беспристрастным, когда у тебя в руках нечто, похожее на пудреницу яйцеобразной формы со стразиками в виде россыпи диодов ИК-подсветки ночного режима?

Однако аппарат, как и его собрат AdvoCam FD8 Profi GPS Red, похожий на миниатюрную фотокамеру-мыльницу с практичным корпусом из пластика с софттач-покрытием, может снимать видео в формате super-HD (2304x1296), причем с самым широким углом обзора — 170 градусов, среди тестовых образцов (у FD8 Profi GPS Red — лишь 120 градусов). Его удалось достичь за счет выпуклого стекла объектива и небольшого эффекта «рыбий глаз». Правда, для того чтобы уравнять в шансах участников теста, мы нарочно снимали картинку в HD-разрешении (ширина картинки 1980 пикселей), которым могли похвастать все из них. О качестве съемки лучше всего расскажут прилагаемые примеры, причем для большей наглядности предлагается ночная съемка, поскольку днем у всех образцов картинка примерно одинаковая. Я же остановлюсь подробнее на особенностях устройств.

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AdvoCam FD8 Profi-GPS Red внешне смахивает на миниатюрный фотоаппарат-мыльницу

В частности, у парочки AdvoСam в комплекте один кронштейн-присоска, но какой! Его шарообразный «сустав» позволяет вращать видеорегистратор как угодно, так что если для вас важен этот момент (для меня — важен), то можете останавливаться при выборе здесь. Конкуренты такого не предложат. При таком подходе эти регистраторы можно использовать как экшн-камеры (правда, при продолжительной работе придется использовать зарядное устройство, так как встроенного аккумулятора едва ли хватит минут на пять) или для съемок видеосэлфи.

И не только. Дело в том, что и FD8 SE, и FD8 Profi GPS Red оснащены GPS-модулем (встроен в кронштейн), который позволяет не только фиксировать на картинке ваши координаты и скорость, но и предупреждает о радарах на дорогах (их база предварительно заводится в память устройства).

В комплекте у обоих устройств карта памяти на 4 Гб. При разрешении 1080р и съемке 30 кадров в секунду ее хватит примерно на 40 минут записи, затем ролики длиной до 15 минут затираются более новыми, если не были защищены специальной командой. Циклическую съемку используют практически все современные видеорегистраторы, причем разрыв видео производители научились делать деликатным — без потери важных кадров.

Cansonic 707 Duo Pro: глаза навыкате

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У Cansonic 707 Duo Pro две камеры, одна их которых (левая на фото) представляет собой zoom-объектив

Из отличий адвокамовских регистраторов — наличие у зарядника модели FD8 SE дополнительного гнезда USB для питания внешних устройств (например, сотового телефона). Гаджетоманам на заметку.

Тайваньцы не стоят на месте! Ранее они почти четверть века разрабатывали комплектующие для фото- и видеокамер, а последние пять лет занялись выпуском видеорегистраторов под собственным брендом. При этом не гнушаются экспериментов. Так, если в 700-й модели мы имели две идентичные камеры, вращающиеся на 180 градусов по горизонтали, то теперь одна из камер — телескопическая. Дело в том, что читаемость деталей на картинке у современных видеорегистраторов сильно снижается при удалении. Это нормально, ведь главная их задача — фиксировать происходящее как таковое (какая машина откуда прилетела в ваш автомобиль). К тому же желание объять необъятное (шире угол, больше пикселей охвата) с последующим сжатием картинки кодеками для меньшего размера получаемого файла привело к тому, что изображение сильно мылится. Вот почему особенно в ночное время вы едва ли распознаете номер впереди идущего транспортного средства, движущегося всего в 10–15 м от вас.

Cansonic предлагает оригинальное решение. А что, если одна камера будет фиксировать широким углом (140 градусов) происходящее в непосредственной близости авто, а вторая — приближать детали? Что ж, задумка неплохая. На деле картинку можете оценить на видео. В идеальных условиях освещенности номера читаются на расстоянии до 30 м. От себя лишь отмечу, что настройка ракурса обеих камер то еще занятие: либо широкоугольная камера «считывает» картинку перед авто несимметрично, либо телевик «бьет» куда-то в сторону или вверх. Придется повозиться.

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Записываемая Cansonic 707 Duo Pro картинка может варьироваться на ваше усмотрение: это может быть изображение как с одной из камер, так и с обеих одновременно. Переключается режим специальной кнопкой (на фото — справа внизу).

Из минусов Cansonic 707 Duo Pro по сравнению с другими участниками теста видеорегистраторов — отсутствие встроенного GPS. То есть о фиксации ваших координат на картинке или текущей скорости можете забыть. Впрочем, решение в комплекте имеется. Это еще один поворотный кронштейн, крепящийся к стеклу на 3M-скотч c модулем ГЛОНАСС/GPS. Для его подключения нужно задействовать дополнительный мини-USB штеккер. К слову, для некоторых моделей Cansonic 800-й серии за него отдельно просят 2340 руб. В любом случае предупреждений о радарах по пути следования, как у остальной троицы теста регистраторов, вы не получите, что может стать помехой для покупки именно этого устройства.

Datakam G5-City Max: все включено

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К тому же 707 Duo Pro имеет продолговатый корпус, который среди всех тестовых устройств больше всего перекрывал обзор водителю. В том числе и из-за вытянутого кронштейна-присоски (если задействовать упомянутый кронштейн на 3М-скотче, ситуация немногим лучше).

Это еще один «тайванец». С оговоркой: одно из двух конструкторских бюро производителя находится в Москве. Марка молодая, существует с 2009 года и на текущий момент предлагает линейку лишь из трех видеорегистраторов, однако она уверенно развивается. Достаточно взять в руки нашего подопечного, чтобы понять это. Миниатюрный (само устройство и его зарядник самые маленькие в тесте по сумме габаритов), четко собранный, ничего лишнего. При этом на борту не только GPS и ГЛОНАСС, но и развиваемая в Европе система Galileo. Понятия не имею, зачем это нужно очередному видеорегистратору, жизненный цикл которого редко переваливает за один сезон, но внушает уважение.

Особенно поражает комплектация Datakam G5-City Max. С ним предлагают даже специальную сумку-футляр и карту памяти на 32 Гб (к «земляку» Cansonic она и вовсе не прилагается). Причем таких карт в устройство можно вставить одновременно две! Отмечу и фирменный датакамовский кронштейн с применением магнитов, благодаря чему G5-City Max буквально за секунду влетает в посадочное гнездо без каких-либо усилий — просто примагничивается сам, насаживаясь на штырь зарядки. Более того, второй кронштейн из комплекта, клеящийся на скотч, позволяет установить этот регистратор так, что он почти целиком будет скрыт от водителя за зеркалом заднего вида. Правда, поворотного механизма ни одного из кронштейнов нет: ракурс съемки можно только отрегулировать по высоте, а из альтернативных планов доступен вид строго вбок (при этом центр картинки приходится аккурат на переднюю стойку авто, так что положение это весьма сомнительное) и назад. Но за счет легкого демонтажа и встроенного аккумулятора устройство можно использовать как фото- или видеокамеру.

Datakam G5-City Max Структура видеорегистратора Datakam G5-City Max

Структура видеорегистратора Datakam G5-City Max: оптика состоит аж из семи линз!

Еще одно бесспорное преимущество на фоне аналогов — фирменный двухконтактный разъем а-ля зарядка от телефонов Nokia вместо часто используемого мини-USB, который приходит в негодность после цикла демонтажей.

Трудности выбора

Характеристики Cansonic 707 Duo Pro Datakam G5-City Max AdvoCam FD8 Profi-GPS Red AdvoCam FD8 SE Конструкция две камеры одна камера Датчик удара (G-сенсор) есть GPS — есть ГЛОНАСС — есть — Запись времени и даты есть Запись скорости — есть Встроенный микрофон есть Встроенный динамик есть Тип матрицы CMOS Размер матрицы, дюймов н/д 1/2.5 1/3 Количество мегапикселей матрицы 2 3 Максимальное разрешение видеозаписи 1920x720 1920x1080 2304x1296 Частота кадров при максимальном разрешении, к/с 30 Угол обзора (диагональ), ° 140 160 120 170 ИК-подсветка есть — есть Встроенная подсветка есть — есть Режим фотосъемки есть Поворот камеры есть — Формат записи mov mp4 mov Время работы от аккумулятора, мин. 75 60 30 Емкость аккумулятора, мА·ч 700 600 280 240 Размер экрана, дюймов 2 1.6 2.7 Выход видео композитный есть — Выход HDMI — есть Выход аудио есть — Процессор Canconic OS1 Ambarella A5 Ambarella A7 Поддержка карт памяти microSD (microSDHC) Максимальный размер карты памяти, Гб 64 2x32 64 Радар-детектор — есть Ширина/высота/толщина, мм 135/52/17 95/39/39 112/48/33 112/48/33 Вес, г 98 102 87 87 Средняя цена (данные Яндекс.Маркет на 06.11.14), руб. 9800 10 900 5790 6460

Что огорошило, так это качество съемки. Видите ли, в отличие от визави по тесту, у G5-City Max нет ИК-подсветки, поэтому даже сложная оптика из семи линз не спасает ситуацию — картинка размытая, номера впереди идущих авто вы увидите лишь при значительном приближении. Да и днем ситуация не радует: обратите внимание на градацию цвета асфальта.Итак, перед нами четыре устройства. Если вы ограничены в средствах, то одна из моделей AdvoCam вам вполне подойдет (среди основных критериев выбора тут дизайн и угол охвата изображения). В освещенных условиях картинка почти идеальная для такого рода устройств (FD8 Profi GPS Red даже помогал нам в съемках тест-драйвов), ночью же, понятное дело, похуже, но вполне сносно. Среди главных достоинств Cansonic 707 Duo Pro — дополнительный zoom-объектив, который позволит считать госномер визави по потоку издалека, в том числе ночью. Ну а Datakam G5-City Max подойдет скорее для использования в светлое время суток тем, кто особо трепетно относится к эстетике интерьера авто и кому важна богатая комплектация устройства по принципу «все включено».